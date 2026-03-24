お台場 “世界最大級” の噴水「東京アクアシンフォニー」とともに 活伊勢海老やTボーンステーキを味わう　日本料理「さくら」テラス限定 炭火焼ペアコース登場

株式会社ホテルマネージメントジャパン

【2026年3月24日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場 総支配人／中里英樹）では、3月28日（土）にお台場の新ランドマークとして誕生する噴水「東京アクアシンフォニー」を望む、日本料理「さくら」のテラス席限定炭火焼ペアコースを3月29日（日）より販売します。水と音と光が織りなすショーを鑑賞しながら、美食をお楽しみいただけます。

「東京アクアシンフォニー」では、光と音の演出とともに、都の花である「ソメイヨシノ」をイメージした横幅約250メートルにわたる水のアーチや、高さ約150メートルまで吹き上がる大噴水が、お台場の景色を華やかに彩ります。

日本料理「さくら」のテラス席は、レインボーブリッジや東京タワーなど、東京湾を一望できるパノラマビューが魅力です。この絶景と噴水ショーを望むテラス席にて、ランチ・ディナー各6組限定、2名様でご利用いただけるコースをご用意しました。

活伊勢海老やTボーンステーキなど豪華食材の炭火焼を中心とした料理に、フリーフロー（飲み放題）を組み合わせた特別プランです。潮風を感じる開放感あふれる空間で、噴水ショーとともに贅沢なひとときをご堪能ください。

■ テラス限定 炭火焼コースのこだわり

１. 厳選食材をご自身で仕上げる炭火焼

弾けるような食感の「活伊勢海老」や、塩胡椒のみでシンプルに味付けした豪快な「Tボーンステーキ」をお客様ご自身で炭火で焼き上げていただくコースです。旨味を凝縮させた「のどぐろの一夜干し」に加え、季節の新鮮野菜はお席にお持ちする盛り合わせから、お選びいただけます。

南部鉄器のグリルが生み出す輻射熱が食材の芯まで熱を伝え、旨味を閉じ込めます。炭の香りとともに、外は香ばしく、中はジューシーな仕上がりをお楽しみください。

２. 自家製調味料のアクセント

素材の持ち味を引き立てる、3種の自家製調味料をご用意しました。

・自家製燻製醤油： 店名にちなんだ「桜」のチップで丁寧に香りづけ。炭火の香ばしさと調和し、海鮮の旨味をより引き立てます。

・特製八丁味噌ソース： じっくり炊き出した牛テールだしに、八丁味噌を隠し味に加えた芳醇なソース。力強いTボーンステーキと好相性です。

・トリュフ塩： トリュフの香りを纏わせた天然塩。素材本来の味わいをシンプルにお楽しみいただけます。

３. 春の香り漂う締めくくりと特製デザート

コースの締めくくりには、「季節の土鍋ご飯」と「一口稲庭うどん」をご用意いたします。

春の土鍋ご飯は、ふっくらとした身の鰆と菜の花を合わせ、隠し味に緑茶を加えた一品。料理人が一釜ずつ丁寧に炊き上げます。炊きたてならではの香りと旬の味わいをご堪能ください。また、滑らかな喉越しの稲庭うどんには、桜エビや蛤、生わかめなど、春に旬を迎える海の幸を合わせています。

食後には、白あんを用いた桜風味のぜんざい風ソースに、ミニたい焼きやお団子、季節の果物をディップしていただく遊び心ある特製デザートを。ふわりと漂う春の香りが、余韻を華やかに彩ります。

■日本料理「さくら」 テラス限定 炭火焼ペアコース 概要

期間： 2026年3月29日（日）～10月31日（土）

※5月23日（土）・5月24日（日）・10月24日（土）は除外

場所： 日本料理「さくら」 テラススペース（3階）

時間： ランチ 11:30～15:00（最終入店 13:00）／ディナー 17:30～22:00（最終入店 20:00）

※ランチ・ディナータイム にて各6組様限定でのご提供

料金： お一人様 25,000円（税金・サービス料込）

コース内容：

前菜：季節の和風オードブル盛り合わせ

海鮮（炭火焼）：活伊勢海老、のどぐろの一夜干し、旬の活貝

肉料理（炭火焼）：Tボーンステーキ

野菜（炭火焼）：季節の新鮮野菜（盛り合わせ籠より お好みの3種をセレクト）

お食事：季節の土鍋ご飯、一口稲庭うどん

デザート： 桜香る白あんソース 甘味仕立て

フリーフロー：スパークリングワイン、生ビール、ワイン（赤・白）、日本酒、ハイボール、ソフトドリンク各種

※本プラン2名様でのシェアスタイルを基本としたコース構成のため、2名様単位でのご予約を承ります。（例：2名様、4名様、6名様でのご利用が可能）

※ご利用の3日前までにご予約ください。

※天候や貸切営業などにより、テラス席のご案内をいたしかねる場合もございます。予めご了承ください。

※メニュー内容は、季節により一部変更となります。

詳細・オンライン予約はこちら :https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/7332お問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5580（10：00～20：00）■ヒルトン東京お台場について

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム18室を含む全453室の客室にプライベートバルコニーを備え、東京湾やレインボーブリッジ、東京タワーを望む絶好のロケーションに位置します。光と風が心と時間にゆとりをもたらす空間で、都心にいながら非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。

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■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://hiltonhotels.jp/hhonors)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内26ホテル（総客室数8,831室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年3月現在）

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