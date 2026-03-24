松丸亮吾率いる謎解きクリエイター集団『RIDDLER』と『流星のロックマン パーフェクトコレクション』とのコラボ企画が公開中！

株式会社カプコン

3月27日（金）に発売の『流星のロックマン パーフェクトコレクション』と、松丸亮吾率いる謎解きクリエイター集団『RIDDLER』のチャンネルである「リドラの謎解きチャンネル」がコラボ！

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』にちなんだ謎解きや、ゲーム体験をしていただきました！

さらに、ロックマンシリーズ公式X(@ROCKMAN_UNITY)にて板垣 雅也先生/足立 慎吾氏のお2人によるカウントダウンイラストが公開中です！

■「謎の電脳世界から脱出せよ。」公開！

ウイルスに侵されて制御不能状態になってしまった『リドラの謎解きスタジオ』のシステム。「リドラ」メンバーである「わち」は、電脳世界にロックマンとして入り、この危機を救う事ができるのか…！

YouTube URL：https://youtu.be/RJ3FfU_ZWzA

【プロフィール】

●松丸亮吾

RIDDLER株式会社代表。誰もがひらめきを楽しめる謎を展開する謎解きクリエイター。『おはスタ』や『シューイチ』などで活躍し、広く認知され、“謎解き”の仕掛け人として注目を集める。

■ロックマンシリーズ公式Xにて、描き下ろしのカウントダウンイラスト公開中！

3月23日（月）より、ロックマンシリーズ公式X(@ROCKMAN_UNITY)にて板垣 雅也先生/足立 慎吾氏によるカウントダウンイラストを公開中です！

本企画のために、描き下ろされたイラストが発売日までに１枚ずつ公開されていくので、お見逃しなく！

ロックマンシリーズ公式X(@ROCKMAN_UNITY)：https://x.com/ROCKMAN_UNITY

■鷹岬諒新規書き下ろし「流星のロックマン～(Re)Birthday～」公開中！

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』の発売を記念して、

鷹岬諒先生と「流星のロックマン」シナリオ担当者がタッグを組んで描かれたスバルたちの「その後」の物語！

【あらすじ】

ロックマンの活躍により平和な日々を取り戻したコダマタウン。

星河家では、仲間たちが集まって、ロックマンこと星河スバルの誕生日パーティを楽しんでいた。

…一方、とある海外の遺跡に落ちた謎の「流星」。

それは強大な「ノイズ」を発して、調査していたサテラポリスを窮地に追い込んでいく…！

【プロフィール】

●作者：鷹岬諒（たかみさきりょう）

8月14日生まれ。 茨城県土浦市出身。名古屋大学在籍中に漫画家デビュー。

代表作に『流星のロックマン３』、『ロックマン11 運命の歯車』、『ももいろ討鬼伝モモタロウくん』、『爆釣伝説カナタ』。

(C)CAPCOM

(C)鷹岬諒／小学館

【「流星のロックマン～(Re)Birthday～」公開特設ページ】

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 公式サイト

URL：https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/comics/

週刊コロコロコミック 公式サイト

URL：https://www.corocoro.jp/title/1162

※鷹岬諒新規描き下ろし「流星のロックマン～(Re)Birthday～」については、上記の公式サイトのみの掲載となります。

================================================

商品概要

流星のロックマン パーフェクトコレクション

プラットフォーム：Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam

発売日：2026年3月27日（金）

希望小売価格：

・ダウンロード版 4,990円（税込）

・パッケージ版 4,990円（税込）

※Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4のみ発売

ジャンル：ブラザーアクションRPG

プレイ人数：1人 (オンライン：2人)

CEROレーティング：B（12歳以上対象）

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字

公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/

※画面は開発中のものです。

※他ハードとのクロスプレイ、クロスセーブには非対応となります。

(C)CAPCOM