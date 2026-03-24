松丸亮吾率いる謎解きクリエイター集団『RIDDLER』と『流星のロックマン パーフェクトコレクション』とのコラボ企画が公開中！
3月27日（金）に発売の『流星のロックマン パーフェクトコレクション』と、松丸亮吾率いる謎解きクリエイター集団『RIDDLER』のチャンネルである「リドラの謎解きチャンネル」がコラボ！
『流星のロックマン パーフェクトコレクション』にちなんだ謎解きや、ゲーム体験をしていただきました！
さらに、ロックマンシリーズ公式X(@ROCKMAN_UNITY)にて板垣 雅也先生/足立 慎吾氏のお2人によるカウントダウンイラストが公開中です！
■「謎の電脳世界から脱出せよ。」公開！
ウイルスに侵されて制御不能状態になってしまった『リドラの謎解きスタジオ』のシステム。「リドラ」メンバーである「わち」は、電脳世界にロックマンとして入り、この危機を救う事ができるのか…！
YouTube URL：https://youtu.be/RJ3FfU_ZWzA
【プロフィール】
●松丸亮吾
RIDDLER株式会社代表。誰もがひらめきを楽しめる謎を展開する謎解きクリエイター。『おはスタ』や『シューイチ』などで活躍し、広く認知され、“謎解き”の仕掛け人として注目を集める。
■ロックマンシリーズ公式Xにて、描き下ろしのカウントダウンイラスト公開中！
3月23日（月）より、ロックマンシリーズ公式X(@ROCKMAN_UNITY)にて板垣 雅也先生/足立 慎吾氏によるカウントダウンイラストを公開中です！
本企画のために、描き下ろされたイラストが発売日までに１枚ずつ公開されていくので、お見逃しなく！
ロックマンシリーズ公式X(@ROCKMAN_UNITY)：https://x.com/ROCKMAN_UNITY
■鷹岬諒新規書き下ろし「流星のロックマン～(Re)Birthday～」公開中！
『流星のロックマン パーフェクトコレクション』の発売を記念して、
鷹岬諒先生と「流星のロックマン」シナリオ担当者がタッグを組んで描かれたスバルたちの「その後」の物語！
【あらすじ】
ロックマンの活躍により平和な日々を取り戻したコダマタウン。
星河家では、仲間たちが集まって、ロックマンこと星河スバルの誕生日パーティを楽しんでいた。
…一方、とある海外の遺跡に落ちた謎の「流星」。
それは強大な「ノイズ」を発して、調査していたサテラポリスを窮地に追い込んでいく…！
【プロフィール】
●作者：鷹岬諒（たかみさきりょう）
8月14日生まれ。 茨城県土浦市出身。名古屋大学在籍中に漫画家デビュー。
代表作に『流星のロックマン３』、『ロックマン11 運命の歯車』、『ももいろ討鬼伝モモタロウくん』、『爆釣伝説カナタ』。
(C)CAPCOM
(C)鷹岬諒／小学館
【「流星のロックマン～(Re)Birthday～」公開特設ページ】
『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 公式サイト
URL：https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/comics/
週刊コロコロコミック 公式サイト
URL：https://www.corocoro.jp/title/1162
※鷹岬諒新規描き下ろし「流星のロックマン～(Re)Birthday～」については、上記の公式サイトのみの掲載となります。
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商品概要
流星のロックマン パーフェクトコレクション
プラットフォーム：Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam
発売日：2026年3月27日（金）
希望小売価格：
・ダウンロード版 4,990円（税込）
・パッケージ版 4,990円（税込）
※Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4のみ発売
ジャンル：ブラザーアクションRPG
プレイ人数：1人 (オンライン：2人)
CEROレーティング：B（12歳以上対象）
対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字
公式サイト
https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/
※画面は開発中のものです。
※他ハードとのクロスプレイ、クロスセーブには非対応となります。
(C)CAPCOM