京都フュージョニアリング、東京都「SusHi Tech Global 成長加速プログラム」に採択

京都フュージョニアリング株式会社

フュージョンエネルギープラントのエンジニアリングを手掛ける京都フュージョニアリング株式会社は、東京都が実施する「SusHi Tech Global 成長加速プログラム（第1期）」に採択されたことをお知らせいたします。

本プログラムは、東京都が推進するスタートアップ戦略のもと、グローバルな成長につながる取り組みを行うスタートアップに対し、東京都が最大2億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援を提供するものです。

当社は、東京都が選定する有望スタートアップ群「SusHi Tech Global Startups」に選出されており、その中からグローバル成長を加速する企業として本プログラムに採択されました。本採択を契機に、東京都と連携しながら、東京を拠点としたフュージョンエネルギー分野の産業基盤の強化と、グローバル市場における事業展開を一層加速してまいります。

■背景

フュージョンエネルギーは、脱炭素化とエネルギー安全保障の両立に資する次世代エネルギーとして、世界的に産業化に向けた開発が進んでいます。

当社は、フュージョンエネルギープラントに不可欠な技術領域において、特定の炉型に依存しない基盤技術を提供するシステム・インテグレーターとして、国内外の研究機関および民間企業と連携しながら事業を展開しています。

今回の採択により、当社の技術的優位性およびグローバル市場での成長可能性に加え、東京を拠点とした次世代産業の創出と国際競争力強化への貢献を目指していきます。

■本プログラムを通じた取り組み

本プログラムの支援のもと、当社は以下の取り組みを推進します。

- 海外市場における顧客開拓および受注拡大- 海外投資家との連携による資金調達の強化- 海外拠点における技術実証の推進- 海外研究機関・企業との共同研究・開発の拡大

グローバル市場における競争力を高め、フュージョンエネルギー産業における基盤企業としての地位確立を目指します。

■京都フュージョニアリング株式会社 代表取締役社長COO 世古 圭 コメント

このたび、SusHi Tech Global 成長加速プログラムに採択いただき、大変光栄に思います。

フュージョンエネルギーは、エネルギーの脱炭素化とエネルギー安全保障を同時に実現する可能性を持つ重要な技術であり、現在まさに産業として立ち上がる転換点にあります。

当社は、フュージョンエネルギープラントに不可欠な基盤技術の開発と実装を通じて、グローバル市場での事業展開を進めてまいりました。本プログラムの支援のもと、海外での技術実証およびパートナーシップ構築をさらに加速してまいります。

また、2026年4月に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」への参画も予定しており、当社の技術と事業の発信を通じて、国内外への展開を一層強化してまいります。

東京を拠点として、産業基盤・人材・技術が集積するエコシステムの形成に貢献し、フュージョン産業の確立と社会実装を推進してまいります。