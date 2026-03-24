写真1枚でOK。生成AIで、あなただけのフィギュアを作る--「FigMee」サービス開始

生成AI×3Dプリンターで製作！写真1枚から届くオリジナル3Dフィギュア

株式会社メルタ

株式会社メルタ（本社：東京都墨田区 / 取締役社長：内野博之）は、写真1枚からオリジナル3Dフィギュアを作成できるサービス「FigMee（フィグミー）」を提供開始しました。

サービスサイト：https://figmee.tokyo/(https://figmee.tokyo/?utm_source=prtimes&utm_medium=figmee&utm_campaign=article_link)

サービス概要

写真1枚が、フィギュアになる。

「FigMee」は、写真1枚をアップロードするだけで、AIがデフォルメデザインの3Dモデルを自動生成し、フルカラー3Dプリンターで造形・お届けするサービスです。

数秒でデザインイメージを確認でき、気に入ればそのままオンラインで注文完了。スマホだけで手軽に依頼できます。

イメージ画像の3D生成プレビューまで無料でお試しいただけます。

サービスの特徴

・AIによる即時デザイン生成

写真をアップロードするだけで、AIが顔の特徴を捉えたデフォルメデザインを数秒で自動生成。担当者とのやり取り不要で、注文まで数分で完結します。

・1,000万色対応の高精細フルカラー造形

最新のフルカラー3Dプリンターとフルカラーレジン素材により、細部の色味まで美しく再現します。

・注文からクレジットカード決済まで、すべてスマホ完結

注文からクレジットカード決済まですべてスマホでオンライン完結できます。

・1万円以内の手頃な価格設定

従来10万円以上が相場だったオリジナルフィギュアを、AIと自社技術で大幅コストダウン。イメージ画像の生成まで無料でお試しいただけます。

制作物イメージ

イメージ画像を生成する :https://figmee.tokyo/product?utm_source=prtimes&utm_medium=make

Team Seriesベージュジャケットのカジュアルスタイルグレースーツのフォーマルスタイル

商品料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25751/table/34_1_701cb1237c32e767230dc67c57bd1c0e.jpg?v=202603240651 ]

※配送料は一律1,000円です。

開発の背景

従来、オリジナルフィギュア製作サービスは10万円以上が当たり前でした。さらにギフト用途では、スキャンスタジオへの来店が必須なため地理的な制約があり、本人が事前来店しなければならないためサプライズには不向きでした。

また、写真からフィギュアを低価格で作るサービスは海外製が多く、「本当に届くのか？」という不安の声も少なくありません。

FigMeeは、3Dプリントサービスを10年以上運営している国内企業が提供しており、製作から発送まで一貫対応するため、安心してご利用いただけます。この知見と生成AI技術を掛け合わせ、高品質なフィギュアを実現しました。

誕生日・記念日・結婚祝いなど、写真では残せない「特別な思い出」を贈る場面でお使いください。

サービスサイト：https://figmee.tokyo/

会社概要

会社名：株式会社メルタ

所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-3-6 櫻井ビル1F

代表者：取締役社長 内野博之

事業内容：3Dデータ作成、3Dプリントを活用した試作、フィギュア量産支援

設立：2014年12月

会社URL：https://melta.co.jp/(https://melta.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=official)

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせ窓口：濱中

TEL：03-5839-2567

MAIL：info@3day-printer.com