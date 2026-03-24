Sugar(ハート)Holic、デビュー約120日で快挙1stシングルがオリコンデイリーランキング初登場4位を記録

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王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」は2026年3月24日にリリースした1stシングルにおいて、オリコンデイリーシングルランキングで初登場4位を記録。

Sugar(ハート)Holicは2025年11月にデビューした7人組アイドルグループ。

デビュー直後から注目を集め、2026年2月には初の東名阪ツアーを開催し、各地で高い熱量のライブを展開。ツアーファイナルを大成功のうちに収めるなど、急速に支持を拡大しています。

さらに2026年3月24日にはグループ初となるCDシングルをリリースし、今回オリコンデイリーランキングで初登場上位にランクイン。デビューから約120日（約4ヶ月）という短期間での今回の結果は、異例のスピードでの快挙となります。

また、現在は複数の冠ラジオ番組が決定するなどメディア展開も加速しており、ライブ・リリース・メディアの各領域において勢いを増し続けています。

【商品概要】

タイトル：『Melty Merry Merry』

発売日：2026年3月24日（火）

品番：QARF-60374

価格：\1,200（税込）

形態：CDシングル

発売元：(株)ロックフィールド

収録曲：1.Melty Merry Merry 2.Melty Merry Merry（Instrumental） 3.もっと、もっと好きになれ。 4.もっと、もっと好きになれ。（Instrumental） （全4曲）

本作には、表題曲「Melty Merry Merry」と「もっともっと、好きになれ。」の2曲を収録。

“とろける恋”と“両片想い”という対照的なテーマを軸に、Sugar(ハート)Holicの世界観を凝縮した作品となっています。

表題曲「Melty Merry Merry」は、“不完全なとろける愛”をテーマにしたちょいダーク・ガーリーソング。

乃木坂46やKing & Princeなどへの楽曲提供で知られる早川博隆ら実力派作家陣が参加し、甘さと狂気が同居する中毒性のある世界観を描いています。

一方、「もっともっと、好きになれ。」は、“両片想い”をテーマにした王道ポップソング。

≠ME「サマーチョコレート」などを手がける加藤弘也が制作を担当し、恋の高揚感と自己肯定感をポジティブに表現した楽曲となっています。

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Media Information

Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」（REDS WAVE FM87.3MHz）

放送局：REDS WAVE FM87.3MHz

放送日時：毎週火曜日 22:00～23:00

配信：Listen Radio「リスラジ」にて同時配信

番組公式X：https://x.com/sghcradio?s=20

Sugar(ハート)Holicが出演する冠ラジオ番組。

ライブや活動の裏側、メンバーの日常にフォーカスしたトークを展開し、ファンとの距離感の近い番組として展開している。

Event Schedule

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.1

開催日： 2026年3月31日（火）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/cAiJ7cQgTs5ADfGykYsi

町田 つむぎ生誕祭 BIRTH DAY LIVE2026

開催日： 2026年4月11日（土）

会場： 恵比寿CreAto

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/rQDa0wkpNAio6gjQFqgC

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.2

開催日： 2026年4月14日（火）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/yvN43tMEpFqPuOk0KcQz

Sugar(ハート)Holic主催イベント Sweet × Sweet × Sweet vol.4

開催日： 2026年4月22日（木）

会場： 代官山SPACE ODD

出演者：Sugar(ハート)Holic / CURE'T / Pastel Closet

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/ny96WQWdTQdulNgIrLFb

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