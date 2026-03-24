プロの現場を加速させる！40Gbps超高速「ORICO 4-in-1 CFexpressカードリーダー」が29%OFF

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フォトグラファーやビデオグラファーのみなさん、撮影後の「データ転送待ち」に時間を取られていませんか？

8K動画やRAW連写が当たり前になった今、カードリーダーの速度は作業効率を左右する最大のボトルネックです。ストレージのスペシャリストORICOから登場した、Thunderbolt 3/4環境専用のモンスターマシン**「M4DK」が、現在Amazonで29%OFF**の特別価格となっています。

このカードリーダーが「最強」である理由

一般的なUSB-Cリーダーとは次元が違う、プロ仕様のスペックをチェックしましょう。

驚異の40Gbps伝送（Thunderbolt対応） Thunderboltインターフェースを最大限に活用し、CFexpress Type Bカードの性能をフルに引き出します。数GBのデータも、まるで一瞬で移動が終わるような感覚です。

4-in-1 究極の互換性 【CFexpress Type B / CFexpress Type A / SD / TF】の4スロットを搭載。これ1台あれば、Sony、Canon、Nikon、Fujifilmなど、あらゆるカメラのメディアを網羅できます。

4枚同時読み取り対応 複数のカードから同時にバックアップが可能。マルチカメラ撮影の現場で、これほど頼もしい機能はありません。

Ice-Skin 放熱テクノロジー 高速転送時に発生する熱を効率的に逃がすアルミボディ＆冷却設計を採用。熱による速度低下（サーマルスロットリング）を防ぎ、安定した転送を維持します。

💰 【期間限定】29%OFFの特別プライス

プログレードの機材ゆえに通常は高価ですが、今なら1万円台前半で手に入ります。

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⚠️ ご注意ください 本製品はThunderboltインターフェース搭載のPC専用です。その分、一般的なUSBハブでは到達できない圧倒的な速度を体験できます。

🛠️ こんなプロフェッショナルにおすすめ

8K/4K動画を日常的に編集するクリエイター

CFexpress Type A（Sony）と Type B（Canon/Nikon）を併用している方

ロケ先で迅速にバックアップを完了させたいフォトグラファー

デスク上のカードリーダーを1台に集約してスッキリさせたい方

まとめ

データ転送時間を半分以下に短縮できれば、その分クリエイティブな作業や休息に時間を充てられます。ORICO M4DKは、まさに「時間を買う」ためのツールです。