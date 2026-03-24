『２３区』AI時代だからこそ人にしかできない体験価値を生み出す場「SALON ２３区 AOYAMA」 3月25日（水）オープン！

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）は、レディスブランド『２３区』において、AI時代だからこそ人にしかできない体験価値を生み出す場として、フラッグシップストア「SALON ２３区 AOYAMA」を3月25日（水）、東京・青山にオープンします。

「SALON ２３区 AOYAMA」は、オンワードグループ創業100年目の記念すべき年にあたり、“これまでの２３区”をベースに“これからの２３区”へと進化していくための新店舗です。

異なるテーマを設けた3つのエリアで構成されているのが特徴で、“OFFICE（Morning）”“TERRACE（Daytime）”“ROOM（Evening）”の3つのテーマを通して、ブランドの世界観を表現しています。『２３区』のフルラインナップに加え、国内外から厳選したバイイングアイテム、上質な店舗空間、そしてきめ細やかなサービスを融合させた“新たなブランド体験”の場です。

また、特別なひとときをお過ごしいただける「VIP ROOM」もご用意しました。お客さまにとって最高のおもてなしを提供する居心地の良い“SALON”であり、世代や時代を超えて受け継がれる『２３区』の美意識を感じていただけます。今後は、特別アイテムの素材やカラーをセレクトしオーダーできるカスタマイズ企画など、様々なイベントを開催していく予定です。

オープンに先駆けて、3月23日（月）にブランドアンバサダーを務める見上愛さんを迎えセレモニーを実施しました。テープカットで新店舗の誕生を祝うとともに、その後のトークセッションでは、『２３区』の服は「機能性が考えられていて着やすく、そのなかに高級感や質感の良さがあり、きちんとして見える」と同ブランドの魅力について語られました。

『２３区』は、お客さまと共に、共感できるファッションコミュニティを共創し続けるブランドを目指します。



■店舗概要

店舗名：「SALON ２３区 AOYAMA」

オープン日：2026年3月25日（水）

住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-8-35 表参道 Grid Tower 1F

TEL：03-5843-0235

営業時間：11:00～19:00

売場面積：55坪

定休日：月曜日（祝日は営業いたします）

OFFICE（Morning）エリアTERRACE（Daytime）エリアROOM（Evening）エリアVIP ROOMエリア

■「SALON ２３区 AOYAMA」オープニングセレモニーを実施

オープンに先駆けて、3月23日（月）にブランドアンバサダーを務める見上愛さんを迎えセレモニーを実施しました。テープカットで新店舗の誕生を祝うとともに、その後のトークセッションでは「機能性が考えられていて着やすく、そのなかに高級感や質感の良さがあり、きちんとして見える」と同ブランドの魅力について語られました。

■ブランド概要

『２３区』のコンセプトは、“THE STANDARD，NEW ME”.

世代、時代を超えて愛される、シンプルで上品な服。

常に新しく、シックでモダンな自分らしいスタイル。

美しく、心地よく、今の空気をまとう。