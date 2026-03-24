「ちばぎん研究開発助成制度2026」の募集について～中小企業と大学・高専等との産学連携をサポート～

株式会社千葉銀行

千葉銀行（頭取 米本 努）は、国立大学法人千葉大学、学校法人千葉工業大学、独立行政法人国立高等専門学校機構木更津工業高等専門学校、国立大学法人筑波大学および国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構との連携により、中小企業向け助成制度「ちばぎん研究開発助成制度2026」の募集を行います。

本制度は、新たな事業に取り組む中小企業が大学・高専等と共同で行う研究開発に対して研究費の一部を助成するものです。

本制度により、中小企業の新たな技術・商品開発ニーズと大学・高専等の研究成果とのマッチングを図り、企業の成長をサポートすることで地域の産業および経済の発展に貢献してまいります。

応募方法

当行ホームページより所定の申請書をダウンロードし、必要事項をご記載のうえ、当行法人営業部ビジネスソリューショングループ宛にメールでご提出ください。

https://www.chibabank.co.jp/hojin/services/support/matching/industry_academia_collaboration