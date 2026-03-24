首都医校/大阪医専/名古屋医専　新テレビCM「100 PROMISE」編　楽曲はオルタナティブ・クルー「S.A.R.」本日よりWEBにて先行公開！全国にて順次放映開始

学校法人 日本教育財団

医療の資格取得から就職、給与までを保証する医療・福祉・スポーツの専門学校「首都医校」「大阪医専」「名古屋医専」は、4月より全国で順次放映開始する新テレビCM「100 PROMISE」編を、本日3月2４日（火）よりホームページで先行公開いたしました。楽曲には、多彩な音楽性を併せ持つオルタナティブ・クルー「S.A.R.」を起用し、夢に向かって進む学生たちを優しく包み込むようなサウンドと映像に仕上がっています 。

■東京・大阪・名古屋、ターミナル駅の目の前がキャンパス

首都医校は新宿（西口）駅前・徒歩2分。大阪医専は大阪駅（うめきた地下口）、徒歩7分。名古屋医専は名古屋駅前、徒歩3分。毎日通う場所だからこそ、効率よく時間を使える立地は、学びを支える心強い味方になるはずです。この各ターミナル駅前に構えるキャンパスで、医療を志す全ての人をゼロから医療人に育てます。また、国内最大級の学科数を誇る医療の総合校として、学科を超えた連携による「チーム医療」の現場を再現した実践的な学びを提供しています 。

■独自の「３大保証制度」をはじめとする「100の約束」

本学の教育に対する自信の証として、『国家資格 合格保証制度』『完全就職保証制度』『給与保証制度』という制度を導入。資格取得から就職、その先の待遇までを強力にサポートし、ひとり一人の医療の夢をかなえます。首都医校・大阪医専・名古屋医専にしかないあらゆる制度やサポートを「100の約束」として特設サイトで公開中です。

■新テレビCMのメッセージ

100PROMISE

ゼロから医療人にする。100の約束。

首都医校・大阪医専・名古屋医専には、

あなたをゼロから医療人にする、

100の約束があります。

東京・大阪・名古屋、ターミナル駅の目の前が、あなたのキャンパス。

国家資格合格、就職、給与の保証など、

医療人を目指す、すべての人を

ゼロからエキスパートに育てるための、

あらゆる制度やサポートが100個以上。

100の約束は、資格の先にある、あなたの未来まで約束する

私たちの教育に対する自信の証です。

医療・福祉からスポーツまで。

国内最大級の学科数を誇る医療の総合校で、

あなたの未来を見つけてください。

2026年度のCMには、実際の学生たちが出演し、

医療人を目指す決意に満ちた表情を見せてくれました。

学生が100人いれば、100通りの人生があります。

医療を志すきっかけも、理由も、時期も、みんな違う。

だけど、どんな人であっても、

100の約束で徹底的にサポートし、ぜったいに医療人にする。

そんな学校としての想いを込めたCMとなっています。

楽曲はオルタナティブ・クルー「S.A.R.」が担当。

様々な音楽をルーツとした、奥行きのあるサウンドが、

それぞれの夢に向かって進む学生たちを優しく包み込みます。

すべての人を、医療人へ。

他の学校には真似できない100の約束で、

ひとり１人の医療の夢をかなえます。

■S.A.R.について

＜プロフィール＞

オルタナティブクルー、S.A.R. (ﾖﾐ:ｴｽｴｰｱｰﾙ)。 2022年より現メンバー体制で本格的に活動を開始。

SOUL、R＆B、HIP-HOP、JAZZなどをベースにしながらも、メンバーそれぞれのルーツを反映した幅広い音楽性を持ち、音源のみならず映像、アートワークなどあらゆる制作物を自身で手掛ける。

■CM概要

タイトル：首都医校/大阪医専/名古屋医専 新テレビCM 「100 PROMISE」篇

放映開始：2026年4月～

放映地域：全国にて順次

動画公開URL

首都医校 https://www.iko.ac.jp/tokyo

大阪医専 https://www.iko.ac.jp/osaka

名古屋医専 https://www.iko.ac.jp/nagoya

（100 PROMISE特設サイト）https://www.iko.ac.jp/cp/100promise

制作スタッフ：

ECD：岡林和也

CD：春名政英

AD：滝口裕理佳

CW：小辻文明

CRD：西原美幸・池田沙耶・池田菜奈

BP：三竹浩司・永田唯人・渡辺達也・安田隆政・佐久間大樹・石川祐輝・児島楓子・岩田苑子・野澤大輝・對比地諒・木村建巳

Pr：松原史和 / 橘川大地

PM：渡辺百湖

Dir：斎藤裕太

Cam：武田浩明

Gaffer：小林暁

Casting Director：堤憲一

Cast：かの

Stylist：中山稜士

HairMake：和佳奈

Music：S.A.R.（https://lit.link/SARofficial）

Offline Edit：土屋貴聖

Online Edit：中村祥一 / 磯部和也

Mixer：岡田岳 / 村田雄一

ポストプロダクション：株式会社レイ

A&P：株式会社クオラス / 株式会社ARARAT

■首都医校・大阪医専・名古屋医専

首都医校・大阪医専・名古屋医専は、東京・大阪・名古屋のターミナル駅前に校舎を構える医療・福祉分野の専門学校です。本学は臨床・看護・歯科医療・リハビリテーション・東洋医療・スポーツ・福祉の７領域を統合的に網羅し、隣接領域も複合的に学ぶことができる、コ・メディカルの総合校です。多彩な学科がある環境で、チーム医療に対応するエキスパートを育成します。希望者就職率100%を達成。「就職」と「医療の国家資格」を保証する3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。

オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています。（日曜・祝日除く）