地方都市・呉から「21世紀型総合教育エコシステム」構築へ

学校法人 清水ヶ丘学園

学校法人 清水ヶ丘学園（広島県呉市、理事長：山本 訓史）は、2026年3月24日、教育の在り方を再設計する新たな取り組みとして「21世紀型総合教育エコシステム」の構築を発表しました。

本取り組みは、2027年4月からの本格実施を予定しています。

■なぜ今、教育の再設計が必要なのか

少子化の進行や社会構造の変化により、従来の教育モデルと社会との間にギャップが生じています。

知識習得を中心とした教育から、課題発見・意思決定・協働といった力を育む教育への転換が求められています。清水ヶ丘学園では、こうした背景を踏まえ、「学校の枠を超えた学びの仕組み」を構築する必要があると判断し、本取り組みに至りました。

■呉から「21世紀型総合教育エコシステム」を構築

教育エコシステムとは、学校を中心に置き、学習者・教職員・地域・企業・NPO・行政・デジタル基盤が相互につながり、知識・スキル・態度・価値を総合的に育成する学習の“生態系”として教育を捉える考え方です。学びを「教室内の指導」から「社会と連動する知識の生産・人間形成のシステム」へ拡張し、学校をその中心として、社会や地域の課題解決と連携した持続可能な教育活動を推進する仕組みです。呉は、産業・地域社会・教育機関が近い距離でつながる特性を持つ地域です。本学園は、この地域性を活かし、教育と社会を接続するモデルを構築することで、地方から新しい教育の在り方を提示したいと考えています。

21世紀型総合教育エコシステム概念図

■ 清水ヶ丘学園 理事長 山本 訓史 コメント

「学校だけで教育は完結しません。教育の仕組みそのものを作り直し、呉から新しい教育モデルを発信していきます。」

明蓬館高等学校 理事長 日野 公三 氏（写真左）、清水ヶ丘学園 理事長 山本 訓史（中央）、宇都宮海星学園 理事長 石川 一郎 氏（写真右）

■清水ヶ丘学園 スクールミッション

■ 「清水ヶ丘高等学校」教育内容を大幅刷新

清水ヶ丘学園が掲げるスクールミッション

清水ヶ丘高等学校は、教育・学校を社会に拓き「実践的教育」を通じて、自分自身そして社会の未来を変える人材を育成するため2027年４月に新たに３つのコースを新設します。

・ライフデザインコース

・ビジネスイノベーションコース

・看護イノベーションコース

清水ヶ丘高等学校 記者発表資料抜粋

本プロジェクトには

・早稲田大学大学院 経営管理研究科（早稲田大学ビジネススクール）学科長 池上 重輔 教授

・株式会社CURIO SCHOOL （HP：https://curioschool.com/）

・株式会社Nurse＆Craft （HP：https://nurseandcraft.io/）

・株式会社ミジンコ/フューチャリスト（未来予測士） 友村 晋

・株式会社JTB広島支店 / NPO法人 PEACE CULTURE VILLAGE 南 知仁

などが参画し、教育設計に関与します。

■ 2027年4月、呉青山中学・高等学校から「星の杜広島 中学校・高等学校」へ

呉青山中学・高等学校は、2027年4月より「星の杜広島中学校・高等学校」として開校（校名変更）することを決定いたしました。 宇都宮海星学園が運営する「星の杜中学校・高等学校（栃木県宇都宮市）」の教育モデルを導入し、両校が緊密に連携することで、学習者を中心に、地域・企業・デジタル基盤が相互につながる「21世紀型総合教育エコシステム」を構築する学校を目指します。

■ 多様な学びを支える「明蓬館SNEC広島・呉」の開設

星の杜広島中学校・高等学校 記者発表資料抜粋宇都宮海星学園 理事長 石川一郎 氏と清水ヶ丘学園 理事長 山本 訓史

2026年4月より、一人ひとりの個性やニーズに寄り添う多様な学びの拠点として、学園内に「明蓬館SNEC（スネック）広島・呉」（その他施設として開校。学習等支援施設認可申請中）を設置いたします 。明蓬館高等学校とのパートナーシップのほか、心理士や特別支援教育士といった専門スタッフも在籍しており、あらゆる生徒に最適な学習環境を提供いたします 。

■ 各学園の概要

明蓬館高等学校 理事長 日野 公三 氏

・学校法人 清水ヶ丘学園（広島県呉市）

清水ヶ丘高等学校、呉青山中学・高等学校を運営 。呉の産業基盤を活かした地域連携と、次世代の「チェンジメーカー」を育成する新たな教育モデルを推進しています。

学園改革についての発信HP ： https://shimizugaoka-kure.jp

・学校法人 宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校（栃木県宇都宮市）

星の杜中学校・高等学校は2023年に栃木県宇都宮市に開校した学校で、「新たな価値を創造し、社会に貢献する チェンジメーカーの育成」をスクールミッションに掲げています。探究学習やグローバル教育、デジタルスキルなど新たな教育に積極的に取り組み、生徒が社会課題に向き合い、自ら未来を切り拓く力を育む教育を実践しています。

学校HP ： https://hoshinomori.ed.jp/

・明蓬館高等学校（福岡県田川郡川崎町）

2009年に設立された、学校教育法第一条に定められた「一条校」である高等学校です。構造改革特別区域法に基づき内閣総理大臣が認定した特区において、株式会社アットマーク・ラーニングが設置・運営しています。2004年に日本初の特区高校を開校した実績と知見を活かし、生徒の社会的身分保障がなされた環境で、特別な教育ニーズに対応する先進的な教育を展開しています。

学校HP ： https://at-mhk.com/

■記者発表の様子

3月24日（火）11:00 清水ヶ丘高等学校 記者発表の様子清水ヶ丘学園 常務理事 矢野 昭宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校 校長 小野田 一樹 氏3月24日（火）12:00 清水ヶ丘高等学校 記者発表の様子