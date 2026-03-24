舞鶴市、休日部活動の地域展開へ「まいかつ」ガイドを作成・配布

舞鶴市

舞鶴市は、令和8年度2学期から開始する休日の地域クラブ活動「まいかつ」に向けて、受け皿となる認定団体をまとめたガイド冊子を作成しました。

対象となる市内の小学6年生および中学1・2年生へ配布し、子どもたちが主体的に活動を選択できる環境づくりを推進します。

舞鶴市では、子どもたちが自らの興味や関心に応じて、スポーツや文化・芸術活動を主体的に選択できる環境を将来にわたって維持するため、休日の部活動を地域へ展開する地域クラブ活動「まいかつ」を令和8年度2学期より実施いたします。

このたび、子どもたちの活動を受け入れるスポーツ、文化・芸術、ボランティア活動などを行う「まいかつ認定団体」を1冊の冊子にまとめました。本ガイドは、対象となる子どもたちが自分に合った活動を見つけるための資料として活用されます。

- 名称地域クラブ活動 「まいかつ」ガイド- 冊子の概要作成部数：2,500部サイズ・仕様：A4サイズ、両面カラー（表紙＋37ページ）、中綴じ- 掲載内容（合計63団体）スポーツ系団体：36団体文化系団体：24団体その他の団体（ボランティアなど）：3団体- 配布対象舞鶴市内の小学6年生、中学1年生、中学2年生- 情報の更新について本冊子は令和8年2月末時点の情報に基づいて作成されています。認定団体は今後増減する可能性があるため、最新の情報は舞鶴市の公式ホームページにて随時公開されます。【詳細情報URL】https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000014844.html