【特別企画】九州新幹線全線開業15周年記念800系U005編成アップサイクル商品を発売

九州旅客鉄道株式会社

2026年3月24日

JR九州商事株式会社

JR九州商事株式会社では、九州新幹線全線開業15周年を記念したJR九州プロジェクト「つばめの大冒険」に関連した企画として、同プロジェクトで登場する800系新幹線U005編成の車両部品を活用したアップサイクル商品を発売いたします。震災の影響により役目を終えた車両の部品を新たな形で再活用し、九州新幹線800系の歴史や記憶を感じられる記念商品として開発しました。

１ 商品概要

震災の影響により役目を終えた九州新幹線800系U005編成は、

15周年の節目にあわせ、熊本から博多まで感謝を届ける特別な旅に出かけます。

本企画では、そのU005編成で実際に使用されていた素材を活用し、

日常で使えるアイテムや記念として楽しめるアップサイクル商品へとよみがえらせました。

車両の一部が姿を変えて皆さまのお手元に届くことで、

U005編成の記憶や想いを身近に感じていただける商品となっています。

いずれも数量が限られる特別な商品です。

２ 商品一覧 （U005編成の部材 → アップサイクル商品）

（１）縄のれん→和紙カード

（２）照明→USBライト

（３）座席背面→木製キーホルダー

（４）モケット→サコッシュ

（５）モケット→キーホルダー（長方形）

（６）モケット→キーホルダー（丸）

（７）座席テーブル→ICカード

（８）デッキ壁→アルミ記念プレート

（９）座席背面→置時計

※掲載している商品ラインナップは現時点での予定です。販売内容や商品仕様、価格等は変更となる場合があります。価格は現在調整中です。

３ 発売開始日時・発売箇所について

発売日：2026年月29日より順次発売

販売場所：

■2026年月29日

熊本港イベント「～つばめ、出航～」

対象商品：（１）～（６）

■2026年月10日～19日

JR博多駅前広場つばめ展示

対象商品：（７）～（９）

■オンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」

https://www.jrk-kyushutabi.shop/html/page127.htm(https://www.jrk-kyushutabi.shop/html/page127.html)

※2026年月29日開催の熊本港イベントは事前応募による抽選制となっており、現在は受付を終了しております。イベントの詳細につきましては、JR九州「つばめの大冒険」特設ページをご確認ください。

※商品は数量限定のため、販売状況により取扱内容や販売方法が変更となる場合があります。

※オンラインショップでは、イベント販売後に販売を予定しています。

※掲載内容は現時点での予定です。商品仕様や発売日等は変更となる場合があります。