静岡の学生たちが挑む新たな水産プロジェクト。茶鯛の販売を通じてサステナブルな未来を発信！

株式会社 大丸松坂屋百貨店焼津水産高校の生徒

松坂屋静岡店では4月、サステナブルな未来に向けた取り組みを館内各所で展開します。地階食品売場「吉川水産」では、エ静岡県立大学の学生と焼津水産高校の生徒が育てた育てた「茶鯛(ちゃだい)」を4月4日(金)→6日(日)の3日間限定で販売いたします。掛川産の抹茶粉末を使用した餌を開発した静岡県立大学の学生さんと、毎日餌やり・水温観測などを行い飼育した焼津水産高校の生徒さんによる新たな産学連携プロジェクトへの挑戦にぜひご注目ください。

茶鯛とは？！

茶鯛静岡県立大学の学生によるエサづくり（掛川産の抹茶粉末を配合）

茶鯛とは、掛川さんの抹茶粉末を配合した餌を食べて育ったマダイのこと。最大の特徴は、その桜色のように色鮮やかな体色です。焼津水産高校で通常の餌を与えて育てたマダイと比べてもその違いは目に見えます。古くから”おめでたい”魚として親しまれてきた鯛ですが、華やかな色合いをまとった茶鯛は、まさにお祝いの席にぴったりの一品です。

静岡だからできた、サステナブルな取り組み

左の個体が茶鯛、右の個体が通常のマダイ

このプロジェクトは、

・静岡県立大学が開発した掛川産の抹茶粉末を活用した餌

・焼津水産高校の生徒が毎日飼育管理した茶鯛

・静岡で育ち、静岡で販売される地産地消モデル

という、SDGsの考え方に沿ったサステナブルな取り組みです。

焼津水産高校は県内で唯一の水産高校。今回の茶鯛は、魚を育てるプロを目指す「栽培漁業科」の生徒が育てました。生徒たちは朝7時と夕方15時50分からの1日2回、餌やり・水温測定・水槽清掃を実施。海水をろ過する陸上養殖方法のため、安全で安心な飼育環境を保っています。さらに、親魚の産卵からふ化・飼育・出荷まですべて生徒が担当。天然資源への影響を与えない持続可能な養殖モデルとなっています。

試食会の様子

試食会では、茶鯛は通常のマダイと比べて身に弾力を感じるとの声もあがりました。餌やりの様子も見学し、学生・生徒が一つひとつの工程を丁寧に積み重ねていることが伝わりました。

育てた茶鯛がお客様に届くまで。生徒の店頭販売を実施！

今回育てた茶鯛は、焼津水産高校の生徒と静岡県立大学の学生が期間中、パネルでプロジェクトを説明しながら店頭に立って販売いたします。想いを、商品と一緒に直接受け取ることができる貴重な機会です。

生徒の店頭販売日時：4月4日(土)→4月5日(日) 13時～16時

法被を着用し、盛り上げます！

販売場所：本館地階 鮮魚売場 吉川水産