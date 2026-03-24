天文台とLEDプラネタリムの併設した日本初※の施設【MIYAKO GALAXY-DOME】6月1日にグランドオープン！

株式会社飯田産業

株式会社飯田産業（東京都武蔵野市 代表取締役 築地重彦）が、沖縄県宮古島の南端に位置する来間島で運営する『宮古島来間リゾート シーウッドホテル』は、2026年6月1日に、大きな天体望遠鏡を設置した天文台と、LEDプラネタリウムを併設する日本初※の施設、【MIYAKO GALAXY-DOME】をグランドオープンいたします。

※ イメージ画像

北西ハワイ諸島と同緯度にあたる、北緯24度の来間島は、本州では観ることの出来ない南十字星やカノープスを望めるほか、環境省が毎年開催している星空調査でも、2024年、『天の川の詳細まで観測出来る場所』として最高等級を獲得しています。

この恵まれた環境を活かし、6月1日にオープンする、天文台とLEDプラネタリウムを併設した【MIYAKO GALAXY-DOME】は、天文台ドームに設置した複数の天体望遠鏡が捉えた天体を、高精細LEDプラネタリウムにリアルタイムで投影してご覧頂きます。直径7.5ｍのLEDドームの美しい映像と、上から降ってくるような立体音響により、まるで宇宙に飛び出したかのような没入感あふれる星空体験をご提供致します。天体望遠鏡を設置した天文台と、LEDプラネタリウムを併設した施設は日本で初めて※です。

※日本国内のプラネタリウム観覧サービスにおいて（2026年3月1日時点／自社調べ）

◆ 「 MIYAKO GALAXY-DOME 」特徴

DOME1 OBSERVATORY DOME（天文台ドーム）

天文台ドームには複数の天体望遠鏡を設置しています。それぞれの望遠鏡に異なる天体を導入することが可能です。望遠鏡が捉えた天体の映像は、隣接するLEＤプラネタリウムにリアルタイムに投影します。まさに、【MIYAKO GALAXY-DOME】でしか体験することの出来ない、新しい電子観望スタイルです。

DOME2 PLANETARIUM DOME（プラネタリウムドーム）

直径7.5ｍのLEＤプラネタリウムいっぱいに映し出される鮮やかな高精細映像と、全方向から降り注ぐ立体的な音響演出により、立体感、没入感あふれる星空体験が可能です。

また、天体に関する様々な映像コンテンツもご用意しています。何度お越し頂いても、異なる映像コンテンツをご覧頂くことが可能です。

◆ 「PLANETARIUM TOUR/ STARGAZING TOUR」

【MIYAKO GALAXY-DOME】で体験出来るツアーは2種類。

空が明るい時間の『プラネタリウムツアー』と夜の時間帯に開催する『スターゲイジングツアー』。すべて生解説で行います。

解説をつとめるのは、ハワイ州ハワイ島のネイチャーガイドである通称“星のオジ様”をはじめとする4人の解説員。それぞれの個性で、その夜に見える星や星座、星団、星雲などを、お笑いや感動を交えてご案内致します。

来間島の美しさは宮古ブルーの海だけではありません。夜空の美しさもご体験頂き、その感動に会いに、また別の季節にもお越し頂きたいと思います。

PLANETARIUM TOUR

まだ空が明るい午後の時間帯は、プラネタリウムドームの中で、最新のプラネタリウムシステムを使用し、今夜宮古島で観ることの出来る空を再現します。担当の解説員が惑星やお誕生日の星座などを生解説。星の位置や方向を覚えて頂いて、実際の夜空で探して見てください。

また、LEDプラネタリウムの美しい映像で、天文に関するプログラムもご覧頂けます。

STARGAZING TOUR

星や星座が観える夜の時間帯には、天文台ドームを開放し、天体望遠鏡を空に向けて対象の天体を導入。それをLEDプラネタリウムに投影して皆様にご覧頂きます。解説員が星座や惑星など、この夜に観える総ての星空を解説します。また、最後には外に出て、実際の星空で星の位置、星座の位置などをご確認頂きます。宮古島の空の美しさをぜひご体感ください。

◆ 「 MIYAKO GALAXY-DOME 」概要

日時 ：2026年6月1日（月）14:00~

会場 ：宮古島来間リゾート シーウッドホテル

開館時間：14:00～22:00

◆ 「 MIYAKO GALAXY-DOME TOUR」開催スケジュール

対象期間：6月1日（火）～8月31日（月） ※8月31日以降は改めて発表いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63234/table/23_1_aea527ab2c1937c7d189654e5a529ae6.jpg?v=202603240651 ]

◆ 「 MIYAKO GALAXY-DOME TOUR」ツアー 料金

※お一人様あたりの税込価格

◆予約について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63234/table/23_2_20c5a89f776a75c4cfdf3e3a56b79741.jpg?v=202603240651 ]

予約サイトは、4月上旬に開設予定です。 MIYAKO GALAXY-DOMEに関する予約の詳細、及び施設に関するお問い合わせは、以下までお問い合わせください。

< シーウッドホテルについて >

お問い合わせ： TEL / 0980-74-7888（10:00 ～ 17:00）

宮古島と来間大橋で繋がる離島、来間島に2020年2月にオープンした同ホテルは、様々な時間帯に唯一無二の絶景を楽しめるリゾートホテルです。約13万平方メートルの広大な敷地には、 客室にプライベートプールもしくはジャグジーを設置した107棟の『ビラハウス』、 62室のホテル棟『首里ハウス』、 フロント・和食レストラン・ショップ・ジムを備える『竜宮ハウス』、 メインプールと洋食レストランを備える『ビーチハウス』、 オールハンドトリートメントの『スパハウス』といった5つの“ハウス”を備える（タウン）のようなリゾートです。

【 ホテル概要 】

名称 ：宮古島来間リゾート シーウッドホテル

所在地 ：沖縄県宮古島市下地字来間484番地7

アクセス ：宮古空港から車で約20分/みやこ下地島空港から車で約40分

URL ：https://www.seawoodhotel.com(https://www.seawoodhotel.com)