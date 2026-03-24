秋保木の家ロッジ村、春限定「お花見BBQプラン」提供開始

株式会社木の家敷地内桜

株式会社木の家（所在地：宮城県仙台市、代表取締役：石川義高）が運営する「秋保木の家ロッジ村」は、春季限定の「お花見BBQプラン」を2026年3月27日より提供します。

最大4.5時間の飲み放題に加え、食材・火おこし道具までセットにした“手ぶらで楽しめる団体向けBBQ”です。ご予約・詳細は、公式サイトのプランページおよび予約エンジンからご確認いただけます。





春季限定「お花見BBQプラン」概要提供期間：2026年3月27日～4月23日（※４月８日～12日はイベント開催の為、休業）利用時間：11:30～16:00予約締切：ご利用日の3日前 15:00まで公式サイト（プラン詳細）：https://akiu-kinoie.co.jp/%e3%81%8a%e8%8a%b1%e8%a6%8bbbq%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3/日帰り予約（予約エンジン）：https://tabichat.jp/engine/hotels/akiu_kinoie/dayuse



【3つの特長】

飲み放題バーカウンター1）最大4.5時間の飲み放題付き

生ビールサーバー、炭酸水サーバー、ノンアルコールビールサーバー、ウィスキーサーバーのほか、リキュール／スピリッツ／焼酎／ワイン、ソフトドリンクなど約50種類をご用意しています。

カシスオレンジ、ジントニック等のカクテルもお作りできます。

火おこしセット2）食材＋火おこし道具までセット「手ぶら」OK

食材に加え、着火剤、軍手、薪、火ばさみ、チャッカマン、鉄板、網、トングなど、BBQに必要な備品をセットでご用意します。

※炭はセットに含まれません。必要な場合は、お持ち込みいただくか売店にてご購入ください。

ロッジ内写真3）人数・シーンに合わせてエリアをご案内

ロッジ（冷蔵庫・エアコン完備）、屋根付きエリア席、河原エリアなど、当日の状況と人数に応じて施設側で最適なエリアをご案内します。※ロッジやエリアのご指定はできません。

（BBQセット1人前）牛カルビ 80g、牛タン 2枚、サムギョプサル 70g、鶏の手羽元 2本、鶏もも肉 50g、焼き鳥(もも/たれ) 2本、ウィンナー2本



料金（3コース）

１.【プレミアム】（最大4.5時間飲み放題付）:エアコン・冷蔵庫完備ロッジ

大人 6,500円（税込）／中高生 5,000円（税込）／小学生 4,500円（税込）

※ご利用人数に応じて施設側にて最適なロッジをご案内します（ロッジ指定不可）



２.【スタンダード】（最大4.5時間飲み放題付）屋根のあるエリア ※エアコン冷蔵庫はございません 大人 5,500円（税込）／中高生 4,000円（税込）／小学生 3,500円（税込）

※ご利用人数に応じて施設側にて最適なエリアをご案内します（指定不可）



３.【カジュアル】（最大4.5時間飲み放題付） 河原エリア

大人 4,500円（税込）／中高生 3,000円（税込）／小学生 2,500円（税込）

※場所の指定はございません。空いているお好きな場所で自由にお楽しみください。

河原エリア



セット内容

備品・その他 バーカウンター利用（飲み放題） 着火剤／軍手／薪／火ばさみ／チャッカマン／鉄板／網／トング



食材内容

（1人前の例）牛カルビ 80g、牛タン 2枚、サムギョプサル 70g、鶏の手羽元 2本、鶏もも肉 50g、焼き鳥（もも／たれ）、2本 ウィンナー 2本

※食材内容は変更する場合がございます。



ご予約・詳細（公式）

プラン詳細（公式サイト）：https://akiu-kinoie.co.jp/%e3%81%8a%e8%8a%b1%e8%a6%8bbbq%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3/

日帰り予約サイト（予約エンジン）：https://tabichat.jp/engine/hotels/akiu_kinoie/dayuse

駐車場大桜テラス席東屋バーカウンターメニュー

施設情報

施設名：秋保木の家ロッジ村

運営：株式会社木の家

所在地：〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字馬乙2-1

公式サイト：https://akiu-kinoie.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社木の家（秋保木の家ロッジ村）

TEL：022-397-2714

MAIL：yoyaku@akiu-kinoie.co.jp