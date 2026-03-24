「健康寿命を伸ばしたい」──株式会社リーフの想いから生まれた、安心の接骨院づくりと3月限定SPECIAL MONTHセール

株式会社リーフ

株式会社リーフは、東北から沖縄までの全店舗にて「SPECIAL MONTHセール」を2026年3月1日（日）から3月31日（火）まで開催いたします。

今回のSPECIAL MONTHセールは、単なる販促企画ではありません。

株式会社リーフが大切にしている「地域の健康寿命を伸ばす」という想いを、より多くの方に体験していただくための、年に一度の感謝企画です。

忙しさや不調を抱えながらも、自分の身体のことを後回しにしがちな方へ。

「整える習慣」を始めるきっかけとして、通常診療・特別診療・EMSの各回数券を、期間限定の特別価格で提供いたします。

いま、接骨院に求められていること

年度末に向けて忙しさが増すこの時期。

デスクワークや力仕事が続くと、首・肩・腰のこりや痛みを抱えやすくなります。

「とりあえず我慢する」

「落ち着いたらケアしよう」

そう思っているうちに、つらさが慢性化してしまうことも少なくありません。

一方で、こうした不調は“その場だけ”の対処ではなく、生活の中で積み重なる負担に向き合い、整える習慣をつくることでラクになっていくケースもあります。

だからこそ今、求められているのは「一時しのぎ」ではなく、安心して通えて、続けられるケアです。

株式会社リーフは、接骨院・鍼灸整骨院の運営を通じて、地域の方が「整える習慣」を持てるようサポートすることを大切にしています。

株式会社リーフの理念『地域の健康寿命を伸ばすために』

株式会社リーフが掲げるミッションは、「地域の健康寿命を伸長させること」です。

不調がある状態を当たり前にせず、

日常をより快適に過ごせる身体を目指して、整えるきっかけを増やしていく。

それがリーフの考える“健康寿命”へのアプローチです。

また、リーフが描く未来には、明確な方向性があります。

それは、身体に無理な負担をかけず、自然な身体のバランスを大切にした施術が広がっていく社会です。

「安心して通える場所があること」

「納得して身体を整えられること」

この2つを両立することが、リーフが目指す接骨院づくりの軸になっています。

すべては、“本当に必要な技術を広めたい”という想いから

株式会社リーフの理念は、「本当に必要な技術を、必要な人に届けたい」という想いから生まれました。

身体の不調は、日々の仕事や生活の質に大きく影響します。

にもかかわらず、世の中には「その場ではラクになるけれど、また戻ってしまう」「どこに行けばいいか分からない」と悩み続けている方が少なくありません。

そうした現実に向き合う中で強くなったのが、

良い技術は、知っている人だけのものにしてはいけないという考えでした。

本当に必要なケアが、もっと身近にあること。

不調を抱えたときに、安心して相談できる場所が地域の中にあること。

そして、身体を整える選択肢が増えるほど、毎日の過ごしやすさや人生の自由度も広がっていくこと。

そうした考えのもと、リーフは「接骨院を増やすこと」自体を目的にするのではなく、

地域の中に“健康寿命を支える場所”を増やしていくことを使命として掲げています。

リーフが大切にする“施術哲学”

リーフが大切にしているのは、「その場でラクになればOK」という発想ではありません。

不調を繰り返す背景には、生活の中で積み重なる負担や、姿勢・身体の使い方のクセが関わっていることがあります。

だからこそリーフは、痛いところだけを追いかけるのではなく、身体全体のバランスに向き合うことを重視しています。

- つらさの原因をできるだけ丁寧に把握すること- 無理な刺激に頼らず、安全性を優先すること- 施術の時間だけで終わらせず、日常に持ち帰れるヒントを渡すこと

こうした積み重ねが、結果として「戻りにくい状態」や「ラクが続く実感」につながっていく。

リーフは、そのための“整える習慣”を支える存在でありたいと考えています。

不安を置き去りにしない接骨院であるために

身体のケアは、技術だけでなく「安心して任せられるかどうか」がとても大きい分野です。

リーフが大切にしているのは、施術の前から施術後まで一貫して、不安を置き去りにしないことです。

納得してから受けられる説明を大切に

初めての場所で施術を受ける時、

「何をされるのか分からない」「本当に必要なのか不安」という気持ちが出るのは自然なことです。

だからこそリーフでは、専門用語で押し切るのではなく、状態や方針をできるだけ噛み砕いて伝え、納得してから進めることを重視しています。

安全性を最優先にした施術設計

強い刺激に頼るのではなく、身体の状態を見ながら、負担を抑えたアプローチを選ぶ。

「安心して続けられること」が、整える習慣の前提だと考えています。

“その場だけ”で終わらせないためのサポート

施術の時間だけで完結させず、日常生活の中で負担を減らすためのヒントを渡す。

忙しい毎日でも続けられる「無理のない形」を一緒に考えることが、結果として“戻りにくさ”につながると考えています。

数字が語る、リーフの信頼

「安心して通える場所かどうか」を判断するうえで、客観的な指標は大きな手がかりになります。

リーフは、日々の施術・接遇・説明の積み重ねを大切にしながら、地域の中で“続けて通いやすい整骨院”を目指してきました。

その取り組みの結果として、グループ全体で次のような評価・実績があります。

Googleレビュー全店舗平均：★4.7

感動のお声：5,500件以上

【口コミ例】

数字がすべてではありませんが、

「話を聞いてもらえた」「安心して任せられた」「続ける中で変化を感じた」

――そうした体験の積み重ねが、評価として可視化されていると考えています。

理念を“体験”してもらうために

ここまでお伝えしてきたように、リーフが目指しているのは、その場しのぎではなく「整える習慣」が根づくこと。

そして、安心して続けられるケアが地域に増えていくことです。

ただ、理念や想いは“読む”だけでは伝わりきりません。

実際に体験して初めて、「こういう考え方なんだ」「こういう整え方があるんだ」と腑に落ちるものでもあります。

そこで大切になるのが、リーフが提供している施術そのものです。

通常診療に加え、リーフでは特別診療や鍼・お灸、EMSなど、それぞれの目的に応じた選択肢を用意しています。

- 身体のバランスに向き合いたい方- 継続的に整えていきたい方- 姿勢を支える筋力づくりも考えたい方

そうしたさまざまなニーズに応えられるよう、継続して通いやすい仕組みづくりも含めて設計しています。

SPECIAL MONTHセールとは

株式会社リーフでは、理念である「地域の健康寿命を伸ばす」という取り組みを、より多くの方に体験していただくきっかけとして、全店舗で SPECIAL MONTHセール を実施します。

「整える習慣をつくりたい」

「続けて通う価値を一度ちゃんと感じてみたい」

そんな方が、始めやすい形で一歩を踏み出せるよう、回数券を特別価格でご用意しました。

■実施期間

2026年3月1日（日）～3月31日（火）

■実施店舗

株式会社リーフ 全店舗(店舗一覧はこちら(https://www.leaf-group.net/locations/))

■対象

現在当社の接骨院に通われている方

SPECIAL MONTHセール詳細

SPECIAL MONTHセールでは、各種回数券が割引対象となります。

※回数券は有効期限なし、ご家族での共有使用が可能です。

※回数券は全店共通、どの店舗でも使用可能です。

※ご購入は現金またはクレジットカードで可能です。

EMS（複合高周波）について『寝ているだけで“姿勢筋”にアプローチ』

EMS回数券の対象となるのは、「複合高周波」による電気刺激を用いた機器です。

深層筋（インナーマッスル）まで浸透可能な刺激により、寝ているだけで効率的にインナーマッスルの強化をサポートします。

姿勢を支えるための「姿勢筋」をつくることで、日常の負担を減らしたい方にもおすすめです。

ご購入・お問い合わせ方法

SPECIAL MONTHセールの回数券は、店頭購入のみとなります。

ご来院時に受付で、またはお問い合わせの際にスタッフへ、

「ネットの記事でSPECIAL MONTHセールを見た」

とお伝えいただくとスムーズです。

ご予約・ご相談は、お近くの店舗へお問い合わせください。

店舗一覧は下記よりご確認いただけます。

■店舗一覧

https://www.leaf-group.net/locations/

■公式サイト

リーフ公式サイトはこちら(https://www.leaf-group.net/)