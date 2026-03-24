【第２弾】懐かしの「つばめ」ロゴを使用した九州新幹線全線開業15周年記念グッズを発売

九州旅客鉄道株式会社

JR九州商事株式会社では、九州新幹線全線開業15周年を記念し、3月12日より15周年記念ロゴを取り入れた記念商品を販売しています。その第2弾として、今回はファンの皆さまにも思い入れの深い「つばめ」ロゴを使用した商品を発売いたします。全線開業15周年の節目にあたり、九州新幹線800系を象徴する「つばめ」ロゴを活かし、ステッカーセットやアクリルチャーム付き缶バッジ、ビッグ缶バッジなど、ファンの皆さまにお楽しみいただける商品を企画しました。

１ 商品概要

〇メモリアルロゴステッカーセット 売価：2,200円（税込）

最大の特徴は、実際の新幹線車体と同じ特殊フィルム素材を使用している点。

製作・施工会社協力のもと実現した、飾って楽しめるA4サイズのメモリアルアイテムです。

〇つばめロゴ＆800系チャーム 売価：880円（税込）

九州新幹線のシンボル「つばめ」ロゴの缶バッジと、800系車両の正面デザインをあしらったアクリルチャームのセットです。歴史あるロゴと愛着ある車両を、日常使いしやすいコンパクトなサイズに凝縮しました。

〇つばめロゴメモリアル缶バッジ(15cm) 売価：990円（税込）

九州新幹線のシンボル「つばめ」ロゴを大胆にあしらった、直径約15cmの特大缶バッジです。

圧倒的な存在感で、バッグのアクセントや部屋のインテリアとしても楽しめる、800系ファン必見の記念アイテムです。

２ 発売開始日時・発売箇所について

発売日 ：2026年3月29日10:00

販売場所：

１.熊本港イベント～つばめ、出航～

２.オンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」

https://www.jrk-kyushutabi.shop/html/page127.html

※2026年３月29日開催のイベントでは「メモリアルロゴステッカーセット」のみ販売予定です。