【リーガロイヤルホテル大阪】1日20食限定！華やかなスイーツとフレンチ、ふたつの贅沢「バラとアフタヌーンティーランチ」

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の「THE RAY」では、満開のバラをテーマにしたスイーツを、コース仕立てのフランス料理とともに堪能できる「バラとアフタヌーンティーランチ」をオンライン予約限定で2026年5月7日（木）から6月29日（月）まで販売いたします。

■至福のコース仕立てで、料理とスイーツの両方を心ゆくまで。

アフタヌーンティーランチは、THE RAYのシグネチャーメニューである清水焼天目碗のスープにはじまり、前菜、パン、メイン料理まで、ひと品ずつ順に供されるコース仕立て。フランス三つ星レストランで研鑽を積んだ、シェフ倉員が手掛ける創作フランス料理とスイーツの両方をゆったりと味わうことができ、アフタヌーンティーとはひと味違う贅沢なランチ体験をお楽しみいただけます。ご友人やカップルでのご利用はもちろん、華やかな女子会やおひとり様のご褒美ランチとしてもおすすめです。

また、この季節は、ホテル近隣の中之島公園で約310種・3,700株のバラが見頃を迎え、散策とともにお楽しみいただけます。

■種類豊富な紅茶と楽しむ、“バラとのマリアージュ”をテーマにしたスイーツ

スイーツは、一年で最もバラが美しく咲き誇る季節にふさわしく、華やかなバラの香りに果実やショコラを組み合わせた全7種が登場。バラといちご、バラとライチ、バラとルビーチョコなど、素材それぞれの個性を引き立てながら、バラの優雅な香りを生かした多彩な味わいをお楽しみいただけます。なかでも注目は「バラとミックスベリーのミニパフェ」。甘酸っぱいベリーに、ふわりと広がるバラの香りを重ねた、グラスに咲く花束のようなひと品です。季節限定バラフレーバーティーのほか、「梨と金木犀」「ピスタチオほうじ茶」など、種類豊富な紅茶とともに優雅なティータイムをお過ごしいただけます。

バラとの相性を楽しむスイーツ

「バラとアフタヌーンティーランチ」の概要は次の通りです。

「バラとアフタヌーンティーランチ」 詳細

【販売期間】 2026年5月7日（木）～6月29日（月）

【提供時間】 12：00～16：00（ラストオーダー14：00） ※2時間制

【休業日】 毎週火曜・水曜（祝日を除く）

【料金】 1名様： 8,349円（スープ・前菜付） / 10,120円（スープ・前菜・メイン付）

※1日20食限定

※3日前までのオンライン予約限定

※いずれも税金・サービス料を含む

【メニュー】

・本日のスープを清水焼天目碗で

・初鰹と燻香 長芋 蕪 とんぶり 白醤油

[メイン]

春の香り 鹿児島三味豚のロティとホタルイカソテー チョリソのアクセント

※上記メニューは、2026年5月7日（木）～6月1日（月）のメニューです

前菜「初鰹と燻香 長芋 蕪 とんぶり 白醤油」咲き誇る花々のような見た目も華やかなひと品

[ミニグラスパフェ]

バラとミックスベリーのミニパフェ

「バラとミックスベリーのミニパフェ」※写真は2名様分です

[上段]

バラとピーチのパンナコッタ / バラとルビーチョコのマカロン / バラとラズベリーのタルト

[下段]

バラとライチのゼリー / バラといちごのムース / バラとホワイトチョコのクリームガナッシュ

[選べる食後のお飲み物] ※おかわりの際、茶葉を変更していただけます

W認証コーヒー / イングリッシュブレックファスト / オーガニックアールグレイ / ピスタチオほうじ茶 / オレンジ&スパイスティー / ハニーブッシュ / 梨と金木犀 / 林檎とグリーンルイボス など

※写真はすべてイメージです

※プレート・パフェ以外の装飾はアフタヌーンティーランチに含んでおりません

※メニューは、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です

■「THE RAY」概要

【店舗】 「THE RAY」（アネックス7階）

【営業時間】 ランチ 12：00～14：00

ディナー 18：00～22：00（ラストオーダー20：30）

【休業日】 毎週火曜・水曜（祝日を除く）

【料金】 ランチ 4,500円～ / ディナー 12,144円～

【席数】 50席（個室2室 4～20名 / 個室料6,325円）

※ディナータイムは中学生未満のお子様は個室のみのご利用とさせていただきます

THE RAY

＜お客様のお問い合わせ先＞

レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/theray-rose-afternoontea-lunch

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