【THULE BAG】アウトドアデイジャパン東京2026 出展のお知らせ

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、2026年4月4日(土)から5日(日)に東京代々木公園で開催される「アウトドアデイジャパン東京2026」に出展します。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2026/03/24/20737/

「アウトドアデイジャパン東京2026」開催概要

- 開催日時：2026年4月4日(土)、5日(日) 10:00～17:00- 開催会場：代々木公園イベント広場・けやき並木（東京都渋谷区神南2-3）※入場料無料・雨天決行・ペットOK- 公式サイト：https://outdoorday.jp/tokyo/

THULEのバッグブースでは、アウトドアシーンで活躍間違いなしのダッフルバッグ【Thule Chasm Duffel】や本格的トレイル仕様ながら、街でも旅先でも調和するデザインのバックパック【Thule AllTrail シリーズ】、自転車通勤にオススメの【Thule Paramount Bike Commute シリーズ】など、街と自然の境界をシームレスに越える北欧デザインのバッグの他、旧モデルやサンプル品を販売します。

また、@zett_thule のインスタグラムをフォローしていただいた方にはステッカー、さらにSNSやホームページ用にTHULEバッグを背負った写真を撮らせていただいた方にはオリジナルノベルティをプレゼント！（※無くなり次第終了）

Thule Chasm Duffel（スーリー キャズム ダッフル）Thule Paramount Bike Commute Backpack 28L（スーリー パラマウント バイク コミュート バックパック）Thule Chasm Backpack 26L（スーリー キャズム バックパック）Thule AllTrail Daypack 25L・18L（スーリー オールトレイル デイパック）

“アウトドアデイジャパン” は、キャンプやアウトドアに関連した様々なコンテンツを、見て・触れて、その魅力を存分に体感できる国内最

大級の “体験型・体感型” アウトドアイベントです。

［Website］ https://outdoorday.jp/tokyo/

［Instagram］ @outdoorday_japan(https://www.instagram.com/outdoorday_japan/)

お近くの方は是非遊びに来てくださいね！

皆さまにお会いできるのを楽しみにしています！

詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。

https://zett-bag.jp/thule/news/2026/03/24/20737/

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・@zett.thule公式フェイスブック

https://www.facebook.com/zett.thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

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・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

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