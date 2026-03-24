声優学校生・卒業生に新たなキャリアを。「VTuber×声優の新しいキャリアモデル」ウェビナー開催。

株式会社PANDORA

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下「PANDORA」）は、VTuber育成プロジェクト「人類羽化計画」において、声優養成所・専門学校関係者を対象としたウェビナーを、2026年4月1日および4月5日の2日程にて開催することをお知らせいたします。

本ウェビナーでは、声優という職業の魅力を前提にしながらも、近年大きく変化している収益構造やキャリアの多様化に焦点を当て、「声のスキルをどのように収益化へとつなげるか」という実践的な内容を提供いたします。

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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfetfn0SiyiSAxBV2nNxM-V30ngEFkticQs-XYhlDNm9mABpw/viewform?usp=publish-editor

■声優とVTuberの関係性：拡張する“声の仕事”

近年、VTuberやライブ配信といった領域の拡大により、「声を使った表現」の活躍の場は大きく広がっています。

従来の声優活動は、作品への出演を中心としたキャリア形成が主流でしたが、現在では配信やSNSを通じて自ら発信し、ファンと直接つながることで収益を生み出すモデルも一般化しています。

一方でVTuberやライブ配信は、キャラクター性・継続的な演技・リスナーとのコミュニケーションといった要素を持ち、声優スキルとの親和性が高い領域です。

■スクール卒業後の新たな選択肢として・過去の取り組みの実例

人類羽化計画は、2025年末より声優や配信に注力している専門学校にコンタクトを取り、本ウェビナーの発端となる「卒業生の新たなキャリア提供」の取り組みを開始しました。

これらの事例は、声優教育によって培われたスキルが、従来の進路に加えて「自ら発信し収益化する活動」へと接続される現実的な選択肢となり得ることを示しています。

人類羽化計画では、こうした卒業後の新たなキャリアに対し、配信環境の整備から収益化までを一貫してサポートしています。

▼東京アナウンス学院 様

2026年1月、同校にて実施されている「VTuberプレイゼミ」の授業において、PANDORA代表取締役 和泉義博が登壇。IPソリューションの提供企業として、“XTuber”という新たなタレント概念について講義を行いました。

授業では、3次元のリアルタレントと2次元のバーチャルタレントを融合させた活動スタイルや、これからのクリエイターに求められるスキルについて解説。学生からは高い関心が寄せられ、従来の進路にとどまらない新たなキャリアの可能性として受け止められました。

同校学生から羽化計画への参加もあり、VTuberとしての活動をスタートしています。

掲載記事：https://www.tohogakuen.ac.jp/announce/news/detail/3409

▼i-MEDIA 国際映像メディア専門学校 様

2026年2月、同校と連携し「卒業生の新たなキャリア提供」を目的として、羽化計画のプロジェクト説明を実施。”声の仕事”文脈の中で、声優×VTuberという新たな活動領域の紹介を行いました。

その結果、声優教育を受けた学生が羽化計画へ参加し、VTuberとしての活動をスタートする事例が生まれています。人前で話すことに苦手意識を持っていた学生が、在学中に培った表現力を活かし、新たなキャリアへと踏み出しています。

掲載記事：https://www.i-media.cc/-media.cc/blog/通信制高校に通っていた私がvtuberデビュー！人前で/(https://www.i-media.cc/blog/%e9%80%9a%e4%bf%a1%e5%88%b6%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%81%ab%e9%80%9a%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e7%a7%81%e3%81%8cvtuber%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%81%e4%ba%ba%e5%89%8d%e3%81%a7/)

■声優×VTuberの成功事例：虹転飛ころん

人類羽化計画に参加した「虹転飛ころん」は、声優活動で培ってきた表現力を活かし、VTuberとしての2026年1月に配信活動を開始。

もともとは人前に立つことや、自分を表に出して話すことにも苦手意識があり、配信経験も一切なかった彼女が、リスナーとのコミュニケーション設計を強化、短期間でファンコミュニティを形成し、配信を通じた収益化を実現。わずか2か月で月間60万 を獲得するなど、羽化計画のトップライバーの一人として存在感を放つようになりました。

本ウェビナーでは、このような実例をもとに、収益化に至るプロセスや再現性について具体的に解説いたします。

■人類羽化計画とは

「才能の有無にとらわれず、誰もがVTuber/Vライバーを生き方の選択肢に。」

人類羽化計画は、この思想をもとに、個人勢VTuber・Vライバーの収益化に特化して支援する伴走型育成プロジェクトです。

配信機材の提案やセットアップサポート、Vアバターの提供、配信ノウハウの共有などを通じて、活動開始から収益化までを1to1でサポート。累計5,000名以上のライバー育成に関わってきた配信支援ノウハウを基盤に、TikTok LIVEを中心とした収益化設計を行っています。

また、共通Vモデルを活用することで、これからV活動を始めるコストを抑え、誰もが挑戦できる環境を構築しています。

■ウェビナー開催概要

開催日程：

・2026年4月1日 18:00~19:00

・2026年4月5日 11:00~12:00

内容：VTuber×声優の新しいキャリアモデル

対象：声優養成所・専門学校・教育機関 関係者様向け

形式：オンライン開催

参加方法：以下、申込フォームより申請をお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfetfn0SiyiSAxBV2nNxM-V30ngEFkticQs-XYhlDNm9mABpw/viewform?usp=publish-editor

【ウェビナーのお問い合わせ】

本ウェビナーについてのお問い合わせは、下記メールアドレスまでご連絡ください。

「VTuber×声優の新しいキャリアモデル」ウェビナー事務局宛：contact@pndr.jp

株式会社PANDORAについて

「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ 、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業では、AIをはじめとするテクノロジーを生かし、タレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合させ 、XTuberの一般化を目指します。

HP： https://pndr.jp/

採用情報： 事業立ち上げにあわせ採用を強化しております。日本を代表するIPを一緒に作っていく方の応募をお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

PANDORA広報担当：contact@pndr.jp