2026年6月5日（金）ナゼあの工務店は値引きをしなくても選ばれるのか 広告・価格競争から抜け出す「経営×ブランディング戦略」開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。

本セミナーでは、駒商株式会社の駒走宜久社長、澤田栄子専務にご登壇いただき、「この会社だから頼みたい」と言われる工務店になるための、選ばれる理由の構築と実践ロードマップについてお話しいただきます 。

☑ SNS経由の問い合わせ累計1,800件

☑SNS経由の累計売上5億円

☑地域密着のファンづくりによる高収益化 粗利率39%達成

☑新しい物販の形ライブコマース（ReFa商品等）による2日間で約60万円の売上

値引きや広告競争から卒業したい方、地域密着のファンづくりによる高収益化を目指す方はぜひご参加ください 。

【開催概要】

イベント名：JGBA ナゼあの工務店は値引きをしなくても選ばれるのか 広告・価格競争から抜け出す 「経営×ブランディング戦略」～値引き・広告競争から卒業する経営へ

駒商が実践する信 頼構築と、新しい工務店のブランディング戦略～

開催日時：2026年6月5日(金) 16:30~18:00

開催場所：≪リアル≫ ビジョンセンター赤坂（永田町）

≪オンライン≫ zoomウェビナー

参加費：《JGBA加盟企業》リアル・オンライン共に無料

《JGBA未加盟企業》リアル 20,000円

オンライン フル視聴10,000円 or 最初の30分視聴無料

懇談会：実費（6,000～8,000円）

参加対象：工務店、ビルダー、リフォーム会社、不動産会社

経営者、管理職、営業担当、集客担当

【お申し込み方法】

1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2026-6-5-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。

登壇者紹介

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net