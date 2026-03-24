イケア、料理研究家・コウケンテツ氏協力のオリジナルレシピ第二弾「時短！とろ～り卵のロコモコレシピ」の動画を2026年3月24日（火）より公開

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、料理研究家のコウケンテツさんの協力のもと、年間を通じて発信しているイケア販売食材を活用したオリジナルレシピの第2弾として、「時短！とろ～り卵のロコモコレシピ」動画を2026年3月24日（火）にイケアの公式Instagramおよび公式YouTube、ウェブサイトで公開します。

2026年度の事業テーマ「料理と食事」の取り組みの一環として、「料理は誰でも手軽に楽しめる」というメッセージのもと始動した、コウケンテツさん協力のレシピ開発(https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/corporate-news/20251212-collab-chef-pubb09f99d0/)。第二弾となる今回は、旨みとジューシーな食感を残しながらも、エンドウ豆由来タンパク質、オーツ麦、ジャガイモ、タマネギ、リンゴでつくられているので、健康にも環境にも優しい、イケアの人気食材「HUVUDROLL/フヴドロル プラントボール」を使った、簡単に作れ、見た目も華やかなロコモコ風プレートです。新生活に向け忙しくなるご家族や社会人、一人暮らしを始める方々に向けた「時短で健康的」をテーマにしたレシピです。

本取り組みは、「ちいさなアイデアで、いい毎日を味わえる」をコンセプトとして展開しています。動画内で使用している、ダークグレーブルーの鋳造アルミニウム製でモダンなデザインが特長の「KLIPPFISK/クリップフィスク フライパン」は、見た目からお料理気分を盛り上げるだけでなく、PTFEまたはその他のPFASを一切使用しないセラミックコーティングによるこびりつき防止加工が施され、また2つの注ぎ口を備えるので、使いやすさにも配慮されたアイテムです。また、イケアの食器カテゴリーとして初めて日本の伝統的な美濃焼の技術を取り入れ、生産もすべて日本国内で行っている「HARMYNTA/ハルミンタ プレート」は、日本のお客さまのニーズに寄り添い、軽量かつ機能的に仕上げられています。これらのアイテムは、忙しい新生活の日々における「料理と食事」の準備や片付けの負担を軽減し、食卓に彩りを添えながら、楽しむ余裕を生み出す、「ちいさなアイデアで、いい毎日を味わう」ためのイケアのインスピレーショナルなアイデアのひとつです。

料理研究家・コウさんは第二弾のオリジナルレシピについて、次のように述べています。

「我が家でも『完璧じゃなくていいから、楽しく無理なく続けられること』が、日々の暮らしと食事のベースになっています。無理のない範囲で子どもたちと一緒に料理をしたり、食卓の時間を共有したり、家族が自然とキッチンに集まりたくなるような空気づくりを心がけていますが、ごはんを作る側の、心のバランスを整えることも大切です。今回のレシピは、新生活という特に『忙しさ』に目が向いてしまう日々に、『食事と料理を楽しむこと』を思い出させてくれるような、気軽でおいしいレシピになっています。」

またコウさんは、日常で取り入れている小さなアイデアについて、次のように述べています。

「今回のレシピでは盛り付ける際、日本ともつながりのあるコレクションの『HARMYNTA/ハルミンタ』を使いましたが、口にする食べ物や飲み物に合わせて、食器や茶器を使い分けることで毎日の時間がふっと豊かになるのを感じています。特別なことではなく、ほんの小さなイデアですが、新生活での日々を彩るきっかけとしてご紹介したいアイデアです。」

今年の新生活は、「時短！とろ～り卵のロコモコレシピ」レシピとイケアのアイデアを取り入れて、忙しい中でも気軽に「料理と食事」を楽しんでみませんか？

【レシピ企画第二弾・時短！とろ～り卵のロコモコレシピ 概要】

■ 公開開始日時：2026年3月24日（火）18:00

■ 公開チャネル：

■ 公式Instagram：＠ikeajapan(https://www.instagram.com/ikeajapan/?hl=ja)

■ 公式YouTube：@ikeajp(https://www.youtube.com/channel/UCTS7GCjd9itlrv_DhXcwZwA)

■ レシピURL：https://www.ikea.com/jp/ja/rooms/kitchen/how-to/quick-loco-moco-with-runny-egg-pub0c18b110/

動画内に登場するイケアの食材と商品（一部商品のご紹介）

HUVUDROLL/フヴドロル

プラントボール

\999/0.5 kg

エンドウ豆由来タンパク質やオーツ麦など、植物由来の材料で作られたプラントボール。 肉の摂取量を減らしたいけれど、ミートボールが大好きという方にぴったりなおいしい選択肢です。

KLIPPFISK/クリップフィスク

フライパン

\2,999

鋳造アルミニウム製で、IHコンロを含む、あらゆるタイプのコンロで使え、耐摩耗性に優れたセラミックコーティングが食材の焦げやこびりつきも避ける、便利なフライパン。2つの注ぎ口が付いているので、右利きの人も左利きの人も快適に使えるのもユニークです。またモダンでカラフルなデザインは、そのままテーブルに出すのにもぴったりです。

HARMYNTA/ハルミンタ

プレート

\699

大皿としても、取り皿としても使え、実用的で便利なプレート。飽きのこないスマートなデザインなので、食べ物や飲み物の種類にかかわらず、家庭でのすべてのニーズに対応します。日本の伝統的な美濃焼の技術を取り入れた軽量で機能的な食器で手にしっくりなじみ、顔料釉が流行に左右されない落ち着いたテーブルを演出します。

コウケンテツ プロフィール

大阪出身。料理研究家。旬の素材を生かした手軽でおいしい家庭料理を提案し、テレビや雑誌、講演会など多方面で活躍中。30か国以上の国を旅して世界の家庭料理を学ぶ。３児の父親としての経験をもとに、親子の食育、男性の家事・育児参加や、食の環境改善活動にも力を入れている。近著は「本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ」（ぴあ）、「まねっこシェフ」（主婦の友社）ほか多数。

YouTube「Kohkentetsu kitchen」は登録者数220万人以上の人気チャンネル。

イケア・ジャパン 公式HP

http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム

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