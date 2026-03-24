株式会社前仲原物産

株式会社前仲原物産（本社：京都府京都市）は、経営体制の強化および次世代経営体制への移行を目的として、森寿一が代表取締役に就任し、代表取締役2人体制へ移行したことをお知らせいたします。

日本では現在、中小企業の後継者不足が社会課題となっており、多くの企業が事業承継の選択を迫られています。その解決策は、これまでの延長線上にはありません。

その中で当社は、血族承継やM&Aに頼らない社内人材による承継という「第三の事業承継」を選択し、次世代経営体制の構築を進めてまいります。

■日本の中小企業が抱える後継者問題

日本では現在、後継者不足が深刻な社会問題となっています。

帝国データバンクの調査によると、日本企業の約半数が後継者不在とされています。

中小企業の事業承継は

・血族承継

・M&A

が主な選択肢とされてきました。

しかし近年では、血族後継者の不在やM&Aの難しさなどから、社内人材による承継という第三の選択肢が注目されています。

■歯科業界における世代交代

歯科業界においても、

・歯科医院の後継者不足

・歯科ディーラーの世代交代

・業界再編

などが進んでいます。

歯科医療を支える企業として、持続可能な経営体制を構築することが重要な課題となっています。

■前仲原物産の新経営体制

今回の体制変更により、株式会社前仲原物産は代表取締役2人体制となりました。

代表取締役

大城太

代表取締役

森寿一

この体制により、

・意思決定の迅速化

・組織経営の強化

・次世代経営への移行

を推進してまいります。

■「第三の事業承継」とは

日本の中小企業における事業承継は

血族承継

M&A

が主流です。

しかし当社は今回社内人材による承継という選択を行いました。

これは

・理念の継承

・人材の成長

・長期的な企業価値

を重視した経営判断です。

■短期利益からの脱却

多くの企業経営においては、短期的な利益の最大化が重視されがちです。

しかしそれは

・過剰な利益追求

・無理な拡大

・顧客軽視

といった、持続性を損なう意思決定につながる可能性があります。

これは、

損益計算書（PL）に偏った経営とも言えます。

当社は今回の事業承継において、

貸借対照表（BS）を重視した経営へと転換し、

・信用

・人材

・ブランド

といった「資産」を積み上げる経営を重視してまいります。

その結果として、長期的に勝ち続ける企業構造の構築を目指します。

■イノベーション＝結合

当社が考えるイノベーションとは、全く新しいものを生み出すことではありません。

既存の

・人材

・仕組み

・技術

・関係性

を組み合わせることによって、新たな価値を生み出す「結合」のプロセスであると捉えています。

これは「0から1ではなく、1を100にしていく取り組み」です。

歴史的にも、異なる思想や文化を統合することで新しい価値が生まれてきました。

当社もこれまで築かれてきたものを大切にしながら、それらを繋ぎ直すことで企業価値を高めてまいります。

■代表者コメント 森 寿一

歯科業界は現在、大きな変革期にあります。

その中で私たちは、短期的な利益ではなく、企業として長く続くための土台を築くことが重要だと考えています。

企業経営においても

・調和

・循環

・バランス

といった自然の法則が存在すると考えています。

しかし

・過剰な利益追求

・無理な拡大

・顧客軽視

といった経営は、この流れに逆らうものであり、一時的な成功はあっても長期的には持続しません。

私たちは自然の法則に従う経営を実践し、血族承継やM&Aに頼らない「第三の事業承継」を通じて、自然の法則に従い、100年続く企業を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社前仲原物産

代表者：代表取締役（共同代表）大城 太、森 寿一

本社所在地：京都府京都市右京区花園中御門町3番地

事業内容：歯科医療関連機器の販売

お問い合わせ先(歯科関係者様)：https://may-dental.com/

お問い合わせ先(歯科以外関係者様)：https://menakabaru.com/