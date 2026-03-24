十和田湖の春、湖上からはじまる特別な朝。十和田プリンスホテル 2026シーズンオープン

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

十和田プリンスホテル（所在地：秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔 総支配人：陶 光昭）は、2026年4月より、春の営業を開始いたします。新緑の息吹が感じられるこの季節、神秘の湖・十和田湖の自然とともに過ごす特別な滞在をご提案いたします。今シーズンは、十和田湖の自然体験を提供する「Enjoyとわだこ」と連携し、宿泊者限定の早朝クルージングカフェを開催。静寂に包まれる朝の十和田湖を小型遊覧船で巡りながら、湖上で本格的コーヒーやドリンクを楽しむ特別な体験です。朝霧に包まれた湖面や、エメラルドブルーに輝く湖の表情を間近に感じながら迎える朝は、ここでしか味わえない贅沢な時間となります。十和田湖は古くから「神秘の湖」として多くの人を魅了してきました。断崖に囲まれたダイナミックな地形と透明度の高い湖水が織りなす景観は、四季折々に異なる表情を見せます。ホテルではこの自然の魅力を体感できるアクティビティや、地元食材を活かしたフレンチを春の訪れとともに、十和田湖の静かな朝を湖上で味わう新しい体験。十和田プリンスホテルは、自然と調和する特別な時間をお届けいたします。

十和田湖西湖畔に位置する十和田プリンスホテル〔2026年4月11日～11月22日まで〕

十和田プリンスホテル 概要

■所在地 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔

■連絡先 TEL:0176-75-3117

■開業日 1977年7月1日

■客室数 66室

■温 泉 十和田湖西湖畔温泉

（屋根付き温泉露天風呂）

■館内施設

・ロビーラウンジ、メインダイニングルーム

売店、温泉

◇十和田湖畔で唯一の敷地内にプライベート

ガーデンを所有。

十和田湖畔自然遊歩道約5.5kmの中心に位置。

◇十和田湖の季節情景を感じながら、四季の恵み

を活かしたフルコースディナーの提供。

Enjoyとわだこ「早朝湖上クルージングカフェ 2026」概要

早朝クルージングカフェは宿泊者限定船内からは十和田湖の絶景を一望

十和田プリンスホテル＆Enjoyとわだこ 相互企画

「十和田西湖畔 早朝湖上クルージングカフェ 2026」

十和田湖の美しい大自然を、水上でゆったりと満喫できる「Enjoyとわだこ」は、湖上クルーズと本格カフェ体験が一度に楽しめる特別な体験型スポットです。ベテラン船長による運航で、十和田湖ならではの絶景ポイントへご案内。ご家族や友人、カップルでの思い出づくりや、心をリセットしたいひとり旅にもぴったりです。

期 間 2026年4月12日（日）～11月23日（月祝）

時 間 1回目クルーズ 5:50A.M.～6:40A.M. 2回目クルーズ 7:00A.M.～7:50A.M.

料 金 1名さま 一般\5,000（税込） Seibu Prince Global Rewards会員\4,500（税込）

■送迎付き 十和田プリンスホテルから車で約5分の場所

■1ドリンク付き 以下のメニューからお選びください。

・自家焙煎コーヒー ・エスプレッソラテ ・紅茶（ロイヤルアッサム） ・ミルクティー

・りんごジュース ・とわだこブルーソーダ など

※仕入れ状況により、メニューが変更となる場合がございます。

乗船場所

〒018-5511 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字銀山1-7 レークサイド山の家 桟橋

予約方法 完全予約制

十和田湖プリンスホテルフロントへ前日8:00P.M.までにご予約ください。

（予約係直通:0176-75-3117）

とわだこブルーソーダ（一例）湖上のクルージングタイム