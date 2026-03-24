「影技　SHADOW SKIL」など16作品！「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集」4月放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集」と題して、OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)作品を放送中です。

４月は、90年代OVAの圧倒的な熱量と勢いを感じさせる「バトル＆ファンタジー」作品を特集！岡田芽武原作で息もつかせぬ超絶格闘バトルでアニメファンを熱狂させた『影技 SHADOW SKILL』は、OVA第1期・第2期に加え、知る人ぞ知る貴重な番外編『邪技 ぢゃどうすぎる』もあわせて一挙放送。さらに、美少女×ガンアクションの王道にして至高『BURN-UP W』も登場します。

さらに、名作RPGの世界観を見事に描き出した『ドラゴンスレイヤー 英雄伝説』や、コミカルファンタジー『でたとこプリンセス』など10作品もプレイバック放送します。ぜひご覧ください！

影技 SHADOW SKILL Vol.2.5 act.16 KARMA

「影技 SHADOW SKILL Vol.2.5 act.16 KARMA」(C)1995 岡田芽武/影技・SHADOW SKILL製作委員会

[放送日]4月11日(土)午後9:15～他

1995年

[原作・監修]岡田芽武

[監督]根岸弘

[脚本]関島眞頼

[声の出演]林原めぐみ、松岡章夫、水谷優子、山口勝平、大谷育江、宮本充、大塚明夫、立木文彦

岡田芽武 原作漫画のOVA第1期。フォウリー達の見守る中、ガウの両親の墓参りに向かうエレとガウ。そのとき遠くでは、仲間たちと離れた二人を狙う者たちの眼が光っていた…。

影技 SHADOW SKILL Act1「セヴァール」

影技 SHADOW SKILL Act1「セヴァール」(C)岡田芽武／竹書房

[放送日]4月11日(土)午後10:15～他

1996年

[原作]岡田芽武

[総監督]根岸弘

[脚本]関島眞頼

[声の出演]林原めぐみ、松岡章夫、水谷優子、大塚明夫、山口勝平、梁田清之、大木民夫

岡田芽武 原作漫画のOVA第2期。傭兵王国-クルダ-。数多くの闘士を擁するこの地に新しい伝説が生まれる。シャドウスキルのエレはこの地で開催されている「闘技祭」の闘いのまっただ中にいた。

影技 SHADOW SKILL Act2「セプティア」

影技 SHADOW SKILL Act2「セプティア」(C)岡田芽武／竹書房

[放送日]4月11日(土)午後10:45～他

1996年

[原作]岡田芽武

[総監督]根岸弘

[脚本]久保田雅史

[声の出演]林原めぐみ、松岡章夫、水谷優子、大谷育江、大木民夫、佐藤政道、松尾貴史、松山鷹志

岡田芽武 原作漫画のOVA第2期。闇深き森の奥。 「月の王」と呼ばれる魔物がいた。その者を捕獲せんとした獣魔捕人隊 ・セプティア「ファントム」は「月の王」 の力の前に全滅してしまう。キュオを一人残して。

影技 SHADOW SKILL Act3「スイレーム」

影技 SHADOW SKILL Act3「スイレーム」(C)岡田芽武／竹書房

[放送日]4月11日(土)午後11:15～他

1996年

[原作]岡田芽武

[総監督]根岸弘

[脚本]関島眞頼

[声の出演]林原めぐみ、松岡章夫、水谷優子、大塚明夫、大谷育江、島田敏、大木民夫

岡田芽武 原作漫画のOVA第2期。エレとフォウリーには隠された過去があった。師匠である父の仇討ちを挑んだフォウリーは、その闘いの中でエレが父を殺したということに疑念を抱き、真実を知るためにエレと行動を共にすることを決めたのだった。

邪技 ぢゃどうすぎる

「邪技 ぢゃどうすぎる」(C)岡田芽武／竹書房

[放送日]4月11日(土)午後11:45～他

1996年

[原作]岡田芽武

[監督]黒田やすひろ

[脚本]関島眞頼

[声の出演]岩坪理恵、真殿光昭、古澤徹、中村ひろみ、西原久美子、大川透、増田ゆき

岡田芽武 原作漫画のボーナスOVA作品。第壱話「温泉、大人への道」 第弐話「薔薇の蕾の狂想詩」

岡田芽武『影技 SHADOW SKILL』の正当続編がスタート！

4月24日(金)17時より【COMICリュウWEB】( https://www.comic-ryu.jp/(https://www.comic-ryu.jp/) )にて『影技・暁 SHADOW SKILL DAWN』新連載開始！

BURN-UP W

「BURN-UP W」(C)AIC/BSK

[放送日]4月16日(木)午後7:00～他

1996年

[監督]ねぎしひろし

[脚本]千葉克彦、植竹須美男

[キャラクターデザイン]山下敏成

[作画監督]山下敏成

[声の出演]今井由香、岡本麻弥、丹下桜、置鮎龍太郎、柴田由美子、天野由梨

未来都市TOKYO CITY。科学の発展に比例して凶悪犯罪やテロが増加の一途を辿る。これに対抗するため警察は特殊SWATチーム「WARRIOR」を組織した。

「ドラゴンスレイヤー英雄伝説」(C)1992 日本ファルコム/博報堂ＤＹミュージック＆ピクチャーズ/ダイナミック企画ドラゴンスレイヤー英雄伝説

[放送日]4月2日(木)午後0:30～他

1992年

[原作]日本ファルコム株式会社

[キャラクターデザイン]石川賢(ダイナミック企画)

[脚本]松崎健一

[監督]中村憲由

[声の出演]山口勝平、山崎和佳奈、笹岡繁蔵、堀秀行、大塚明夫

「でたとこプリンセス」(C)奥田ひとし／角川書店・バップでたとこプリンセス

[放送日]4月4日(土)午前4:30～他

1997年

[原作]奥田ひとし

[監督]新房昭之

[シリーズ構成]関島眞頼

[キャラクターデザイン]数井浩子

[声の出演]宮村優子、かないみか、関 智一、大塚明夫、川村万梨阿

「KO世紀 ビースト三獣士II」(C)1993 SME Visual Works Inc.／MOVIC. Co, ltd.KO世紀 ビースト三獣士II

[放送日]4月6日(月)午前11:30～他

1993年

[監督]ねぎしひろし

[声の出演]山口勝平、かないみか、子安武人

「戦国奇譚 妖刀伝 I 破獄の章」(C)フライングドッグ戦国奇譚 妖刀伝 I 破獄の章

[放送日]4月6日(月)午後8:15～他

1987年

[原案]山崎理

[脚本]鳴海丈

[監督]山崎理、桜井利之

[キャラクターデザイン]大貫健一

[作画監督]大貫健一

[声の出演]戸田恵子、井上和彦、渡部猛、矢尾一樹、柏倉つとむ、峰恵研

「戦国奇譚 妖刀伝 II 鬼哭の章」(C)フライングドッグ戦国奇譚 妖刀伝 II 鬼哭の章

[放送日]4月7日(火)午後8:15～他

1987年

[監督]山崎理

[脚色]山崎理

[原作]鳴海丈

[脚本]会川昇

[キャラクターデザイン]大貫健一

[作画監督]大貫健一

[声の出演]戸田恵子、井上和彦、渡部猛、矢尾一樹、峰恵研

「戦国奇譚 妖刀伝 III 炎情の章」(C)フライングドッグ戦国奇譚 妖刀伝 III 炎情の章

[放送日]4月8日(水)午後7:40～他

1988年

[原案]山崎理

[監督]山崎理

[原作]鳴海丈

[脚本]会川昇

[キャラクターデザイン]大貫健一

[作画監督]大貫健一

[声の出演]戸田恵子、井上和彦、渡部猛、矢尾一樹、塩沢兼人、柏倉つとむ、峰恵研

「劇場版 戦国奇譚妖刀伝」(C)フライングドッグ劇場版 戦国奇譚妖刀伝

[放送日]4月9日(木)午後7:30～

1989年

[原案]山崎理

[監督]山崎理

[原作]鳴海丈

[脚本]鳴海丈、会川昇

[キャラクターデザイン]大貫健一

[作画監督]大貫健一

[声の出演]戸田恵子、井上和彦、渡部猛、矢尾一樹、塩沢兼人、柏倉つとむ、峰恵研

「COMPILER 陰の章」(C)1994 麻宮騎亜／講談社・KING RECORDS・ムービックCOMPILER 陰の章／陽の章

COMPILER 陰の章

[放送日]4月13日(月)午後8:15～他

COMPILER 陽の章

[放送日]4月14日(火)午後8:00～他

1994年

[原作]麻宮騎亜

[監督・脚本]村山靖(陰の章)／加戸誉夫(陽の章)

[キャラクターデザイン]もりやまゆうじ

[声の出演]松井菜桜子、水谷優子、山寺宏一、佐々木望

「COMPILER FESTA」(C)麻宮騎亜/講談社・KING RECORDS・ムービックCOMPILER FESTA

[放送日]4月15日(水)深夜1:30～他

1995年

[原作]麻宮騎亜

[脚本]菊池通隆

[演出]村山靖

[キャラクターデザイン]大島康弘

[声の出演]松井菜桜子、水谷優子、山寺宏一、佐々木望

★「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集」詳細はこちら

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https://www.youtube.com/watch?v=EsSbcqdnjS4

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