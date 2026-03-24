コトラ、人的資本開示の国際標準規格「ISO30414」に準拠した人的資本レポート「People Fact Book」の2025年度版を公開　～最新基準ISO30414:2025（Ver.2）に対応～

株式会社コトラ

株式会社コトラ（本社：東京都港区、代表取締役：大西 利佳子）は、人的資本開示に関する国際標準規格「ISO 30414:2025」を参照・準拠した人的資本レポート「People Fact Book」の2025年度版を公開しました。2021年の初回発行以来、今回で5年目となる本レポートでは、当社の人的資本に関する定量・定性データを体系的にまとめ、経営の実態を透明性高く開示しています

近年、人的資本経営は、企業価値創造の根幹をなす要素として、資本市場および労働市場の双方から注目を集めています。企業を取り巻く環境が不確実性を増す中、中長期的な競争優位の確保に向けて、人的資本への戦略的投資と、その透明性ある開示が、あらゆるステークホルダーから求められる時代に入りました。

株式会社コトラでは、創業以来培ってきたハイクラス人材紹介および人的資本コンサルティングのノウハウを基盤とし、人的資本に関する実績や取り組みを、定量・定性の両面から体系的に整理し、当社の人的資本経営の方針と成果を可視化するレポートとして毎年発行しております。





【2025年版People Fact Book のハイライト】

1. 最新基準「ISO 30414:2025（通称 ”バージョン2”）」への対応

2025年8月に公開された最新の国際規格「ISO 30414:2025」をフレームワークとしていち早く参照し、新規指標を追加しました。本規格が定める14の必須指標と69の推奨指標に基づき、労働力、ダイバーシティ、採用、スキルと研修・開発、風土・エンゲージメント、健康・安全・ウェルビーイング、コスト、生産性、報酬、倫理とコンプライアンスといった幅広い領域を網羅的に開示しています。





2. 経営戦略と人材戦略の連動性を強化した「価値創造ストーリー」の体系化

「経営戦略と人材戦略の連動」に関する記述を大幅に拡充しました。内閣官房より新たに公開された「人的資本可視化指針（改訂版）」の内容をいち早く取り入れたほか、2026年3月期からの有価証券報告書の開示ルール改訂や、ISSB（国際サステナビリティ基準審議会）・SSBJ（サステナビリティ基準委員会）が求める開示要素などの最新トレンドも参照し反映しています。これにより当社のビジネスモデルと人材戦略がいかに企業価値向上に直結しているか、全体的なつながり（価値創造モデル）をより分かりやすく体系化しました。





当社代表取締役 大西利佳子のコメント

「『人が変われば、組織が変わる。仕組みが変われば、人が活きる。』これはコトラの揺るぎない信念です。人的資本経営の目的は人を『管理』することではなく、プロフェッショナルが持つ専門性や志を企業の成長エンジンへと昇華させる『仕組み』をデザインすることです。 現在、当社はAIをはじめとする最先端のテクノロジーを活用し、人がより『創造的な業務』や『本質的な課題解決』に集中できる新しいステージへと踏み出すための先進的な取組みを進めています。

プロフェッショナルが最適な場所で期待を超える成果を出し続ける連鎖を通じ、コトラは日本の産業全体の最適化を加速させる「業界のハブ」になりたいと考えています。

5年目の発行となる本レポートには、私たちが自ら実践している『人を活かす仕組み』の現在地をまとめました。本書を通じて、私たちがどのように価値を創造し続けていくのか、その一端を感じ取っていただき、ステークホルダーの皆様とより良い協働の機会を創出できれば幸いです。」

コトラでは今後も本レポートを充実化させて開示していくとともに、人的資本経営・開示に課題を持つ企業様へのタレントマネジメント向上支援や開示支援などを進めてまいります。





【概要】

名称：KOTORA People Fact Book 2025

掲載URL：https://kotora.co.jp/wp2022/wp-content/uploads/2026/03/KOTORA_people_factbook2025.pdf

ページ数：全32ページ





【コトラ人的資本コンサルティングについて】

コトラ人的資本コンサルティングでは、事業戦略に基づくジョブ・スキルの定義とスキルタクソノミーの構築、タレントマネジメント施策の企画、ISO30414の認証取得、有価証券報告書や統合報告書、人的資本レポート等における人的資本開示等のサービスを通じて、企業様の人的資本経営の実践・開示のご支援を行っております。

コトラ人的資本コンサルティングWebサイト：https://consulting.kotora.jp/

株式会社コトラについて

株式会社コトラは「人が変われば組織が変わる」という理念のもと、プロフェッショナル人材の採用・活躍支援、DX支援、人的資本コンサルティングなど、企業様の成長をご支援する人材ソリューションをワンストップで提供しています。

本社所在地 ： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森ＪＰタワー11階

代表 ： 代表取締役 大西 利佳子

資本金 ： 1億円

設立 ： 2002年10月

事業許可番号 ： 人材紹介／13-ユ-010833 人材派遣／派13-011201

職業紹介優良事業者認定番号 ： 2102007(03)

URL ： https://www.kotora.co.jp/