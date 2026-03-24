【開催報告】高校生を対象にした「マニフェスト提案プログラム」を開催

リザプロ株式会社

リザプロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：孫辰洋）と、一般社団法人未来政経研究所（所在地：東京都品川区、理事長：島田光喜）は、2025年12月から2026年1月にかけて、高校生を対象とした課外活動プログラム『マニフェスト講座 ～マニフェストを比較し、国会議員への提言を行う～』（以下「本プログラム」）を開催しました。

本プログラムでは、全国から集まった高校生16人が株式会社第一生命経済研究所の主任研究員・西野偉彦氏と、早稲田大学デモクラシー創造研究所の山内健輔氏を講師に迎え、講義とグループワークを組み合わせた実践的な学びを行いました。参加者は全3回のグループワークを通じて、各政党のマニフェストを比較・分析し、「自分たちにとって最も良いマニフェストとは何か」を検討しました。



最終回では、「若者にとって本当に必要な政策」という視点に基づく提案を、日本維新の会所属の衆議院議員である和田有一朗氏に直接プレゼンテーションを実施。当日は衆議院が解散直前の1月10日という政治が大きくクローズアップされていたタイミングで、参加者にとって社会と政治をより身近に感じる非常に意義深い機会になりました。

■開催背景

2025年夏に実施された参議院選挙では、それまで課題とされていた若者層の投票率が大幅に上昇し、若い世代の政治参加に対する関心の高まりが注目されました。SNSやオンラインメディア探索を通じた情報環境の変化に加え、自身の将来や生活に直結する政策に対する問題意識が、若者の行動として表れ始めた選挙であったといえます。

さらに同年10月には高市政権が発足するなど、日本の政治は新たな局面を迎えました。今後、経済・教育・社会保障など幅広い分野について、主権者一人ひとりが「どの政策を、どのような基準で評価し、選択するのか」という視点を持つことの重要性は一層高まっています。本プログラムは、こうした社会背景を踏まえ、数年後に選挙権を持つ高校生が各党の政策を比較・理解し、自らの言葉で意見を形成する力を身につけることを目的として企画しました。

■日程・構成

【第1回｜マニフェスト比較講座】

日時：2025年12月13日（土）14:00～17:00

- 山内氏によるマニフェスト解説講座マニフェストの成り立ちや役割、政策を読み解く際の視点について生徒に解説。単なる公約の一覧ではなく、「検証可能な約束」としてマニフェストを捉える考え方を学びました。

- 各政党のマニフェストを比較するグループワーク

過去の選挙で実際に使用された各政党のマニフェストを題材に、政策の構成や表現、優先順位の違いをグループで比較。政策の中身そのものだけでなく、「なぜそう書かれているのか」という背景にも目を向けながら議論を行いました。

- グループで「最高マニフェスト」を発表する

比較・議論を通して得た気づきをもとに、各グループが考える「理想的なマニフェスト像」を整理し発表しました。

【第2回｜被選挙権引き下げに関するレクチャー】

日時：2025年12月20日（土）10:00～11:30

- 被選挙権年齢の引き下げに関するレクチャー

西野氏が若者の政治参加をめぐるテーマとして、「被選挙権年齢の引き下げ」を取り上げ、選挙制度の現状や議論の背景について解説。若者が政治に関わる「入口」をどのように広げていくべきかを、制度面から考える機会となりました。

- シルバー民主主義をめぐる理論

若者の投票率を語るうえで外せない「シルバー民主主義」について取り上げました。参加者からの発言や説明をきっかけに、世代間の対立ではなく、どのようにバランスの取れた意思決定を実現するかについて議論を深めました。

- 質疑応答

参加者からは、若者だけでなく30代・40代の投票率向上や、学校における合意形成の難しさなど、身近な経験に根ざした質問が多数寄せられました。対話を重ねるなかで、「何を実現したい社会なのか」という目的から考える重要性を学ぶ時間になりました。

【第3回｜衆議院議員への発表】

日時：2026年1月10日（土）17:00～18:30

- 和田有一朗議員への政策提言

グループで考えたマニフェストを実際に提言し、意見交換を行いました。マニフェストに対するフィードバックのみならず、様々な視点から国政についてお話しいただきました。

■講師プロフィール

講師：西野偉彦 氏

慶應義塾大学SFC研究所 上席所員も務める。国内外の教育現場を訪問し、若者の政治的リテラシーや社会参画意識を育む「主権者教育」を研究実践。

リザプロ株式会社 代表取締役：孫辰洋

早稲田大学政治経済学部卒業。

自身の理念「教育で日本を強くする」を実現するため、大学１年生時の2019年にオンライン家庭教師事業を創業する。さらに2020年には、オンライン予備校事業を行う「リザプロ株式会社」を創設し、代表取締役に就任。現在は、オンライン塾事業、留学事業等、6事業を運営。

一般社団法人未来政経研究所 理事長：島田光喜 氏

2000年東京都品川区生まれ。麻布高校卒業後、早稲田大学政治経済学部を卒業。衆議院議員の学生秘書を2年半務め、国会議員インターンシップの派遣、現職閣僚や東京都知事などを招いた講演会を数多く企画。

2019年より、日本最大の選挙・政治情報サイトを運営するネットメディアにて、テキストマイニングツールを用いた分析、地方首長選挙の記事等を執筆。2020年には、若者の政治参画を目指したシンポジウム「Z世代カフェ」シリーズを立ち上げ、これまで合計4回（延べ400名近くが参加）を実施。

松下政経塾後援の元、パブリックマインドを持つリーダーの育成を目的として、「一般社団法人未来政経研究所」を立ち上げ、理事長に就任。研究会や競技ディベート、政策コンテスト「次世代政策サミット」や、大学提携講座のコーディネート等、教育研修・人材開発から政治参加の啓発まで、若者と政治を軸として、領域を横断した活動を行う。

2025年4月より、早稲田大学デモクラシー創造研究所事務局長、6月より早稲田大学デモクラシー創造研究所招聘研究員に就任。ボートマッチ開発やマニフェスト比較など、民主主義成熟させるための研究活動を実施。

■参考

【一般社団法人未来政経研究所公式HP】https://miraipe.wixsite.com/my-site

【リザプロ(株)HP】https://rizapuro.net/

本研修に関するお問い合わせ先

リザプロ株式会社 課外活動事業部 海部 聡志

TEL：03 - 6824 - 2160