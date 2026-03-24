【10周年】今なら最高レアが12体手に入る！新たに異伝の姿となった江戸城が登場！10周年記念キャンペーン開催！【御城プロジェクト:RE】

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年3月24日(火)定期メンテナンス終了後より開催中の10周年記念キャンペーンについてお知らせいたします。

■10周年を記念し新たな城娘が登場！

2026年3月24日(火)定期メンテナンス終了後より、

新たに[異伝]城娘3体が招城儀式に期間限定で登場いたします！

＜★7[無疆]江戸城（CV：花澤香菜）＞

＜★7[燦華]聚楽第（CV：堀江由衣）＞

＜★7[球陽]首里城（CV：儀武ゆう子）＞

また、開催中のイベント「天下繚乱 -風姿異伝の城娘たち-」では、

新城娘「平泉館」が手に入ります！

＜★7平泉館（CV：桑原由気）＞

■10周年を記念したお得なキャンペーンやパックを販売中！

▼無料パックで最高レア★7城娘が10体もらえる！

[絢爛]城娘や地獄属性城娘、季節城娘が1体ずつ、さらに★7城娘が7体手に入る、

「10周年感謝！無料パック」が売店で交換可能となります！

▼霊珠100個や10連招城券などがもらえる豪華なログインボーナス！

最大霊珠100個や10連招城券が5枚、豪華育成素材が貰えるログインボーナス開催中！

初日は★7城娘が1体選べる招城符がもらえます！

▼みんなで遊んで霊珠還元キャンペーン開催中！

10周年を記念して、キャンペーン期間中に全ユーザー様が消費した

霊力消費量に応じて、最大「霊珠 46個」がもらえる

「みんなで遊んで霊珠還元キャンペーン」を開催中！

▼10周年記念セット[松][竹][梅]を販売！

御城プロジェクト:REの10周年を記念して、

★6以上は異伝城娘のみ出現する10連ガチャを行える

「10周年記念セット[松][竹][梅]」を期間限定で販売いたします！

松セットでは10連ガチャで★7[異伝]城娘が必ず出現！

好きな[異伝]城娘1体を選べる「七星の招城符(10周年 松)」など

豪華特典も付いてきます！

▼新たな架空城の城娘が先行登場！

新★7城娘「崑崙」を含む架空城特性の城娘の内、1体を交換できる招城符や

★7城娘が1体確定の10連ガチャを行える招城券が手に入る

「10周年記念！架空城選べるパック」を販売いたします！

※「崑崙」は先行入手城娘となり、「築城」や「招城儀式」からは出現しませんのでご注意ください。今後「築城」や「招城儀式」に追加を予定しております。

＜★7崑崙（CV：大原さやか）＞

また、その他にも過去の季節衣装城娘を選んで貰えるパックや、

豪華育成アイテムが特典として付いてくるパックも期間限定で販売いたします。

▼10周年を記念した特別PV公開中！

この度の10周年を記念した特別PVも現在公開中です！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VmvBJVP5ppk ]

■『御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～』

DMM GAMESが贈る本格的タワーディフェンスRPGです。

兜（敵）たちに対抗できる城娘たちの殿となり、天下統一を目指します。

城娘はバトル中、かわいいドット絵となり、巨大化・特技・計略を駆使して本陣と殿を守ります。

さらに城娘たちに贈り物を贈ることで、パワーアップしていくとともにイベントが発生し、彼女たちの意外な一面を見ることができます。

個性的な城娘たちと天下統一を目指す旅が殿（あなた）を待っています。

▼公式サイト

https://oshirore-dmmgames.com/

▼ゲームページ

http://games.dmm.com/detail/oshirore/

▼Google Playストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.oshirore

▼App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1303315539

▼公式Xアカウント

https://x.com/shiropro_staff

▼公式動画

https://www.youtube.com/channel/UCyNGjXDLz20ekeYPY5o3XZQ

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