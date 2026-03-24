『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式グッズ タワーレコードにて3月27日(金)より販売開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)の映像配信サービス「Lemino(R)」にて独占無料配信する、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式グッズを2026年3月27日（金）よりタワーレコードで販売開始いたします。撮り下ろし写真を使用したチェキ風カード、練習生手書きのアクリルチャーム、Concept Posterデザインのステッカーセット等を展開予定です。

さらに「新世界カプセルトイ」をタワーレコードおよびドコモショップの一部店舗で販売いたします。新世界カプセルトイは第一弾・第二弾を予定しております。

また、「新世界ストア」でもグッズの販売が決定いたしました。タワーレコード取り扱いのグッズや新世界カプセルトイと合わせて、お気に入りのグッズを見つけてみてください。

タワーレコードオンラインHP :https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/24/4002

■タワーレコード概要

1. 販売チャネル

・タワーレコード dショッピング店

・タワーレコード オンライン（https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/24/4002）

・タワーレコードおよび TOWERmini 店舗

※TOWER VINYL梅田店、TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店、TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店での販売はございません。

2. 販売期間

2026年3月27日（金）12：00 ～ 2026年6月30日（火）23：59予定

※店舗でのご予約・取り置きはできませんのでご注意ください。

※タワーレコード店頭については各店舗の営業時間の通りとなります。各店舗の営業時間についてはこちらをご確認ください。（https://tower.jp/store/）

※商品は数に限りがございます。なくなり次第、販売終了となりますのであらかじめご了承ください。

3. 販売商品

・フォトカード<練習着ver.> [11枚セットランダム/全101種] 2,000円（税込）

・フォトカード<練習着ver.> [5枚セットランダム/全101種] 1,000円（税込）

・チェキ風カード<制服ver.> (ランダム/全21種) [A]、

チェキ風カード<制服ver.> (ランダム/全20種) [B]～[E] 800円（税込）

・手書きアクリルチャーム(ランダム/全21種) [A]、

手書きアクリルチャーム(ランダム/全20種) [B]～[E] 700円（税込）

・IDカード (ランダム/全21種) [A]、IDカード (ランダム/全20種) [B] ～[E] 600円（税込）

・ホログラムスクエアポーチ 2,500円（税込）

・Concept Posterデザインステッカー (11枚セット) [A]、

Concept Posterデザインステッカー (10枚セット) [B]～[J] 1,500円（税込）

※練習生候補の販売はございません。

■新世界カプセルトイ概要

1.販売概要

「新世界カプセルトイ」をタワーレコードとドコモショップの一部店舗で限定販売いたします。

2.カプセルトイ販売店舗

●タワーレコード

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/966_1_71fb346fc2a09d021a3ed47d36771840.jpg?v=202603240951 ]

●ドコモショップ（d garden含む）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/966_2_9ecbac76090d26f3ec8eda2fd844c3d7.jpg?v=202603240951 ]

3.販売期間

・タワーレコード ： 2026年3月28日（土）～6月30日（火）

・ドコモショップ ： 2026年4月1日（水）～6月30日（火）

4.商品内容

第一弾と第二弾の販売を予定しております。第二弾の情報は、新世界カプセルトイ専用HPにて順次公開予定です。

※URLは後日Lemino公式Xでアナウンス予定

●第一弾カプセルトイ

全練習生101名を対象としたネームステッカーランダム5枚セット（5人分がランダムで1セット）を販売いたします。

5.販売価格

税込700円／回

6.決済手段

QRコード決済のみ（現金は使えません）。店舗によって使える決済手段が異なりますので、予めご確認ください。

■タワーレコード店舗設置分

・d払い / PayPay / 楽天ペイ / au PAY / メルペイ / 銀行Pay / AEON Pay / WeChat Pay / Alipay

■ドコモショップ設置分（dgarden含む）

・d払い

7.注意事項

・店舗側で1人1日あたりの回数制限を実施する可能性がございます。一人でも多くの方に購入頂けるよう、店舗側の誘導に必ずお従いくださいますようお願い申し上げます。

・販売終了期間は2026年６月30日までとなっております。

・一定間隔で在庫の補充を行いますが、来店タイミングで在庫がない場合もございます。在庫状況を販売店舗に直接電話して確認する等の行為はご遠慮願います。

■新世界ストア

タワーレコードや「新世界オーダーラボ」で取り扱いの無い『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式グッズが購入可能なECサイトです。バラエティ豊かなグッズラインナップからお気に入りのグッズを見つけてみてください。

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式グッズサイト：https://produce101.jp/feature/goods

■タワーレコード×dカードキャンペーン

全国のタワーレコードで『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式グッズを含む5,000円（税込）以上を

dカードでお支払いいただくと、オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

キャンペーンの具体的な内容は、近日中に特設サイトにて公開予定です。

■Lemino配信概要

番組名：『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

出演者：国民プロデューサー代表 ディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表 チェ・スヨン、「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」練習生 ほか

配信日時：2026年3月26日（木）21:00～独占無料配信開始

以降、毎週木曜日21:00～更新

※最終回は2026年6月6日(土)にLeminoでの生配信と日本テレビ系列全国ネットでの生放送。

Lemino特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-lemino-p101goods-p101lp

■【PRODUCE 101 JAPAN】とは

日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こしました。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定します。

過去３回開催されたグループオーディションでは、2019年のSEASON１から、3年連続「NHK紅白歌合戦」に出場しワールドツアーなどグローバルに活躍するJO1（ジェイオーワン）、 2021年のSEASON２から、デビューシングルから8作連続ハーフミリオン突破し、昨年はミリオンを達成したINI（アイエヌアイ）、2023年のTHE GIRLSから、1年目で「NHK紅白歌合戦」のトップバッターを務め、「日本レコード大賞」で新人賞を受賞したME:I（ミーアイ）が誕生しました。

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。