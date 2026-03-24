滋賀のインキュベーションオフィス「TOKIZA」、クラウドファンディングで当初目標の266％を達成！ オープンイベントを3月28日（土）に開催

株式会社リーフワークス

2026年3月24日

株式会社リーフワークス

代表取締役 澤 健太

ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、実施中のクラウドファンディング「滋賀に、挑戦者が集うインキュベーションオフィス「TOKIZA」をつくる」において、支援総額が当初目標の266％に到達したことをお知らせします。

3月26日の募集終了まで、ネクストゴールである「支援者数50人＆支援総額50万円以上」の達成に挑戦中。一人でも多くの方にTOKIZA立ち上げに関わっていただきたいと考えています。

クラウドファンディング募集ページ

滋賀に、挑戦者が集うインキュベーションオフィス「TOKIZA」をつくる

https://camp-fire.jp/projects/918216/view

募集期間：2026年2月13日～3月26日23時59分

当初目標：支援者数20人、支援総額200,000円

3月24日16時時点の支援状況：支援者数46人、支援総額532,000円

インキュベーションオフィス「TOKIZA」

2010年に滋賀県で創業したリーフワークス。2020年に大津市で竣工した自社ビルを本社として使用してきましたが、業績拡大と人員増加に伴い、今春、新社屋への移転を決定しました。

現本社オフィスの活用を模索するなか起業家支援の構想が生まれ、インキュベーション事業の立ち上げに至りました。

1月30日に、公式サイト（https://tokiza.jp）とYoutubeチャンネル「TOKIZAギルド（https://www.youtube.com/@tokizajp）」を開設。

TOKIZAギルドでは週に1本のペースで、インキュベーションオフィス立ち上げに向けた取り組みや、地方での起業支援について発信しています。

2月13日には、クラウドファンディングを開始。インキュベーションオフィス立ち上げに、同じ「挑戦者」として参加してくださる方を募りました。

募集初日に目標人数・金額を達成し、ネクストゴールを設定。多くの方のご支援に感謝するとともに、3月26日の募集終了まで、引き続き挑戦を続けます。

3月28日のオープンイベント、4月6日のプレオープンに向けた準備も着々と進行中。挑戦者の拠点誕生に向け、様々な取り組みを加速しています。

オープンイベント開催のご案内

3月28日に、インキュベーションオフィス「TOKIZA」オープンイベントを開催します。

開催日時：3月28日（土） 11:00～14:00

開催場所：滋賀県大津市今堅田2丁目10-4 インキュベーションオフィス「TOKIZA」

プログラム：

1. インキュベーションオフィス「TOKIZA」見学

2. 徒歩10分のリーフワークス本社へ移動し、「地域×ゼブラ企業創出構想」トークセッション

3. 交流会（立食パーティー）

クラウドファンディングのリターンとして、オープンイベントの参加券をご用意しています。挑戦が生まれる現場を、ぜひ体感してください。

今後の展開について

インキュベーションオフィス「TOKIZA」は4月6日（月）にプレオープン。スタート時は完全予約制となりますが、より多くの方にご利用いただけるよう、ご利用方法・ご利用時間を順次拡大してまいります。

起業家向けのセミナーや勉強会も開催予定。挑戦者が集う場として、滋賀の新たな可能性を切り拓いていきたいと考えています。

一人でも多くの方と一緒につくり育てていけるプロジェクトになるよう、全力で取り組んでまいります。

時座 -TOKIZA-

https://tokiza.jp

クラウドファンディング募集ページ

滋賀に、挑戦者が集うインキュベーションオフィス「TOKIZA」をつくる

https://camp-fire.jp/projects/918216/view

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/157469/table/30_1_5914b6fb2f7708ddf18dea439158fdf2.jpg?v=202603240551 ]