【実態調査】7人に1人が「母の日ギフト」でプリザーブドフラワーを選ぶ理由

株式会社おいもや

母の日ギフトといえば、赤やピンクのカーネーションを思い浮かべる方も多いでしょう。長年、母の日の定番として親しまれてきた花ですが、近年ではその選択肢も少しずつ広がっています。中でも長年にわたり支持を集めてきたのがプリザーブドフラワーです。

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）が母の日ギフトのレビューを分析したところ、プリザーブドフラワーには「枯れない安心感」「長く飾れるインテリア性」など、現代のライフスタイルに合った合った魅力が支持されていることが分かりました。

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長年愛され続けているプリザーブドフラワーをお得なこの時期にぜひご検討ください♪

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10万件の母の日データを分析！約７人に１人がプリザーブドフラワーを選択

株式会社おいもや：2025年の母の日ギフト10万件の販売データより算出

母の日ギフトの定番である生花ですが、購入者の多くが次のような悩みを抱えています。

・花のお世話が大変になってしまうのではないか不安

・すぐ枯れてしまうのがもったいない

・思い出として残らない

そこで注目されているのが、長期間楽しめるプリザーブドフラワーです。

本物の花 × 長期保存を兼ね備えた存在であるプリザーブドフラワーは、母の日ギフトの長年支持され続けています。

調査概要

■集計期間 2025年2月1日-2025年5月31日

■サンプル数 100,000件

■おいもやでの母の日ギフト購入者を対象とし、比率を算出

■プリザーブドフラワーとは？

プリザーブ(preserve)とは英語で“保存する”という意味。人体に影響のない特殊な液体で生花を加工することで、水やりなどのお手入れをしなくても長期間美しい状態を保ちます。生花のような自然な質感や色合いを楽しめる一方、枯れにくく長く飾れるのが特徴です。保存状態が良ければ1～3年以上みずみずしい状態を保ちます。

レビュー3,000件を分析して見えた、プリザーブドフラワーが選ばれる理由

株式会社おいもや：プリザーブドフラワー商品レビュー3,000件より算出

プリザーブドフラワーを購入者からのレビュー3,000件をもとに、なぜプリザーブドフラワーを選んだのか、購入の決め手はなんだったのかを分析しました。

調査概要

■集計期間 2016年-2025年

■サンプル数 3,000件

■おいもやでのプリザーブドフラワー購入者レビューより比率を算出

１.インテリアとして飾れ、思い出として残るプリザーブドフラワーとドライフラワーを使ったフラワーフレームLサイズ 通常価格：6,480円（税込み）

プリザーブドフラワーはガラスケースやボックスに入ったデザインが多いこともありインテリアとして楽しめるギフトとして選ばれています。

●実際のお客様の声

「母の日に送りました。とても可愛いと喜んでくれて、玄関に飾った写真を送ってくれました！」「小さいから邪魔にもならず、枯れないので、これからもずっと飾れるのが嬉しいと言っていました。」

２.枯れないから長く楽しめるプリザーブドフラワーとドライフラワーを使った可愛い動物ポットアレンジ 通常価格:2,998円（税込み）

プリザーブドフラワーは生花の美しさをそのままに特殊加工されたお花で、数年楽しめるのが特徴です。母の日の思い出が長く残る点が支持されています。

●実際のお客様の声

「生花は手入れが大変なので、長く飾れるのが良いと思い購入しました。母も『ずっと飾っておけるのが嬉しい』と喜んでくれて、今もリビングに飾ってくれています。」

３.手入れ不要で高齢の母にも贈りやすい和風花籠を使用したプリザーブドフラワー 通常価格2,998円（税込み）

育てる手間いらずで、高齢のお母さんや忙しい世代の家庭でも飾りやすいのがポイントです。

●実際のお客様の声

「母は花が好きなのですが年齢的にも花の世話がしにくいので枯れないこの商品にしました。水やりの負担なくいつまでも楽しんで貰えています。」

母の日ギフトは『パーソナライズ』の時代へ

近年の母の日ギフト選びでは、定番のカーネーションを贈るだけでなく、「相手の好みに合わせた贈り物」を選ぶパーソナライズ志向が強まっています。

プリザーブドフラワーは、生花の美しさを保ちながら長く楽しめるうえ、水やりなどのお手入れも不要。色や器、世界観の幅が広く、お母さんの趣味や好みに合わせた提案がしやすい母の日ギフトとして長年支持され続けています。

毎年「今年は何を贈ろう」と悩みやすい母の日だからこそ、相手の暮らしや好みに合わせて選べるプリザーブドフラワーは、これからの母の日ギフトの一つのトレンドになりつつあります。

昨年27,000set突破の人気ギフト！選べる花とスイーツのset

まず王道として使いやすいのが、プリザーブドフラワーとスイーツを組み合わせた定番セットです。華やかさと実用性のバランスが取りやすく、母の日ギフト初心者にも選びやすい構成です。

▼昨年27,000set突破の人気ギフト！選べる花とスイーツのset

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/gift-aset01/

犬好き・猫好き・動物好きのお母さんにおすすめプリザーブドフラワーとドライフラワーを使った可愛い動物ポットアレンジ 通常価格:2,998円（税込み）

ペット好きのお母さんには、犬や猫のモチーフをあしらったアニマルポットアレンジがおすすめです。卓上や玄関の雑貨・小物・アニマルインテリアとして楽しめ、贈った後も飾って楽しめるギフトとして愛され続けています。

▼動物ポットアレンジはこちら

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/gift-aset01/

キャラクター好きのお母さんにはこちら♪ムーミンやスヌーピーのプリザーブドフラワーもご用意

キャラクター系では、スヌーピーをあしらった白い陶器のプリザアレンジや、ムーミン、リトルミイ、スナフキンなどから選べる母の日向けギフトが展開されています。ムーミンシリーズではガラスドームや一輪挿しなどバリエーションもあり、“かわいい”だけでなくインテリア性も感じられます。

ムーミンプリザーブドフラワー

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/moomin-giftz02/

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/moomin-gifta02/



スヌーピープリザーブドフラワー

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/50886/

楽しみが長く続く母の日ギフトを

母の日ギフトとしてプリザーブドフラワーが選ばれる背景には、

「枯れない花だから長く楽しめる」「水やり不要で、お手入れの負担をかけにくい」

「花だけでなくスイーツも一緒に贈れる」

「犬・猫好き、キャラクター好きなど、お母さんの好みに合わせて選べる」

といった、今の母の日プレゼントに求められる価値があります。

おいもやでは、定番の花とスイーツセットから、犬・猫好きのお母さんに向けたアニマルモチーフ、人気のキャラクターギフト、2026年の新商品まで幅広いプリザーブドフラワーを取り揃えています。

生花とはまた違った魅力を持つプリザーブドフラワーを今年の母の日に贈ってみてはいかがでしょうか。

母の日プリザーブドフラワー特集

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【人気コラム】2026年の母の日っていつ？今年のトレンドは？

https://www.rakuten.co.jp/oimoya/contents/mothersday/when/

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。

楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの干し芋」。

【株式会社おいもや企業HP】https://www.oimoya.net/