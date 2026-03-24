H2 Christie’s International Real Estate、東京オフィス開設からわずか19日で快挙。渋谷の建築的傑作「Natural Ellipse」を独占公開

H2Group株式会社

2026年3月5日、H2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートは東京・日比谷に待望のオフィスを開設いたしました。そしてこの度、開設からわずか12日にして、東京を代表する建築的アイコン「Natural Ellipse（ナチュラル・エリップス）」の独占媒介権を獲得したことを発表いたします。

このスピード感ある展開は、H2クリスティーズが世界中のHNWIからいかに厚い信頼を寄せられているかを証明しています。クリスティーズが持つ世界規模のプレステージと、日本市場における深い専門性を融合させることで、私たちは「市場に出回らない価値あるアセット」をいち早くクライアントへ提供します。

Natural Ellipse（ナチュラル・エリップス）Natural Ellipse（ナチュラル・エリップス）

遠藤政樹氏と池田昌弘氏の設計により、日本建築家協会（JIA）新人賞を受賞したこの邸宅は、構造美の極致です。

渋谷の隠れ家であり、24本の鋼鉄リングに包まれた繭のような構造が、都会の中心で究極のプライバシーを約束します。

唯一無二のデザインとシームレスなFRP外皮と、光が降り注ぐ中央の螺旋階段が創り出す、ミニマルで幻想的な空間。

アートとしての価値、現代的な縛り師・Hajime Kinoko氏によるインスタレーションを冠し、不動産の枠を超えた「コレクション」としての価値を誇ります。

都市のノイズを遮断する「静寂のコクーン（繭）」

渋谷・円山町。24時間灯りが消えることのない日本有数のダイナミックな街の中心に、その建物は突如として現れます。2002年に竣工し、日本建築家協会（JIA）新人賞を受賞した『Natural Ellipse（ナチュラルエリップス）』は、建築ファンやデザイン愛好家の間で「渋谷の白い卵」として長年愛されてきました。

螺旋階段階段の俯瞰

この住宅の核心は、「外部との断絶による究極のプライバシー」にあります。 レーザーカットされた24本の楕円形鉄骨リングが、継ぎ目のないFRP（繊維強化プラスチック）のスキンに包まれ、まるで宇宙船のような滑らかな曲線を形成しています。窓を最小限に抑え、天窓（トップライト）から垂直に降り注ぐ自然光を螺旋階段が受け止める構造は、一歩足を踏み入れた瞬間に都会の喧騒を忘れさせ、住み手を深い瞑想的な静寂へと誘います。

パープルチェアの部屋キッチン・ダイニング

建築とアートの交差：ハジメキノコ氏による外装インスタレーション

今回、このアイコニックな建築にさらなる命を吹き込むのは、世界的に活躍する現代緊縛師・ハジメキノコ氏による外装アートです。「縛り」をエロスから解放し、空間や自然との「繋がり（Connection）」として再定義する彼の縄が、エリップスの滑らかな白いボディを抱くように張り巡らされています。このインスタレーションは、建築の「硬質な構造」と、縄の「有機的な曲線」を対比させ、この邸宅が単なる不動産ではなく、**「住むことのできる現代アート」**であることを象徴しています。

■ 物件概要と投資価値

建築家: 遠藤政樹（EDH遠藤設計室）＋池田昌弘（MIAS）

構造・規模: レーザーカット鉄骨造、地上4階・地下1階

特徴: * FRPパネルによるシームレスな外壁。

中央を貫く螺旋階段とドラマチックなトップライト。

商業地としての利便性と、シェルターのような高い秘匿性の両立。

Natural Ellipse - Iconic Architectural Residence in Shibuya, | H2 Christie’s(https://h2realestate.jp/listings/natural-ellipse-iconic-architectural-residence-in-shibuya?ref=/listings/search%3Fquery%3DTokyo)

渋谷駅徒歩圏内という圧倒的なロケーションにありながら、他者の視線を一切遮るこの住居は、クリエイティブな拠点を求める個人投資家や、ブランドの象徴としてのセカンドハウスを探すコレクターにとって、二度と出ない希少な機会となります。

東京ラグジュアリーの新たな旗手として マネージング・ディレクター サニー・チェン率いる東京チームは、日本の不動産市場に新たな基準をもたらします。私たちは、世界のアセットクラスを日本、そして東京の最も洗練された不動産へと導く信頼のブランドです。

H2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートについて

20年以上の歴史を持つH2グループの一部であるH2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートは、日本の高級不動産市場における屈指のリーダーです。北海道の世界的リゾート地であるニセコと富良野に拠点を持ち、現在は東京に旗艦オフィスを構え、高級物件の売買、賃貸、開発、物件管理を専門としています。同社は、クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステート・ネットワークのグローバルな影響力と名声を活用し、国内および国際的なお客様にオーダーメイドのサービスを提供することに尽力しています。

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Joey Mori

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H2 Christie’s International Real Estate - Tokyo Office