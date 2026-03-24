国内最高峰のモータースポーツ“SUPER FORMULA” 開幕シリーズは全セッション放送・配信決定！ 4/3(金)・4(土)・5(日) 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、4/3(金)・4(土)・5(日)の3日間、モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で開催される2026シーズンの開幕シリーズの放送・配信予定および出演者を発表いたしました。

＜2026 SUPER FORMULA Rd.1・Rd.2 MOBILITY RESORT MOTEGI＞

SUPER FORMULA ファンの皆様、モータースポーツファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました！いよいよ2026年のSUPER FORMULA が開幕します！今年は数々の名勝負が繰り広げられてきた関東屈指の名コースモビリティリゾートもてぎ(旧ツインリンクもてぎ)で開幕！激しい加減速が繰り返されるテクニカルなレイアウトが特徴です。熱戦が期待される開幕シリーズはSUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』に加えて「J SPORTS」「FOD」「DAZN」「ABEMA」「MTV(フィンランド)」で放送・配信！実況にはサッシャさん、笹川裕昭さん、解説には土屋武⼠さん、脇阪寿一さん、そしてピットレポートは英美里さんの総力戦でお届けします！

出演者情報

『SFgo』放送スケジュール

放送チャンネルのご案内

※各日、上段は公式放送、下段は場内放送となります。※『SFgo』では初回14日間無料トライアル実施中！（詳しくは https://superformula.net/sfgo/ja/subscribe/）※1 J SPORTSオンデマンド配信 ※2 MTVはフィンランド国内限定

『SFgo』以外の放送情報は各チャンネルの公式ウェブサイトをご覧ください。

・J SPORTS → https://www.jsports.co.jp/motor/super_formula/

・DAZN → https://www.dazn.com/ja-JP/competition/Competition:93qrivsisf6cwz2em44v94rq

・FOD → https://fod.fujitv.co.jp/title/8442

・ABEMA → https://abema.tv/video/genre/sports/motorsport

『SFgo』“GOLD”会員限定コンテンツ新登場！

『SFgo』“GOLD”会員限定、CERUMO・INGING ピット見学ツアー開催決定！

あなたの応援が、チームの力になる――。

SUPER FORMULA では開幕シリーズに合わせて、SUPER FORMULA 公式アプリ『SFgo』“GOLD”会員限定で「SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGINGピット」見学ツアーを開催いたします。本ツアーは、CERUMO・INGINGとSUPER FORMULAの共同企画として、通常は関係者しか立ち入ることのできない、チームの舞台裏や空気感を特別に『SFgo』“GOLD”会員の皆さまだけに提供いたします。

▶︎開催概要

開 催 日：2026年4月4日(土)、4月5日(日)

集合時間：土曜日 11時35分、日曜日 11時15分

所要時間：約20分 ※ピットウォーク中の開催となります。

定 員：各日限定10名(先着順)

参 加 費：50,000円(税込)

販売期間：2026年3月24日(⽕)～4月3日(金) ※なくなり次第販売終了

▶︎参加条件・お申し込み方法

https://superformula.net/sf3/release/25169/

2026 SUPER FORMULA Rd.1・2モビリティリゾートもてぎ 大会概要

大会名称：もてぎ2&4レース｜2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦

開催場所：モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)

日 程：

2026年4月3日(金) フリー走行

2026年4月4日(土) 第1戦 予選・決勝レース【開幕戦】

2026年4月5日(日) 第2戦 予選・決勝レース

併 催：

2026 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦

2026 N-ONE OWNERʻS CUP 第2戦

イベント：

みんなで楽しめる体験型イベント「Enjoy Honda 2026」

Garage Collection CBヒストリー Part3 CB750FからBIG-1へ

RA273 60th Anniversary TAMIYAとHondaの世界展

Ｈ Ｐ：https://www.mr-motegi.jp/2and4/

チケット：https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket/

「もてぎ2&4レース」チケット情報

【16-23 ZERO円パス(2日通し券）】

16～23歳の方はレース観戦もアトラクション無料！！！

募集期間：2/23(月・祝) 11:00～4/5(日)

対 象：2002/4/6～2022/4/1生まれの方

内 容：

もてぎ2&4レース 自由席観戦券(2日間有効)

モビリティリゾートもてぎ入場無料

パークパスポート2日分

→ https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket/zero.html

【全ての観戦券にパークパスポート(2日分)付き！】

レース観戦にパーク、ハローウッズ、ホンダコレクションホールの他、新アトラクションも対象！→ https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket/

参考情報

・思いっきり遊ぼう！春のもてぎはイベント盛りだくさん！ 4/3～5 SUPER FORMULA 開幕シリーズ情報 茂木町・栃木県を巡るSFgoチェックインポイントも3/26スタート！(https://superformula.net/sf3/release/24850/)

・【2026 シーズン体制発表】モータースポーツ界のレジェンド・本山哲氏がエグゼクティブオフィシャルアンバサダーに就任！脇阪寿一氏、土屋武⼠氏ら超豪華メンバーが集結(https://superformula.net/sf3/release/24764/)

・国内最高峰のモータースポーツ“SUPER FORMULA” ファン待望の2026シーズンがいよいよ開幕！ 開幕シリーズは4/3(金)・4(土)・5(日)の3日間、モビリティリゾートもてぎで開催(https://superformula.net/sf3/release/24630/)