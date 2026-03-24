ZEN数学センター・新プロジェクト「LANA」の発表 ライブ配信決定

学校法人日本財団ドワンゴ学園

ZEN大学「ZMC（ZEN Mathematic Center;ZEN数学センター）」は2026年3月31日（火）、IUT理論の計算機検証に関する新プロジェクト「LANA」の発表を行います。発表は、YouTube、ニコニコ生放送でライブ配信します。





【概要】

日時： 2026年3月31日（火）13:00～14:00（予定）

登壇者：若山 正人（ZEN大学 学長）、加藤 文元（ZEN大学 教授 / ZMC所長） 他

番組配信：YouTube：https://www.youtube.com/live/b9ZV-4T3iUo

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350105847





❙ ZMC（ZEN Mathematics Center; ZEN数学センター）とは

ZMCは、数論幾何学を中心とした現代数学や、コンピューター言語を用いた現代数学の形式化

（formalization）の推進と発展を目指して設立された国際研究所です。

ZMCホームページ▶https://zen.ac.jp/zmc(https://zen.ac.jp/zmc)





❙ ZEN大学について

ZEN大学は、最先端のIT技術を活用し、すべての人に大学進学の機会を提供します。ZEN大学唯一の学部である「知能情報社会学部」では、特定の学問領域に偏らない学びを修めることで、激変するAI時代に対応して活躍するために必要なリテラシーを身につけることができます。

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