2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN ‘THE WAY for US’ 本日3/24(火)18時よりプレイガイド先行(先着)開始！

株式会社 J HARMONY

いつもチェ・ジョンヒョプを応援してくださり、誠にありがとうございます。

ドラマ『Eye Love You』『無人島のディーバ』『偶然かな。』などで人気を確立し、爽やかで優しい魅力を届けてきたチェ・ジョンヒョプ。

待望の主演最新作『君がきらめく季節に』にて再び注目が集まっている中、皆さまと心あたたまるひとときを過ごしに帰ってきます！

さらに、ファンクラブ会員様限定！

本公演にご参加の方の中から抽選で、合計400名様（各公演200名様）をお名前コール＆握手会にご招待いたします！

恒例のヒョプライズ企画も、今回も盛りだくさんでお届けします！

そして、プレイガイド先行(先着)が本日3月24日(火)18時から受付スタート！

2026年のきらびやかな春の日に、皆さまと一緒に笑って楽しみながら、またひとつ素敵な思い出を作りましょう！

【公演タイトル】

2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN ‘THE WAY for US’

【公演スケジュール】

■東京/東京国際フォーラム ホールA

2026年5月23日(土) 開場17:00 /開演18:00

2026年5月24日(日) 開場16:00 /開演17:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■一般チケット

\14,300(税込)

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで

【プレイガイド先行(先着)】

■受付期間：2026年3月24日(火)18:00～4月20日(月)23:59

https://w.pia.jp/t/chaejonghyeop-2026/

※受付開始時間になりましたら「チケットぴあ」の受付ページが表示されます。

※お申し込みには、「チケットぴあ」の無料会員登録が必要です。チケットのお申し込み状況などは「チケットぴあ」のマイページにてご確認いただけます。

※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。

【その他チケット販売スケジュール】

■グローバル先行(先着)

受付期間：2026年3月24日(火)18:00～4月20日(月)23:59

https://chaejonghyeop-official.jp/news/2026/03/the-way-for-us-global-ticket

■一般販売(先着)

受付期間：2026年4月24日(金)18:00～各公演の2日前まで

※「プレイガイド先行」で予定数に達した際は、「一般販売」が実施されない場合がございます。

■お問い合わせ先

CHAE JONG HYEOP JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@chaejonghyeop-official.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

オフィシャルサイト：https://chaejonghyeop-official.jp/

オフィシャルX：x.com/cjh_official_jp