株式会社Fan、仲介する預かり資産が5,000億円を突破！

株式会社Fan

資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開する、金融商品仲介業者の株式会社Fan（本社：富山県富山市、代表取締役：尾口紘一、以下「Fan」）は、2026年2月末時点で、仲介する預かり資産残高が5,000億円を突破したことをお知らせいたします。

今回、4,000億円達成からわずか約8か月での5,000億円達成となりました。

仲介する預かり資産残高の推移を見てまいりますと、以下の通り着実、かつ急速にその規模を拡大しております。

- 2023年1月：1,000億円突破（設立から約14年）- 2024年3月：3,000億円突破（1,000億円達成から約1年2か月）- 2025年7月：4,000億円突破（3,000億円達成から約1年4か月）- 2026年2月：5,000億円突破（4,000億円達成から過去最短の約8か月）

最初の1,000億円到達までに要した月日に対し、直近の3年間で4,000億円を積み上げたことは、弊社の「ネット証券を補完する伴走支援」が、かつてないスピードで多くのお客様に支持されている証であると確信しております。

■仲介する預かり資産5,000億円突破の背景

近年の金融市場ではインデックスファンドの普及が進み、運用コストの低減が一般化しました。しかし、お客様の本質的な願いは、単に「コストが安い商品」を探すことだけではありません。先の見えない時代だからこそ、「着実に結果を出せる投資先に、自分のお金と大切な未来を託したい」という切実な想いがあるはずです。

Fanはこうした想いに応えるため、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、共に歩む伴走者としての役割を深めるよう努めてまいりました。

資産の全体像を捉える「トータルサポート」の展開

Fanは、特定の金融商品の枠を超え、お客様の「資産の全体像」を捉えるコンサルティングを全てのアドバイザーに徹底しています。

投資信託や株式といった、一商品の提案に留まらず、預貯金・不動産・保険、さらには経営者の方々の事業資産や資産承継に至るまで、まずお客様の資産の全体像を俯瞰して捉えます。

あらゆる資産背景に対応できる専門人材を揃えるとともに、自社で完結できない案件については、提携する士業ネットワークとも密に連携し、ワンストップで解決できる体制を構築しています。

デジタル基盤の強化による顧客体験の向上

Fanでは、面談数および顧客化数を拡大や増加させるため、検索エンジンからの流入強化（SEO）や、ウェブサイト上でのCX（顧客体験）改善に注力してまいりました。 その一環として、LINEやメールアドレスで手軽にログインできる「お客様専用マイページ」を公開。会員限定の動画コンテンツや各種資料の閲覧を可能にしました。

これらの閲覧履歴や行動データを活用し、お客様一人ひとりの関心に合わせたメルマガ配信や、個別相談時の情報提供に繋げることで、よりパーソナライズされたサポート体制を整えていきます。

■サービス体制の強化：仙台・福岡の拠点を拡張移転

増加する相談ニーズに、より質の高い環境でお応えするため、2026年4月に以下の拠点を拡張移転いたします。

- 宮城：仙台支店（拡張移転）- 福岡：福岡第二支店（拡張移転）

対面での「ゴールベース資産運用」を軸に、地域に根差したコンサルティング体制をさらに強固なものにしてまいります。

■今後の展望

仲介する預かり資産残高が1,000億円に到達するまで約14年を要しましたが、その後、3,000億円から4,000億円まで約1年4か月、4,000億円から5,000億円まで約8か月と、会社の規模が拡大するにつれ、成長軌道も急角度で伸びております。

私たちは、お客様の「総合資産コンサルタント」として、これまでに築き上げた強固な経営基盤を糧に、資産全体を俯瞰する「トータルサポート」の質をさらに磨き上げてまいります。

【投資信託相談プラザとは】

投資信託相談プラザは、来店型の資産運用の相談専門店です。富山・東京・大阪・名古屋など全国に展開しております。店舗では、弊社に在籍する独立系ファイナンシャル・アドバイザー「IFA」が、中立の立場で証券会社選びから、NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）などの各種制度の活用アドバイスをはじめ、お客様一人一人に合った資産運用を相談料無料でサポートいたします。ネット証券のSBI証券、楽天証券などと提携しており、各社の幅広い商品ラインナップを駆使したご提案も可能です。

資産運用の重要性が増している状況で、「資産運用をあたりまえに」のビジョンのもと、お客様にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう今後もお客様をサポートしてまいります。

【株式会社Fanの詳細】

2008年設立。富山県富山市に本社を構え、全国17拠点に資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。2026年2月時点で、仲介する口座数は延べ6万口座、仲介する預かり資産は5,000億円を超え、延べ8万人以上が弊社のセミナーに参加しています。

弊社では運用方針として、お客様の人生のゴールを定め、そのためのプランを提示し、長期的、継続的にサポートする「ゴールベースの資産運用」の方針を掲げています。

社名 ：株式会社Fan

所在地 ：富山県富山市二口町5-8-13

設立 ：平成20年12月

代表取締役：尾口 紘一

事業内容 ：銀行代理業者 北陸財務局長（銀代）第72号

金融商品仲介業者 北陸財務局長（金仲）第35号

宅地建物取引業者 富山県知事（1）第3189号

生命保険代理店／資産運用コンサルティングサービス

WEBインテグレーション／企業型確定拠出年金コンサルティング

本件に関するお問い合わせは、下記お電話またはメールにてご連絡をお願いいたします

担当者：株式会社Fan 営業部営業企画課 山本・竹瀬

本社：〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13

東京本店：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階

TEL. 0120-969-937 FAX. 076-421-8821

Mail. info@fan-sec.co.jp Web. https://fancorp.jp/