”SusHi Tech Global”成長加速プログラム（第１期）グローバルなスケールアップに繋がる取組を実施するスタートアップを決定！

東京都

東京都では、令和７年11月にバージョンアップしたスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」の中で、”グローバル”×“スケールアップ”を新たな取組の柱として位置づけ、グローバルでの飛躍的な成長を目指す企業への支援を推進することを掲げています。

本戦略の下、有望なスタートアップを、第一線の多様な支援者とともに集中支援する “SusHi Tech Global”事業（以下「本事業」という。）を開始しています。ここではまず母集団となる”SusHi Tech Global Startups”を100～150社で形成し、各社の現状や課題をヒアリングしながら、その成長段階に応じた支援を提供していく予定で、現在までに67社への支援を開始しています。

この母集団の中から、今このタイミングにグローバル展開を進めることで急速な“スケールアップ”が期待できるスタートアップを選抜し、資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援の提供を行う「成長加速プログラム（以下「本プログラム」という。）」を提供するため、第１期の募集を本年１月に実施し、この度10社を決定しましたので、お知らせします。

今後、各社に対して上限２億円の資金サポートと伴走支援を提供し、グローバルな成長を後押ししてまいります。

１ 成長加速プログラムについて

本プログラムは、SusHi Tech Global Startupsの中から、グローバルでの成長につながる最長18か月の取組を募り、最大10件を支援します。各取組に対して、上限２億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援を提供することで、スタートアップの”グローバル”な“スケールアップ”の実現を目指します。

【支援内容】

（１）１件当たり上限２億円の資金サポート

（２）オーダーメイド型伴走支援の提供

以下の支援メニューを採択スタートアップのニーズに合わせてカスタマイズし、必要なタイミングで提供します。

２ 成長加速プログラム（第１期）採択企業

- グローバル×スケールアップに必要な４要素（情報・ネットワーク、資金調達、事業戦略、組織・人材）における支援- 海外渡航プログラムの企画・提供- 多様な支援者と連携した幅広い支援- この他、運営事業者がフォーカスするAI×４領域（モビリティ、ヘルスケア、エネルギー、次世代コンピューティング）に対しては、運営事業者の知見とグローバルネットワークを活かした支援を提供予定

別紙(https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/startupandglobalfinancialcity/20260324)のとおり

【本事業の詳細について】

本事業の詳細は、本事業ウェブページをご確認ください。

SusHi Tech Global 専用ページ：

https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」