B′s STYLEのAI画像解析技術を結集した「工事現場監視システム」を新開発、ヒラキン興産株式会社へ導入

株式会社B's STYLE

IoT・AIソリューションを展開する株式会社B's STYLE（本社：岡山県岡山市、代表取締役：宮内 浩）は、AI不法投棄監視システム「B's AI パトロール」の技術基盤を活用し、建設業界のDXを強力に推進する「工事現場監視システム」を新たに開発・リリースし、ヒラキン興産株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：仙波 泰三）の工事現場に導入されました。

ヒラキン興産社内で運用中の様子（ディスプレイ4画面表示）

■ 背景：建設現場の「目」となり、監視と状況把握をスマートに

建設・工事現場において、資材盗難や不法侵入を資する「高度な監視」と、日々刻々と変化する「現

場状況の正確な把握」は、プロジェクトの安全・円滑な進行に不可欠な要件です。

今回、当社が開発した本システムは、定評のある「アイパト(B's AI パトロール)」の技術をベースに、現場の「今」を可視化することに特化して設計いたしました。

■「アイパト(B's AI パトロール)」 基本機能

・動体検知とAI画像解析

監視カメラが人や物の動きをキャッチし、AIが映像を選別します。

・効率的な映像確認

AIが必要な場面だけを抽出、直近9日間の状況をサムネイル画像で一覧表示。

確認したい場面のサムネイルをクリックすると動画確認することが可能となり、長時間の録画映像を

巻き戻して確認する手間を大幅に削減できます。

・マルチデバイス対応

PCやスマートフォンからいつでもどこでも映像を確認できます。

■ 「工事現場監視システム」5つの新機能

1.一画面集約型「ダッシュボード画面」

現場のライブ映像、工期、作業人員、工事進捗率などの現場情報を1画面に統合して表示し、オフィ

スのPC、移動中のスマートフォンからでも、現場の状況を一目で把握可能です。

「工事現場監視システム」ダッシュボード画面2.LED投光器連動による「AI自動威嚇・録画」

夜間から早朝など指定した時間帯に人物を検知すると、LED投光器を自動点灯、不審者を光で威嚇す

ると同時に、検知前後の重要な映像を自動保存し、証拠を確実に残します。

3.不審者を検知し「リアルタイム通知」

工事現場における高額資材の盗難抑止や、盗難早期発見に資する為、通常人の出入りがない夜間から

朝方にかけて人の動きが検知された際、即座に把握しアラートをスマートフォンに通知できます。

また、各現場での検知時間帯も設定可能です。

4.時系列スクリーンショットによる「進捗プレイバック」

過去のダッシュボード画面を時系列で一覧表示。

現場の変化を日別、週別、月別の画像でも振り返ることができ、見直す手間を大幅に削減し、進捗報

告や工程管理の資料としても活用可能です。

5.現場で守り、サーバーで支える「”超・長時間”現場機器及びサーバーへの録画データ再生・保存機構」

AI検知動画だけでなく、連続録画された映像の再生・確認にも対応。通常の監視カメラのSDカード

保存容量では実現不可とされるデータ量の保存を実現しました。

現地の制御機には1週間分、サーバーには1ヶ月間分の録画データを残す事が可能となり、万が一の

トラブル時も、前後関係を含めた詳細な確認が可能です。

今回ヒラキン興産株式会社向けに導入した当システムを、様々な企業様でそのままご利用いただけるように、汎用的なパッケージソフトとしてブラッシュアップしております。

近日「アイパト２(B's AI パトロール2)」として発表させていただきますので、ご期待ください！

■ 会社概要

会社名 : 株式会社B's STYLE（カブシキガイシャビーズスタイル）

代表者 : 代表取締役社長 宮内 浩

所在地 :〒700-0977 岡山県岡山市北区問屋町24-104

URL : https://bsstyle.jp

設 立 : 2018年3月16日

このプレスリリースに関するお問い合わせ先

広報担当 : 野上（ノガミ）

TEL : 086-230-7171（代）