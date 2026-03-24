【SwitchBot】「日本の家に、ちょうどいい。」小型ロボット掃除機「Kシリーズ」3周年キャンペーンを開催。最新モデル「K11+」などを期間限定の特別価格で販売

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社 : 東京都渋谷区）は、小型ロボット掃除機「Kシリーズ」の発売3周年を記念し、2026年3月24日（火）から4月6日（月）までの期間限定キャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、日本の住宅環境に合わせて開発され、応援購入サービス「Makuake」の掃除機カテゴリーで歴代1位※を記録した「Kシリーズ」の最新ラインナップを特別価格で提供。直径24.8cmの超小型設計と最大6000Paの吸引力を備えた「K11+」や、ロボット掃除機とスティック掃除機を組み合わせた「K10+ Pro Combo」を通じて、日本の住まいに合った掃除体験を提案します。



※ 応援購入サービス「Makuake」における掃除機カテゴリーの応援購入総額ランキング（2026年3月自社調べ）

■ 日本の住宅環境から逆算して生まれた、「小型掃除機」という発想

SwitchBotが日本市場向けのロボット掃除機の開発に着手した際、最初に行ったのは3年間にわたる約2,500以上の家庭への市場調査でした。当時、市場では広い住空間を前提とした大型モデルが主流で、日本の住まいにそのままなじみにくい側面もありました。調査の中で見えてきたのは、「ロボット掃除機は便利だが、自分の家には合わない」と感じる日本のユーザーの声です。

- 「大型モデルは入り組んだ家具に引っ掛かり、結局掃除できていない」- 「部屋の隅や壁際のゴミが残り、二度手間になっている」- 「運転音が大きすぎて、夜間や在宅ワーク中に使うのをためらう」

SwitchBotはこうした課題に向き合い、「日本人にとっての使いやすさ」を起点に開発を進めました。そうして誕生したのが、世界最小級※の「K10+」です。

椅子やテーブルの脚まわり、家具の多い空間にも入り込みやすいコンパクト設計に加え、ゴミ収集ステーションを含めた省スペース設計により、Kシリーズは日本の住まいに寄り添うロボット掃除機として支持を集めてきました。さらに、吸引力やマッピング性能、デザイン性も継続的に進化させています。

※SwitchBot自社調べ。ロボット本体とゴミ収集ステーションを含むサイズにおいて、自動ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機としては世界最小クラス

■ ライフスタイルに合わせて選べる、最新の2ラインナップ

ロボット掃除機K11+

さらに小さく、さらにパワフル。暮らしの景色になじむ一台。

最新モデル「K11+」は、直径わずか24.8cmの超小型ボディに、最大6000Paの強力吸引を実現。LiDAR SLAMによる高精度マッピングで、清掃効率もさらに向上しました。さらに、天板には温かみのある木目のデザインを採用。機能性だけでなく、インテリアに自然と溶け込む佇まいにもこだわりました。

ロボット掃除機K10+ Pro Combo

主な特長- 直径24.8cmの超小型設計：ソファの下や椅子の脚まわりなど、入り込みにくい場所までスムーズに清掃。- 最大6000Paの強力吸引：微細なホコリやゴミまでしっかり吸引。- 髪の毛が絡まりにくいブラシ：日々のお手入れ負担に配慮。- 市販のフロア用シートで水拭きも手軽に：市販の使い捨てお掃除シートを取り付けるだけで、水拭き掃除にも対応。専用モップの洗濯や乾燥の手間がなく、日常の拭き掃除を気軽に取り入れられます。- 静音設計：在宅ワーク中や夜間など、生活音が気になる時間帯にも使いやすい設計。- スマートホーム連携：SwitchBotアプリから、外出先での操作やスケジュール設定が可能。床も、家具の上も。掃除のすべてを1台のステーションに集約。

ロボット掃除機と、1.17kgの超軽量コードレススティック掃除機がセットになった2-in-1モデル。両方のゴミを1つのステーションに自動収集し、2台分の機能を1台分のスペースに収める、日本の収納事情に配慮した設計です。

■3周年記念キャンペーン概要

【キャンペーン価格】

主な特長- ロボット掃除機＋スティック掃除機の2-in-1設計：床掃除から家具まわり、階段などの細かな場所まで幅広く対応。- 市販のフロア用シートで水拭きも手軽に：ロボット掃除機側には市販のお掃除シートを取り付け可能。掃除機がけに加えて、水拭きも気軽に行えます。- 約1.17kgの超軽量コードレス掃除機：片手でも扱いやすく、気になったときにサッと使える軽さ。- 床から階段、家具まわりまで幅広く対応：ロボット掃除機とスティック掃除機の組み合わせで、家中を効率よく掃除可能。- 自動ゴミ収集・充電を1つのステーションに集約：メンテナンスの手間を軽減し、すっきり設置できます。- 限られたスペースでも設置しやすい省スペース設計：2台分の機能をコンパクトにまとめ、日本の住まいにもなじみやすい設計。

ロボット掃除機 K11+（ホワイト/ブラック）

通常価格（税込）: \59,800

キャンペーン価格（税込）: \39,800

割引率: 33% OFF

K10+ Pro Combo

通常価格（税込）: \99,800

キャンペーン価格（税込）: \69,999

割引率: 30% OFF

※割引率は小数点以下を四捨五入して表示しています。

【開催期間】

3月24日(火) ～ 4月6日(月)

※K11+ホワイトはAmazonでは3月31日（火）よりセール価格適用

対象ショップ

Amazon/公式サイト/楽天/ ヤフーショップ

■ さらに「おトク」になる期間限定2大特典

１.読者限定1,000円OFFコード

キャンペーン価格からさらに1,000円引きとなる、本リリース限定のクーポンをご用意しました。

Amazon：26KROBOT3 https://switchbot.vip/4lsMZgC

公式サイト：26KROBOT3 https://switchbot.vip/4uLtKn0

楽天市場：https://switchbot.vip/4dlW3BY

Yahoo!ショッピング：https://switchbot.vip/40y1OFk

※適用条件・使用方法は各販売ページをご確認ください。

２.公式サイト限定「下取り買い替え」で10%キャッシュバック

SwitchBot公式サイトでは古い掃除機（他社製品含む）からの買い替えをサポートする下取りキャンペーンも実施します。通常5%のキャッシュバック率を、3周年キャンペーン期間中は10%に拡充。K11+またはK10+ Pro Comboを、よりお得にご購入いただけます。

詳細はこちら： https://www.switchbot.jp/pages/trade-in-robot-vacuum-cleaner

■ スペック一覧

【SwitchBotについて】

※対象条件・申請方法などの詳細はキャンペーンページをご確認ください。

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

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