WD、エシスフィア社の 「2026年世界で最も倫理的な企業(R)」に8回目の選出

ウエスタンデジタル合同会社

*本プレスリリースは、米国カリフォルニア州サンノゼで現地時間2026年3月18日に発表された抄訳版です。原文はこちら(https://investor.wdc.com/news-releases/news-release-details/ethisphere-names-wd-one-2026-worlds-most-ethical-companiesr)をご参照ください。

AI駆動型データ経済を支えるストレージ基盤を提供するウエスタンデジタル（NASDAQ: WDC、以下「WD」）は、倫理的なビジネス慣行の基準を定義し、推進するグローバルリーダーであるエシスフィア社によって「2026年 世界で最も倫理的な企業(R)」の1社として、8年連続で選出されたことを発表しました。

WDは、テクノロジー業界から認定される栄誉ある5社のうちの1社となりました。2026年は、17カ国、40業種に及ぶ138社が表彰されました。今年の受賞企業には、初受賞の19社および20回目の受賞となる6社が含まれています。

WDのバイスプレジデント兼最高コンプライアンス責任者（COO）であるジョー・サントスーソ（Joe Santosuosso）は次のように述べています。

「WDは、倫理的なリーダーシップは、昨今のテクノロジー環境において持続的な信頼を築くために不可欠だと考えています。8年連続で『世界で最も倫理的な企業(R)』に選出されたことは、当社があらゆる事業活動において誠実性、透明性、そして責任ある革新への取り組みを継続していることへの証です。」

エシスフィア社の最高戦略責任者兼会長であるエリカ・サーモン・バーン（Erica Salmon Byrne）氏は次のように述べています。

「WDが『世界で最も倫理的な企業(R)』に選出されたことを心より祝福いたします。第20回目となる本表彰において、受賞企業は日々の意思決定や長期戦略に倫理を組み込むことで、企業の誠実性の基準を引き上げ続けています。堅実な倫理、コンプライアンス、ガバナンスプログラムを持つ企業は、長期的に優れたパフォーマンスを発揮する基盤を備えています。」

WDの倫理的リーダーシップおよび誠実なビジネス遂行への取り組みの詳細については、以下のブログ（英語）をご覧ください：https://blog.westerndigital.com/wd-worlds-most-ethical-companies-2026/

評価方法・スコア

「世界で最も倫理的な企業(R)」の評価は、エシスフィア社独自の評価指標であるEthics Quotient(R)に基づいています。この評価では、企業に対し、堅実な倫理およびコンプライアンスプログラムを支える取り組みについて、240項目以上の証拠資料の提出が求められます。対象分野には、コーポレートガバナンス、プログラム構造およびリソース、規程・基準、トレーニング・啓発・コミュニケーション、リスク評価および監査、調査・執行・懲戒・インセンティブ、倫理文化の測定、第三者リスク管理、環境および社会的影響などが含まれます。

このデータは、毎年の応募者グループを何千時間もかけて精査し検証している専門家パネルによって、さらに定性的な分析が施されます。

本プロセスは、多様な業界を通して世界中の組織における先進的な倫理とコンプライアンスの慣行を把握し体系化・標準化するための運用フレームワークとして機能します。

受賞企業一覧

今年の受賞企業の一覧については、「世界で最も倫理的な企業」のWebサイトをご覧ください：https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

WDについて

WD（旧Western Digital）は、AI駆動型データ経済における確実性を支えるストレージインフラを構築しています。革新の最前線に立ち、世界有数のハイパースケーラー、クラウドサービスプロバイダー、企業と連携し、実証済みで信頼性の高いストレージソリューションを大規模に提供しています。革新と実行力を重視する企業文化のもと、WDは顧客が世界中のデータを安全に保存・保護・活用できるよう支援しています。詳細はWDのLinkedInや https://www.westerndigital.com/ja-jp をご覧ください。

エシスフィア社について

エシスフィア社は、企業ブランドの強化、市場における信頼の構築、そしてビジネスの成功を支える倫理的ビジネス遂行の基準策定と推進におけるグローバルリーダーです。企業は、エシスフィア社のデータ主導型プログラムおよびカルチャー評価を活用することで、倫理、コンプライアンス、企業文化を競争優位へと転換しています。この評価は、倫理文化を構成する8つの柱および240項目以上の倫理・コンプライアンス・社会・ガバナンスに関するデータポイントに基づき、独自のソフトウェアプラットフォームを通じて提供されます。

またエシスフィア社は、「世界で最も倫理的な企業(R)」の表彰を通じて優れた取り組みを称えるとともに、Business Ethics Leadership Alliance（BELA）による専門家コミュニティの形成、Global Ethics Summit、Ethisphere Magazine、Ethicastポッドキャストなどを通じて倫理的ビジネス慣行の推進に取り組んでいます。詳細は https://ethisphere.com(https://ethisphere.com/) をご覧ください。

WD、WDロゴ、およびWestern Digitalは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。「World’s Most Ethical Companies」および「Ethisphere」は、Ethisphere LLCの登録商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

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