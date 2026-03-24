会話型AIとAIキャラクターの未来を加速 Agoraは東京でAIコミュニティイベントを開催

Agora, Inc

東京、2026年3月24日 - AIがキャラクターの創出、体験、収益化の在り方を急速に変革する中、Agoraは2026年3月30日、東京都千代田区にて「Voice AI × アニメ：次世代キャラクターのつくり方」を開催します。本イベントは会話型AIがアニメキャラクターおよびインタラクティブIPの未来をどのように再定義しているのかを探るべく、開発者、クリエイター、スタートアップが一堂に会します。

日本のアニメおよびキャラクター産業は、文化的・商業的な両面で影響力を拡大し続けています。日本動画協会によると、2024年のアニメ産業市場は過去最高となる3兆8407億円に達し、その成長には2兆1702億円規模の海外市場が大きく寄与しています。こうした背景のもと、会話型AIとキャラクター体験の融合は、エンターテインメント、ファンダム、デジタルコンパニオン、次世代インターフェースの分野で開発を進める企業やクリエイターにとって、ますます重要性を増しています。会話型AIは、キャラクターを静的なコンテンツからリアルタイムに進化する存在へと変える中核インターフェースとして注目されています。

本イベントは、リアルタイム会話型AI、キャラクターLLM、デジタルヒューマン、AIoTデバイスといった技術の融合により、AIネイティブな新世代キャラクターがどのように生まれているかを紹介する、開発者志向のコミュニティイベントです。

従来の業界イベントとは異なり、本イベントはプロダクト主導・実践型の構成となっており、インフラからキャラクター体験に至るまで、実際の実装方法を開発者自らが紹介します。

「コンテンツ」から「コンパニオン」へ：アニメIPの新たなパラダイム

イベントの注目ポイントの一つとして、Agoraによるアニメスタイルの会話型AIエージェントのデモンストレーションを実施します。これにより、キャラクターが以下のような機能を実現する様子を紹介します。

- 音声コマンドをリアルタイムで理解・応答- 画像、音楽、対話などのコンテンツを動的に生成- 継続的なインタラクションを通じて進化するコンパニオンとして機能

さらに本イベントでは、アニメキャラクターがフィジカルAIやグローバル4G環境へ拡張される可能性についても取り上げます。これにより、画面上だけでなく、接続デバイスやロボティクスを通じたインタラクションが可能となり、デジタルIPと現実世界の体験が融合します。

この変化は、日本のクリエイターエコシステムにおいて、IPが従来のストーリーテリングにとどまらず、インタラクティブでサービス的かつ継続的に関与する存在へと進化していることを示しています。

AIキャラクター開発を支えるフルスタックの集結

本イベントでは、次世代AIキャラクターの構築を支える企業として、Agora、MiniMax、Akool、Sentino、Quectel、OceanBaseなどが参加します。これらの企業は、以下のようなエコシステムの主要レイヤーを網羅しています。

- リアルタイム会話インフラ- 音声合成およびキャラクターインテリジェンス- デジタルヒューマンおよびアバター生成- クリエイターおよびIPホルダー向けAIエージェントプラットフォーム- スケーラブルなAIアプリケーションを支えるデータ基盤

参加者には、AIスタートアップの創業者、エンジニア、プロダクトリーダー、VTuberやキャラクタークリエイター、AIoTやロボティクス分野の開発者などが想定されています。

AIとクリエイター文化の交差点に生まれるビルダーコミュニティ

本イベントは、Agoraの日本地域マネージャーであるドニー・チェン氏の協力のもと開催され、会場は東京のクリエイティブコミュニティスペース「MIDORI.so」の提供により実施されます。同施設は、起業家、アーティスト、テクノロジストをつなぐ拠点として知られています。

Agora日本地域マネージャーのドニー・チェンは、次のように述べています。

「日本は世界でも有数のキャラクターIPエコシステムを有しています。現在起きている変化は、キャラクターの“体験のされ方”です。会話型AIにより、キャラクターは“視聴される存在”から、“聞き、応答し、ユーザーと関係を築く存在”へと進化しています。本イベントは、その未来を形作るビルダーをつなぐ場です。」

Agoraは、開発者、クリエイター、インフラ提供企業を一堂に集めることで、アニメとAIのエコシステムにおける連携を促進し、インタラクティブで表現力が高く、文化的共鳴を持つAIネイティブキャラクターの創出を加速していきます。

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Agoraについて

Agoraは、リアルタイム・エンゲージメント分野におけるグローバルリーダーとして、開発者が会話型AI、音声、ビデオ、チャット、ライブ配信機能をアプリケーションやIoTデバイスに容易に組み込めるよう、シンプルかつ強力なAPIを提供しています。世界中の数千の組織に採用され、数十億台のデバイスに統合されており、モバイル、Web、接続デバイスにおいて自然で超低遅延のインタラクティブ体験を実現しています。

詳細はこちら：https://www.agora.io | https://jp.vcube.com/sdk