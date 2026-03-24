富士ソフト、PEGATRON製“すぐつながる”屋外5Gミリ波対応CPE「M2U300」を販売開始 -災害・イベント・観光地での通信混雑に、即応性の高い新たなインフラ選択肢

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：室岡 光浩）は、PEGATRON製のFWA（Fixed Wireless Access、固定無線アクセス）向け屋外5Gミリ波対応CPE（Customer Premises Equipment、顧客構内設備）※1、「M2U300」を2026年3月25日（水）より国内で販売開始します。本製品は、ミリ波による高速・大容量通信を安定的に活用できる屋外用固定設置型端末であり、災害時の臨時拠点、大規模イベント、観光地など、一時的に通信需要が急増する現場における通信混雑対策として、新たな選択肢を提供するものです。

増える通信需要と現場の課題

近年、災害時の臨時拠点や大規模イベント、観光地などの人が集まる場所で通信需要が増えています。その結果、時間帯や場所によっては、通信の遅延や品質低下が運営面での課題となっています。また、AI活用や動画配信の普及により、通信トラフィックは多様化し、負荷も増加しています。従来の有線回線や既存の無線インフラでは、短期間での回線増強や柔軟な対応が難しい場面も少なくありません。そのため、状況に応じて回線を短期間で確保・増強できる、柔軟な通信インフラへの関心が高まっています。

FWA向けミリ波対応CPE「M2U300」で現場の「届きにくさ」を解消

「M2U300」は、有線回線の敷設が困難な場所において、通信環境を補強する手段として活用できる製品です。HPUE（High Power User Equipment）に対応しており、これまで課題とされてきたミリ波の到達性の改善に寄与します。通信遅延が起こる場所でも安定した通信環境を確保できる点が特長です。また、Sub6GHz※2にも対応しているため、広域エリアをカバーする通信と、ミリ波による超高速通信を組み合わせることで、現場の状況に応じた柔軟な通信設計を可能にします。

さらに本製品は、ソフトバンク株式会社が実施した5Gミリ波のFWAを活用した屋外Wi‑Fi通信の実証実験に提供しており、実環境での性能が確認されています。

最先端5Gソリューションの提供を加速させ、社会の通信基盤を支える

5Gは社会のデジタル化を支える重要な通信基盤であり、とりわけミリ波を活用した高速・大容量通信は、今後の産業や公共サービスの高度化に欠かせない技術です。富士ソフトは2025年11月にPEGATRON CORPORATIONと国内初の販売代理店契約を締結し※3、日本市場へ最先端の5G関連製品を供給できる体制を構築しました。今後は、自社の通信端末を含む製品提供に加え、ネットワーク設計、導入支援、運用・保守サポートまでを含めた5G関連ソリューションの展開を本格化し、通信インフラ領域における当社の役割をさらに拡大してまいります。

※1 CPE：屋外または屋内に設置され、通信回線を受信し、建物内のネットワークへ接続するための拠点側設置機器

※2 Sub6GHz：5Gで利用される周波数帯のうち、6GHz未満の帯域の総称

※3 富士ソフト、PEGATRON CORPORATIONと国内初の販売代理店契約を締結

https://www.fsi.co.jp/company/news/20251104.html

製品概要

製品名：M2U300

提供開始日：2026年3月25日（水）

寸法：214.5 mm × 132.5 mm × 60 mm

対応周波数：

5G: n1/n3/n8/n28/n41/n77/n78/n257

4G: B1/B3/B8/B28/B41

主な特長：

・ミリ波固定モードを標準機能として搭載

・5Gミリ波の大容量通信を受信し、拠点内のWi‑Fi機器などへ分配

・HPUE対応により、ミリ波の弱点である通信距離を改善

・Sub6GHzとの組み合わせで、広域カバーと超高速通信のハイブリッド運用が可能

・10GbE PoEにも対応、超高速通信を活かすための高速有線インターフェースを実現

・IP65相当の防塵・防水性能を備え、屋外設置に対応

・ウォールマウント、ポールマウントによる固定設置

想定用途：

・固定回線敷設ができない箇所での代替手段

・災害時の臨時拠点でのバックアップ通信手段

・イベント会場における一時的な通信需要増加への対応

・工場・倉庫間のデータ伝送 など

URL：https://www.fsi.co.jp/5g-info/products/

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