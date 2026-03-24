イヤホン、ヘッドホンとポータブルオーディオの魅力を伝える新たなウェブチャンネル「プレミアムヘッドホンガイドWEB」を開設

株式会社音元出版

株式会社音元出版（東京都千代田区 代表取締役：風間雄介）は、イヤホン、ヘッドホンとポータブルオーディオの魅力を伝えるウェブチャンネル「プレミアムヘッドホンガイドWEB」を開設致しました。音元出版のフリーマガジン「プレミアムヘッドホンガイド」と連携し、国内最大級のAV/オーディオ/モバイル情報サイト「PHILW WEB」の新たなチャンネルとして展開して参ります。

「プレミアムヘッドホンガイドWEB」

URL：https://headphone.phileweb.com/

X：https://x.com/headphoneguide

YouTube：https://www.youtube.com/@premium_headphone_guide

「プレミアムヘッドホンガイドWEB」について

2026年3月、国内最大級のAV/オーディオ/モバイル情報サイト「PHILW WEB」に新たなヘッドホン専門WEBメディア「プレミアムヘッドホンガイドWEB(https://headphone.phileweb.com/)」が正式オープンしました。

その前身は、家電量販店や専門店の売り場で無料配布されているフリーマガジン「プレミアムヘッドホンガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/)」。創刊から約15年以上にわたって、より優れたイヤホン・ヘッドホンを選ぶことで得られる満足感、1人複数台持ちで使い分ける楽しさを伝えることを、一貫したモットーとしてきました。実際にヘッドホン売り場で、ほしい人にだけ手に取られる媒体であるメリットを活かして、ユーザーのみなさんのアンケート調査を毎号実施。いまみなさんが本当にほしいものにフォーカスした“お買い物ガイド”として展開してきました。

フリーマガジン「プレミアムヘッドホンガイド」Vol.33 2025 SUMMER

そんな「プレミアムヘッドホンガイド」のコンテンツが、より多くのボリュームで、よりタイムリーに、WEBサイトで楽しめる「プレミアムヘッドホンガイドWEB」。フリーマガジン版の編集方針を継承し、売れ筋の完全ワイヤレスイヤホンはもちろん、「ながら聴き」関連アイテム、有線イヤホンやヘッドホン、ポータブルDACなど、注目ジャンルをタイムリーに発信していきます。

「プレミアムヘッドホンガイドWEB」のトップページ

執筆陣には、「PHILE WEB」や「プレミアムヘッドホンガイド」、VGPアワードなど音元出版のメディアで活躍中の鴻池賢三氏、岩井喬氏、海上忍氏、折原一也氏、高橋敦氏、野村ケンジ氏、山本敦氏、そしてエンジニア出身のライター投野耕治氏、関英木氏、さらにはオーディオレビュアーの佐々木喜洋氏、たにみく氏、ねこし氏ら、人気を誇る面々を迎え、注目製品のレビューや選び方のガイド、技術や用語の解説、メーカー関係者へのインタビューなど、さまざまなコンテンツを広く深く展開していきます。

■コンテンツ

■対象製品カテゴリー- ヘッドホン- イヤホン- ポータブルオーディオ・特集記事

完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー型イヤホン、イヤーチップなど、注目を集める旬のアイテムをピックアップ、一斉テストなどを行なっての深掘りレポートを展開

・製品レビュー

人気モデル、優秀モデルにフォーカス。細部にまで言及しての特別長編レポート

・インタビュー

メーカーの商品企画担当者やエンジニアなど関係者に突撃。製品づくりにの裏側にまで深く切り込むインタビュー

・動画

製品レポートなどの注目ポイントをわかりやすくまとめたショート動画

・ガイド

技術解説やオーディオ測定によるデータ検証など、音楽を楽しむポータブルオーディオのテクニカルな側面を解説

「PHILE WEB（ファイル・ウェブ）」について

「PHILE WEB」

URL：https://www.phileweb.com/

「PHILE WEB（ファイル・ウェブ）」は、音元出版により1999年創設された、クオリティや使い心地にこだわるユーザーが集う、国内最大級のオーディオ／AV／デジタルガジェットの情報サイト。ニュース記事や製品レビュー、売れ筋ランキング、人物インタビューをはじめとするテキストコンテンツや動画コンテンツを展開し、月間ユニークユーザー数は約500万UU、月間ページビュー数は約2,000万PVとなっています。テーマを深掘りする専門サイト「PHILE WEBオーディオ」「ホームシアターCHANNEL」「デジカメCHANNEL」「PHILE WEBビジネス」も展開しています。

音元出版について

1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名：株式会社音元出版

●代表取締役：風間雄介

●所在地： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F

●企業サイト：https://www.ongen.co.jp



＜ウェブメディア＞

●PHILE WEB(https://www.phileweb.com/) ：国内最大のAV/オーディオ/モバイル情報サイト

（月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV）

●PHILE WEBオーディオ(https://www.phileweb.com/audio/)：深いこだわりで掘り下げるピュアオーディオの情報チャンネル

●プレミアムヘッドホンガイドWEB(https://headphone.phileweb.com/)：イヤホン、ヘッドホンとポータブルオーディオの魅力を伝える情報チャンネル

●ホームシアターCHANNEL(https://www.phileweb.com/hometheater/) ：「映画館のある暮らし」を叶えるホームシアターの情報チャンネル

●デジカメCHANNEL(https://www.phileweb.com/dc/) ：写真・カメラファンに向け一歩踏み込んだ情報満載のチャンネル

●PHILE WEBビジネス(https://www.phileweb.com/senka/) ：家電ビジネスのさまざまな情報を網羅したチャンネル

●Gadget Gate(https://gadget.phileweb.com/)：最新のテック/ガジェット関連の話題を独自の視点や切り口で紹介する情報サイト

●LWL online(https://www.lwl-style.com/)：ウェルネスとラグジュアリーが共存する新しいライフスタイルを提案する情報サイト

＜雑誌メディア＞

●季刊 オーディオアクセサリー(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/)：高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

●季刊 アナログ(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/)：レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

●ホームシアターファイル(https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/)：「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌

●プレミアムヘッドホンガイドマガジン(https://phileweb.shop/magazines/extra/phgm/)：イヤホン／ヘッドホン愛好家に向け、ポータブルオーディオの奥深い情報を提供する専門誌

●大全シリーズ(https://phileweb.shop/magazines/extra/category-46/)：いい音・いい画の再生に役立つケーブルやアクセサリー類を一挙に紹介する特別誌



＜フリーマガジン＞

●プレミアムヘッドホンガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/)： イヤホン・ヘッドホン／ポータブルオーディオ情報満載のフリーマガジン。 家電量販店、ヘッドホン専門店などで無料で配布

●VGP受賞製品お買い物ガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/vgp/)： 国内最大級の規模を誇る、オーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP」の受賞結果を公開するフリーマガジン。家電量販店などで無料で配布

●DGP受賞製品お買い物ガイド(https://phileweb.shop/magazines/pdf/dgp/)：デジタルカメラとその周辺機器を対象とした「DGPイメージングアワード」の受賞結果を公開するフリーマガジン。家電量販店、カメラ専門店などで無料配布

●はじめてのアナログプレーヤー(https://phileweb.shop/magazines/pdf/eban2024)：アナログプレーヤーの存在と、選び方、聴き方を知っていただくフリーマガジン。レコード店、家電量販店などで無料配布



＜アワード＞

●VGPアワード(http://vgp.phileweb.com)：国内最大級の規模を誇る、オーディオビジュアル機器の総合アワード。夏と冬に開催

●DGPイメージングアワード(https://www.phileweb.com/dgp/about.html)： デジタルカメラとその周辺機器を対象としたアワード。毎年秋に開催

●DGPモバイルアワード(https://dgp.phileweb.com/mobile/)： “スマホカメラ”とその周辺機器を対象としたアワード。毎年春に開催

●オーディオ銘機賞(https://www.phileweb.com/aea/)：ピュアオーディオの真の銘機を選定するアワード。毎年秋に開催

●オーディオアクセサリー銘機賞(https://www.phileweb.com/aaea/)：オーディオアクセサリーのすぐれた製品を選定するアワード。毎年秋に開催

●アナロググランプリ(https://www.phileweb.com/news/audio/202504/03/26307.html)：“アナログ感覚”に溢れるオーディオ機器を選定するアワード。毎年春に開催

＜ECサイト＞

●PHILEWEB.shop(https://phileweb.shop/)：音元出版が運営するマーケットプレイス型ECサイト