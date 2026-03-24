サイバーセキュリティを「経営判断」に変換するプラットフォーム「Aufense One（オーフェンスワン）」を正式リリース

株式会社Aufense Technologies

株式会社Aufense Technologies（本社：東京都、代表取締役：長岡達弥）は、企業のサイバーセキュリティを「経営判断可能な状態」に変換するセキュリティプラットフォーム「Aufense One（オーフェンスワン）」を正式にリリースしました。

多くの企業において、サイバーセキュリティは専門領域に閉じており、経営層がリスクや投資対効果を十分に把握できないまま意思決定を迫られているのが実情です。

「Aufense One」は、サイバーリスクを構造的に可視化し、投資と効果を紐づけることで、経営層が合理的に意思決定できる状態を実現します。

経営層が自社のリスクを理解でき、正しく意思決定できるサービス「Aufense One（オーフェンスワン）」

■ 背景

近年、サイバー攻撃は高度化・常態化し、日本企業も継続的に攻撃にさらされています。

一方で、多くの企業では以下のような構造的課題が存在しています。

- どのリスクに優先的に対応すべきか分からない- 投資対効果が不明確で、意思決定ができない- セキュリティ施策が個別最適に留まり、全体最適にならない

特に、日本企業においてはCISOの設置率が低く、セキュリティ投資の意思決定を経営層が担うケースが多い一方で、その判断材料が不足している状況にあります。

こうした背景を受け、Aufense Technologiesは

「セキュリティを経営の言語に変換する」ことを目的に、本サービスを開発しました。

■ サービス概要：「Aufense One（オーフェンスワン）」とは

「Aufense One」は、サイバーセキュリティを「リスク・投資・効果」という経営フレームで再構築し、リスクの可視化から対策の優先順位付け、実行管理までを一体的に支援するセキュリティプラットフォームです。従来、専門家に依存していたセキュリティ領域を、経営層自身が理解・判断できる領域へと引き上げます。



■ 主な機能

1. サイバー防衛図（直感的なリスク可視化）

企業のセキュリティ状態を城郭を模した独自のビジュアルで表現し、専門知識がなくてもリスク構造を直感的に把握可能。他社の攻撃事例を自社環境に置き換えることで、自社固有のリスクを明確化します。

2. リスクマネジメント（優先順位の自動提示）

攻撃分析に基づき、主要リスクと想定被害額を算出。

事業インパクトに基づいた対策優先順位を提示し、意思決定を支援します。



３. サイバー装備図（投資対効果の可視化）

各セキュリティ対策の実施状況を定量評価し、投資対効果（ROI）を算出。

技術的有効性と投資妥当性を同時に比較することで、最適な対策選定を可能にします。

4. 脅威インテリジェンス（最新脅威への即応）

国内外の脆弱性・インシデント情報を収集し、自社環境と照合。

影響の有無と対応策を日次で提示し、迅速な初動対応を支援します。

5. パフォーマンスボード（継続的な改善管理）

対策の導入状況や意思決定履歴を可視化し、リスク低減の進捗を継続的に把握。

経営層が「どれだけ衛られているか」を一目で確認可能。

6. 業界基準対応（各種基準への適合支援）

政府基準や業界基準への適合状況を可視化し、必要な施策を提示。

基準ごとの切り替え表示にも対応。

■ 特徴：セキュリティを「ROIで語れる状態」へ

「Aufense One」は、サイバーセキュリティを「リスク × 投資 × 効果」というフレームで統合的に捉え、経営層と現場が同じ基準で意思決定できる状態を実現します。

これにより、

- セキュリティ投資の最適化- 意思決定の迅速化- 組織全体での認識統一

が可能となり、セキュリティ対策を「説明できる投資」へと転換します。



■ 導入状況（ローンチ前）

正式リリースに先立ち、金融、不動産、医療、教育、介護・福祉、士業、製造業、人材業など複数の企業において、有償導入および実証利用が進んでいます。

特に、CISOを設置していない企業において、経営層が自社のリスクを把握し、投資判断を行うための基盤として活用が進んでいます。

■ 今後の展開

今後は、企業単位での導入にとどまらず、自治体・金融機関・企業が連携した「地域単位でのサイバー防衛モデル」の構築を推進し、日本全体のサイバーレジリエンス向上に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Aufense Technologies

代表者：長岡 達弥 ／ 松本 悦宜

所在地：東京都文京区白山一丁目1番1号

事業内容：サイバーセキュリティ製品・サービスの開発提供、サイバーセキュリティ技術の研究開発

URL：https://corp.aufense.tech/



■ お問い合わせ先

株式会社Aufense Technologies

Email：info@aufense.tech