カシオ計算機と共同開発した、AI効果音生成ツール『Waves Place』に、カシオの楽器音源を購入できる機能が追加。VL-1・SK-1・MT-40の音源提供を開始

株式会社AIdeaLab

最先端のAI技術を活用したソリューションを提供する株式会社AIdeaLab（本社：東京都千代田区、代表取締役：冨平準喜）は、カシオ計算機株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：高野晋、以下カシオ）が提供する、共同開発した『Waves Place』において、カシオの楽器音源を購入できる機能を追加いたしました。本バージョンは本日2026年3月25日（水）よりご使用いただけます。

『Waves Place』は、カシオが提供する、音楽や動画制作を行うクリエイターに向けて、イメージした効果音を日本語テキストで入力するだけでAI生成できるWEBサービスです。生成した効果音は商用利用が可能なため、自身が制作するコンテンツで自由に使用できます。（無料プランは商用利用不可。）

今回の『Waves Place』のバージョンアップでは、カシオの電子キーボード「VL-1」「SK-1」「MT-40」の公式音源を販売。これによりAIによる自由度の高い効果音生成に加えて、1980年代の音楽シーンを支えたモデルの音源を使用できることになり、より多くのクリエイターの創作を広げます。

AIdeaLabは『Waves Place』の従来の機能を壊すことなく、より「サウンドクリエイターの創作に自由と個性を加える、唯一無二のオリジナルサウンドを提供する」というサービスの理念に沿いながら開発を行いました。またバックエンドでは、多数の音源情報の登録を効率的に行うための登録音源管理機能の実装なども行いました。

今後もAIdeaLabは、本サービスを通してクリエイターの皆様の活動をサポートしてまいります。

【Waves Place】

https://wavesplace.casio.com/



■ CASIO楽器音源 販売価格

VL-1：内蔵トーン・リズム、1ショット一式

1,100円（税込）

SK-1：内蔵トーン・リズム、1ショット一式

2,180円（税込）

MT-40：内蔵トーン・リズム、1ショット一式、スレンテンリズム含むループ一式

4,980円（税込）

※購入者は商用利用可、自身の作品制作に限り何度でも利用可能

■ カシオ計算機 会社概要

社名 ：カシオ計算機株式会社

所在地 ：〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

代表者 ：代表取締役社長 CEO 高野晋

設立 ：1957年6月1日

URL ：https://www.casio.co.jp/

■ 株式会社AIdeaLab 会社概要

社名 ：株式会社AIdeaLab

所在地 ：〒100-6013 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビル 13F

代表者 ：代表取締役 冨平準喜

設立 ：2021年1月

URL ：https://aidealab.com/