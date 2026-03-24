データセクション、「Data Center Japan 2026」に初出展｜当社代表取締役社長CEO石原紀彦がAIインフラ戦略をテーマに講演

データセクション株式会社

データセクション株式会社（本社：東京都、代表取締役社長執行役員CEO：石原紀彦）は、2026年3月24日（火）・25日（水）に開催されるデータセンター業界最大級の展示会「Data Center Japan 2026」に、初出展しました。

また、3月24日（火）には、当社代表取締役社長執行役員CEO石原紀彦が「戦略的資産としてのAIインフラ構築によるビジネス戦略の再定義」をテーマに、日本企業が国際競争力を取り戻すために不可欠な産業基盤のあり方について提言しました。

当社は、AIインフラ需要の拡大を見据え、自社開発のAIクラウドスタック「TAIZA」を基盤としたGPU運用の拡大を推進しており、2026年内には10万～30万個の規模への拡張を目指しています。

Data Center Japanは、特定非営利活動法人日本データセンター協会主催の「AI社会を支える重要インフラ」をテーマとしたデータセンター業界最大級のイベントです。

生成AIの急速な普及に伴い、AIインフラ需要は世界的に拡大しており、データセンターは社会・産業基盤としてその重要性を一層高めています。こうした背景のもと、次世代インフラの構築が急務となっています。本展示会において、データセクションはネオクラウド企業として、アジア・パシフィック最大級の規模を誇るAIインフラ事業の全容を紹介しています。

■ 展示会概要

- 名称：Data Center Japan 2026- 会期：2026年3月24日（火）～25日（水）- 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 2・4・5F ブース番号 [ 5F 5A-07 ]- 主催：特定非営利活動法人日本データセンター協会- 公式サイト：https://f2ff.jp/event/dcjapan

【用語解説】

ネオクラウド（Neo Cloud）： AIの計算需要に特化し、GPUリソースと物理インフラを高度に最適化した次世代クラウド。従来の汎用クラウドとは異なり、AIの学習・推論に最適化された専用設計のコンピューティング基盤を指します。

以 上

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データセクション株式会社 グループ経営企画部

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