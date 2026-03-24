プロジェクト管理の課題を一緒に解決するパイロットユーザーを募集 ― PM支援ツール「devDash」

プロジェクト管理、こんな課題を感じていませんか？

株式会社whitenプロダクトを実践利用いただけるパイロットユーザーを募集します。

ソフトウェア開発の現場では、プロジェクト管理にまつわる課題が日々発生しています。

- 進捗の把握がメンバーへのヒアリング頼みで、状況が見えにくい- タスク管理ツールを導入しても、入力が定着しない- プロジェクトの予実や予算消化率を、手作業で集計している- 気づいたときにはスケジュールが遅延していた--ということが起きる

こうした課題の多くは、「タスクの進捗は追えているが、プロジェクト全体の健康状態が見えていない」ことに起因しています。

devDashが目指していること

株式会社whitenが開発する「devDash」は、タスク管理・実績記録・リソース配分・プロジェクト分析が連動する工数集計一体型のプロジェクト管理ツールです。

日々のタスク管理の入力がそのまま分析データとして蓄積され、進捗率、予算消化率、工数の予実比較、メンバーの稼働負荷率といったプロジェクトの健康指標がリアルタイムで可視化されます。

プロジェクトを常にモニタリング可能な状態を作ることで、プロジェクトの炎上を未然に防いだりPMの無駄な管理業務を最小限に抑えたりすることが、devDashの目指す姿です。

パイロットユーザーを募集します

devDashは現在β版を公開中ですが、より実践的なフィードバックをいただくために、実際の業務でdevDashをご利用いただけるパイロットユーザー企業様を募集いたします。

業種・チーム規模は問いません。プロジェクト管理に課題を感じている企業様であれば、どなたでもご応募いただけます。

パイロットユーザー特典

◯導入サポート

弊社チームが導入・運用の立ち上げをサポートいたします。

◯優先的な機能改善

いただいたフィードバックを優先的にプロダクトへ反映します。

※全てのご要望へ対応できるわけではございません。

◯有償版の永久割引

正式リリース後の有償プランを、永久割引価格でご利用いただけます。

お問い合わせ

パイロットプログラムへのご応募・ご質問は、下記の専用フォームよりお問い合わせください。

▶ パイロットユーザー応募フォーム：https://forms.gle/zYaQG1ciGSubqtKP6

※ お問い合わせいただいた企業様には、個別にパイロットプログラムの詳細をご案内いたします。

devDashについて

ランディングページ：https://dev-dash.jp

β版（無料）：https://app.dev-dash.jp