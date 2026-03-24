人気作曲家によるオリジナル楽曲制作を目指す配信企画！　4/15までエントリー受付！

株式会社マシェバラ

48グループや乃木坂46関連作品、アイドルマスターやラブライブ！などの楽曲を手掛ける作曲家・山田智和が参加。

ポイント達成に応じて、あなただけのオリジナル楽曲制作プロ ジェクトがスタートします。

配信やリアルイベント実技で獲得したポイントを合計してミッションに達成すると、

自分だけの楽曲制作・レコーディング・デジタルリリースのチャンス！

ご自身で作詞にトライしてみたい方は共作も可能！

制作過程も番組配信で公開予定！

アーティスト活動を本気で広げたい方必見のプロジェクトです！

ミッション目標を達成してあなたのオリジナル楽曲を制作しましょう！

●制作

株式会社Go2Entertainment

https://go2e.jp/

●主催

マグプロ（MaGneticプロジェクト）

●作曲家

山田智和

https://go2e.jp/creator/composer/991

●企画詳細

Go2E 楽曲制作コレクション by MaGneticプロジェクト

https://www.mache.tv/event/gakkyokumagpro/detail/

【ポイントと特典】

〇50万ポイント達成（先着5名）

オリジナル楽曲制作権

楽曲制作プロジェクト個人配信特別番組出演

※山田智和氏が作曲を担当

※山田氏の監修・サポートのもと、ライバー本人の作詞を予定



以降は50万ポイント達成者（先着5名）が対象となります。



〇70万ポイント達成

オリジナル楽曲レコーディング

※ミックス・マスタリングまで実施



〇100万ポイント達成

オリジナル楽曲デジタルリリース

※新レーベル「MaGneticレコード」よりデジタルリリース



〇審査員賞（100万ポイント達成者から選出）

オリジナル楽曲にタイアップ追加



【募集要項】

・審査対象コンテンツ、スケジュールに参加できる方

・ミッション達成後、収録へ参加できる方（5月中旬の平日の中から1日拘束予定）

・事務所の有無、活動歴、年齢、顔出し不問

【スケジュール】

配信期間：3月26日（木）7:00 ～ 5月10日（日）22:00

エントリー締め切り：4月15日（水）正午12:00まで途中エントリー受付

実技審査：下記の候補からいずれか1日

浅草橋LINKS HALL会場

3月28日（土）、3月29日（日） 4月29日（水祝）

※12:00～15:00ごろ予定

マシェバラスタジオ会場…4月1日（水）、4月22日（水）

※18:00～20:00ごろ予定

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”Go2E 楽曲制作コレクション by MaGneticプロジェクト”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_gakkyokumagpro



参加希望のオーディション名は”楽曲制作”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・X：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/