消泡剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月18に「消泡剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。消泡剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
消泡剤市場の概要
消泡剤市場に関する当社の調査レポートによると、消泡剤市場規模は 2035 年に約 79 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 消泡剤市場規模は約 61 億米ドルとなっています。消泡剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 2.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、消泡剤市場のシェア拡大は、世界各地における産業製造活動の急速な拡大によるものです。各国政府は、PLI（生産連動型インセンティブ）やNMM（国家製造ミッション）といった施策を通じた「Make In India」構想により、GDPに占める製造業の比率を25%まで引き上げることに注力しています。インド広報局（PIB）の発表によれば、鉱工業生産指数（IIP）は2025年の1.5%から、同年7月には2.5%へと上昇しました。この動きに伴い、石油化学、化学処理、金属加工、およびパルプと製紙工場などで頻繁に発生する泡立ちを抑制するための消泡剤に対する需要が、今後高まると予測されています。
消泡剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/antifoaming-agent-market/80743
消泡剤に関する市場調査によると、水処理・排水処理施設の急速な拡充や、食品と飲料生産の増加に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。さらに、水性塗料、接着剤、およびコーティング材への需要の高まりも、塗膜品質や生産効率を維持するために不可欠な消泡剤のニーズを押し上げています。
しかし、シリコーン中間体、石油化学誘導体、鉱物油といった原材料価格の変動は、製造業者にとって全体の生産コストを押し上げ、利益率を圧迫する要因となり得ます。この点は、予測期間における市場全体の成長を阻害する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345014/images/bodyimage1】
消泡剤市場セグメンテーションの傾向分析
消泡剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、消泡剤の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、形態別と地域別に分割されています。
消泡剤市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-80743
アプリケーション別に基づいて、消泡剤市場は水処理、食品と飲料加工、パルプと紙、塗料とコーティング剤に分割されています。このうち水処理分野は、効率的な排水管理に対する世界的な需要や、産業排水に関する厳格な環境規制を背景に、予測期間を通じて38%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。さらに、自治体や産業界において水のリユース（再利用）やリサイクルへの取り組みが重視されるようになっていることも、同分野の成長を後押ししています。
消泡剤の地域市場の見通し
消泡剤市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、アジア太平洋地域の市場は、予測期間において最大のシェアとなる35%を占め、かつ最も高い年平均成長率（CAGR）である3.3%を記録すると予測されています。これは、中国、インド、日本、ベトナムにおける急速な工業化や化学製品、医薬品と繊維製品の製造拡大に加え、水処理および排水処理インフラの整備に向けた投資が増加していることに起因するものです。さらに、食品・飲料および化学産業における消泡剤への需要の高まりも、市場の成長を牽引しています。
消泡剤市場の概要
消泡剤市場に関する当社の調査レポートによると、消泡剤市場規模は 2035 年に約 79 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 消泡剤市場規模は約 61 億米ドルとなっています。消泡剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 2.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、消泡剤市場のシェア拡大は、世界各地における産業製造活動の急速な拡大によるものです。各国政府は、PLI（生産連動型インセンティブ）やNMM（国家製造ミッション）といった施策を通じた「Make In India」構想により、GDPに占める製造業の比率を25%まで引き上げることに注力しています。インド広報局（PIB）の発表によれば、鉱工業生産指数（IIP）は2025年の1.5%から、同年7月には2.5%へと上昇しました。この動きに伴い、石油化学、化学処理、金属加工、およびパルプと製紙工場などで頻繁に発生する泡立ちを抑制するための消泡剤に対する需要が、今後高まると予測されています。
消泡剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/antifoaming-agent-market/80743
消泡剤に関する市場調査によると、水処理・排水処理施設の急速な拡充や、食品と飲料生産の増加に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。さらに、水性塗料、接着剤、およびコーティング材への需要の高まりも、塗膜品質や生産効率を維持するために不可欠な消泡剤のニーズを押し上げています。
しかし、シリコーン中間体、石油化学誘導体、鉱物油といった原材料価格の変動は、製造業者にとって全体の生産コストを押し上げ、利益率を圧迫する要因となり得ます。この点は、予測期間における市場全体の成長を阻害する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345014/images/bodyimage1】
消泡剤市場セグメンテーションの傾向分析
消泡剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、消泡剤の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、形態別と地域別に分割されています。
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アプリケーション別に基づいて、消泡剤市場は水処理、食品と飲料加工、パルプと紙、塗料とコーティング剤に分割されています。このうち水処理分野は、効率的な排水管理に対する世界的な需要や、産業排水に関する厳格な環境規制を背景に、予測期間を通じて38%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。さらに、自治体や産業界において水のリユース（再利用）やリサイクルへの取り組みが重視されるようになっていることも、同分野の成長を後押ししています。
消泡剤の地域市場の見通し
消泡剤市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、アジア太平洋地域の市場は、予測期間において最大のシェアとなる35%を占め、かつ最も高い年平均成長率（CAGR）である3.3%を記録すると予測されています。これは、中国、インド、日本、ベトナムにおける急速な工業化や化学製品、医薬品と繊維製品の製造拡大に加え、水処理および排水処理インフラの整備に向けた投資が増加していることに起因するものです。さらに、食品・飲料および化学産業における消泡剤への需要の高まりも、市場の成長を牽引しています。