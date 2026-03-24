IVUS×OCT融合が変える心血管治療、2032年1.25億ドル市場、診断から意思決定インフラへ進化
IVUS-OCT統合装置とは、血管内超音波（IVUS）と光干渉断層撮影（OCT）という二つの補完的イメージング技術を単一プラットフォーム上で融合した次世代血管内診断・治療支援装置である。IVUSが持つ深達度と血管全体構造の把握能力、OCTが持つ高分解能による微細病変の描出能力を同時に活用することで、従来は分断されていた診断情報を一気通貫で提供する点に最大の価値がある。本装置は冠動脈疾患を中心としたカテーテル治療の精度向上、ステント留置の最適化、術中判断の高度化を可能にし、医師の経験依存を構造的に低減する役割を担う。特に高齢化が進行する先進国市場においては、複雑病変や再狭窄リスクの高い症例が増加しており、単一モダリティでは対応しきれない臨床ニーズが顕在化している。IVUS-OCT統合装置は、診断機器であると同時に治療戦略を支える意思決定インフラであり、心血管インターベンションの質を一段階引き上げる存在として位置付けられている。
微小市場から臨床標準へと向かう成長軌道
LP Information調査チームの最新レポートである「世界IVUS-OCT統合装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598717/ivus-oct）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが20.6%で、2032年までにグローバルIVUS-OCT統合装置市場規模は1.25億米ドルに達すると予測されている。市場を牽引する要因としては、第一に複雑化する冠動脈疾患症例への対応ニーズ、第二にIVUSおよびOCT単体機器の普及による医師側の受容性向上、第三に治療成績の可視化を重視する医療制度・保険者の姿勢が挙げられる。一方で、装置価格の高さ、学習コスト、施設側の投資回収期間の長さは導入障壁として存在する。また、二つのモダリティを統合する技術的難易度、データ解釈の標準化、臨床エビデンスの蓄積といった課題も残る。しかしこれらの制約は、市場拡大を抑制する要因であると同時に、参入企業の技術力と臨床連携力を峻別する要素として機能している。
図. IVUS-OCT統合装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344971/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344971/images/bodyimage2】
図. 世界のIVUS-OCT統合装置市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、IVUS-OCT統合装置の世界的な主要製造業者には、Panovision、Conavi Medical Inc、Horimed Technology Co., Ltdなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約96.0%の市場シェアを持っていた。
限られたプレイヤーが描く競争の構図
本市場は明確な寡占的構造を示しており、参入企業数は限定的である。Panovisionは統合技術の完成度と臨床適用実績を背景に、現時点で最大の市場シェアを占めている。Conavi Medical Incは北米市場を中心に存在感を高め、研究開発主導型のポジションを確立している。Horimed Technology、InnerMedical、Grand Pharmaceuticalといった中国系企業は、国内市場を足掛かりにコスト競争力とスピードを武器とした展開を進めている。Terumoは既存の心血管デバイス事業とのシナジーを活かし、統合装置を治療エコシステムの一部として位置付ける戦略を採用している。市場規模がまだ限定的であるがゆえに、シェア争いは数量ではなく、臨床影響力と学術的認知度によって左右される段階にある。今後は、単なる装置性能だけでなく、トレーニング体制、データ解析支援、他デバイスとの統合性が競争力の源泉となる。
微小市場から臨床標準へと向かう成長軌道
LP Information調査チームの最新レポートである「世界IVUS-OCT統合装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598717/ivus-oct）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが20.6%で、2032年までにグローバルIVUS-OCT統合装置市場規模は1.25億米ドルに達すると予測されている。市場を牽引する要因としては、第一に複雑化する冠動脈疾患症例への対応ニーズ、第二にIVUSおよびOCT単体機器の普及による医師側の受容性向上、第三に治療成績の可視化を重視する医療制度・保険者の姿勢が挙げられる。一方で、装置価格の高さ、学習コスト、施設側の投資回収期間の長さは導入障壁として存在する。また、二つのモダリティを統合する技術的難易度、データ解釈の標準化、臨床エビデンスの蓄積といった課題も残る。しかしこれらの制約は、市場拡大を抑制する要因であると同時に、参入企業の技術力と臨床連携力を峻別する要素として機能している。
図. IVUS-OCT統合装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344971/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344971/images/bodyimage2】
図. 世界のIVUS-OCT統合装置市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、IVUS-OCT統合装置の世界的な主要製造業者には、Panovision、Conavi Medical Inc、Horimed Technology Co., Ltdなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約96.0%の市場シェアを持っていた。
限られたプレイヤーが描く競争の構図
本市場は明確な寡占的構造を示しており、参入企業数は限定的である。Panovisionは統合技術の完成度と臨床適用実績を背景に、現時点で最大の市場シェアを占めている。Conavi Medical Incは北米市場を中心に存在感を高め、研究開発主導型のポジションを確立している。Horimed Technology、InnerMedical、Grand Pharmaceuticalといった中国系企業は、国内市場を足掛かりにコスト競争力とスピードを武器とした展開を進めている。Terumoは既存の心血管デバイス事業とのシナジーを活かし、統合装置を治療エコシステムの一部として位置付ける戦略を採用している。市場規模がまだ限定的であるがゆえに、シェア争いは数量ではなく、臨床影響力と学術的認知度によって左右される段階にある。今後は、単なる装置性能だけでなく、トレーニング体制、データ解析支援、他デバイスとの統合性が競争力の源泉となる。